El IBEX sufre en la apertura con el precio del petróleo rozando los 100 dólares
- En el resto de las principales Bolsas del Viejo Continente, la sesión también ha comenzado en rojo
La Bolsa española ha comenzado la sesión de este jueves con caídas, lo que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 17.300 puntos, en una apertura marcada por un nuevo incremento de los precios del petróleo, que ha vuelto a superar los 100 dólares esta madrugada. A media mañana ha bajado de los 17.200 con una caída superior al 1%. El madrileño es el parqué que más cae entre los europeos, donde predomina el signo mixto con oscilaciones suaves.
A media mañana Londres cedía un 0,37% y París, un 0,5%.
El petróleo vuelve a superar los 100 dólares
Mientras, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sigue aumentando. A esta hora sube cerca de un 5%, manteniéndose algo por encima de los 96 dólares por barril, aunque ha superado la cota de los 100 dólares de madrugada.
Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido al alza. El contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, empezaba subiendo un 3%, hasta los 51,37 euros por megavatio hora (MWh), pero se ha moderado a lo largo de la mañana y repunta un 1% y se encamina a los 50 euros.
Pese a la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles, los mercados temen que la guerra se alargue más de lo esperado. Además, no cesan los problemas en el estrecho de Ormuz, donde barcos petroleros están siendo atacados.