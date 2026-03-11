El IBEX registra pérdidas mientras el petróleo se mantiene al alza, por encima de los 90 dólares por barril
- El resto de bolsas europeas, salvo la de Fráncfort, registran ganancias alrededor de las 11.00 horas
- Guerra de Irán, última hora en directo
La Bolsa española, que este martes cerró con un alza del 3%, registra un leve retroceso del 0,2% alrededor de las 11.00 horas de este miércoles. Mientras tanto, el petróleo sigue al alza y el barril de Brent, de referencia en Europa, sube alrededor de un 3% y supera los 90 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, se encarece más de un 3% y supera los 86 dólares.
Por otro lado, el coste del gas natural también avanza más de un 2%, según los futuros del TTF holandés, y supera los 48 dólares por megavatio hora.
En el IBEX 35, principal índice del parqué español, destaca el retroceso de más del 4% de Rovi, mientras que Acciona, ArcelorMittal, Iberdrola, IAG, Telefónica y Puig Brands pierden más del 1%. Por otro lado, Solaria y Repsol ganan más de un 2% y Sabadell, más de un 1%.
El resto de bolsas europeas abren en verde
En el resto de Europa también está presente el color verde. La Bolsa de París suma un 1,4%; la de Milán gana más de un 2,5%; la de Londres avanza más de un 1,5%, mientras que la Bolsa de Fráncfort es la única que pierde, más de un 1,6%.
Mientras tanto, el contexto energético internacional sigue marcado por la incertidumbre. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que España votará a favor de la propuesta de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para liberar reservas de petróleo, que será del doble a la que se llevó a cabo en la guerra de Ucrania. En el caso de España, supondrá liberar 12 días y medio. "Por parte de España apoyamos la medida y entendemos que los mercados van a estar menos tensionados", ha afirmado Aagesen, que ha señalado que espera que se conozca el resultado de la votación este miércoles.
Al otro lado del Atlántico, Wall Street cerró en terreno mixto este martes y registró leves fluctuaciones. Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,07%, mientras que el S&P 500 perdió un 0,21% y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,01%.