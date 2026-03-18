El IBEX repunta y gana más del 1% impulsado por el sector bancario mientras el precio del petróleo se mantiene plano

El IBEX 35 repunta este miércoles y gana más del 1%, impulsado en gran parte por el sector bancario. Todo ello, en un escenario en el que el precio del petróleo se mantiene prácticamente plano y el barril de Brent, de referencia en Europa, sube ligeramente y se mantiene por encmia de los 100 dólares. Por otro lado, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cae más del 1% y se sitúa por debajo de los 100 dólares por barril.

Después de haber cerrado con ganancias de casi el 1% este martes, el IBEX se tiñe de verde y consigue mantenerse por encima de los 17.400 puntos. Alrededor de las 11.30 horas, CaixaBank, Unicaja, BBVA, Bankinter y Banco Santander suben más del 2% y destacan también las ganancias de ACS, Acerinox, IAG y Fluidra, que también avanzan por encima del 2%. No ocurre lo mismo con el sector energético, que está en rojo y registra pérdidas de Acciona Energía, Enagás, Endesa, Redeia e Iberdrola. También cae Telefónica.

El color verde también impera en el resto de parqués europeos y las bolsas de París, Milán, Londres y Fráncfort registran ganancias.