El IBEX repunta y gana más del 1% impulsado por el sector bancario mientras el precio del petróleo se mantiene plano
- La Bolsa española se mantiene por encima de los 17.400 puntos y también suben las bolsas europeas
- Guerra de Irán, última hora en directo
El IBEX 35 repunta este miércoles y gana más del 1%, impulsado en gran parte por el sector bancario. Todo ello, en un escenario en el que el precio del petróleo se mantiene prácticamente plano y el barril de Brent, de referencia en Europa, sube ligeramente y se mantiene por encmia de los 100 dólares. Por otro lado, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cae más del 1% y se sitúa por debajo de los 100 dólares por barril.
Después de haber cerrado con ganancias de casi el 1% este martes, el IBEX se tiñe de verde y consigue mantenerse por encima de los 17.400 puntos. Alrededor de las 11.30 horas, CaixaBank, Unicaja, BBVA, Bankinter y Banco Santander suben más del 2% y destacan también las ganancias de ACS, Acerinox, IAG y Fluidra, que también avanzan por encima del 2%. No ocurre lo mismo con el sector energético, que está en rojo y registra pérdidas de Acciona Energía, Enagás, Endesa, Redeia e Iberdrola. También cae Telefónica.
El color verde también impera en el resto de parqués europeos y las bolsas de París, Milán, Londres y Fráncfort registran ganancias.
Pendientes de las decisiones sobre el petróleo y los tipos de interés
En este escenairo, el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo este miércoles y jueves una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo de Ormuz y la inestabilidad en la región. Además, los mercados están pendientes de las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) este jueves, en las que comunicarán sus decisiones acerca de los tipos de interés.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del crudo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles y España lo hará con 11,5 millones de barriles. El coste del petróleo ha mostrado elevada volatilidad desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo. Con todo, la semana pasada, el barril de Brent llegó a alcanzar los 119 dólares.
En este contexto, los parqués asiáticos también han subido notablemente este miércoles: el Nikkei japonés ha cerrado con una subida del 3,1%; el Kospi surcoreano, del 5%; el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza más de un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un repunte del 0,3%.