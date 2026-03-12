El IBEX sufre en la apertura con el precio del petróleo rozando los 100 dólares

La Bolsa española ha comenzado la sesión de este jueves con caídas, lo que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 17.300 puntos, en una apertura marcada por un nuevo incremento de los precios del petróleo, que ha vuelto a superar los 100 dólares esta madrugada. A media mañana ha bajado de los 17.200 con una caída superior al 1%. El madrileño es el parqué que más cae entre los europeos, donde predomina el signo mixto con oscilaciones suaves.

A media mañana Londres cedía un 0,37% y París, un 0,5%.