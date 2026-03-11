El IBEX registra pérdidas mientras el petróleo se mantiene al alza, por encima de los 90 dólares por barril

La Bolsa española, que este martes cerró con un alza del 3%, registra un leve retroceso del 0,2% alrededor de las 11.00 horas de este miércoles. Mientras tanto, el petróleo sigue al alza y el barril de Brent, de referencia en Europa, sube alrededor de un 3% y supera los 90 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, se encarece más de un 3% y supera los 86 dólares.

Por otro lado, el coste del gas natural también avanza más de un 2%, según los futuros del TTF holandés, y supera los 48 dólares por megavatio hora.

En el IBEX 35, principal índice del parqué español, destaca el retroceso de más del 4% de Rovi, mientras que Acciona, ArcelorMittal, Iberdrola, IAG, Telefónica y Puig Brands pierden más del 1%. Por otro lado, Solaria y Repsol ganan más de un 2% y Sabadell, más de un 1%.