El IBEX retoma las ganancias y el petróleo vuelve a encarecerse ante las tensiones en Oriente Medio

La jornada de este jueves en el principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, está marcada por la volatilidad, al igual que en el resto de plazas europeas. Tras una apertura en rojo, con leves caídas, el selectivo se ha dado la vuelta y sube por encima del 1%, cerca de los 17.700 puntos, nivel que perdió a comienzos de semana a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Tras una nueva oleada de ataques y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, el petróleo ha vuelto a encarecerse este jueves. También se ha disparado con fuerza el gas en la apertura, pero cae a esta hora.

El IBEX se tiñe de rojo tras la apertura En el inicio de la jornada, el principal selectivo español ha alcanzado los 17.495,7 puntos, tras avanzar un 0,05%. Sin embargo, pocos minutos después se ha teñido levemente de rojo y, a las 10.15 horas, vuelve a las ganancias tras sumar un 1,05 %, aunque ha llegado a tocar un máximo en los 17.718 enteros. El IBEX 35, de esta forma, ha vuelto al terreno de las ganancias anuales, que perdió también a comienzos de semana, empujado por las subidas en el sector bancario. A esta hora, las ganancias del año son del 1,99%. En lo que respecta a Europa, donde el euro baja de nuevo y se cambia a 1,159 dólares, los principales mercado han abierto con caídas de hasta el 0,7% como es el caso de Milán. Posteriormente, han tornado al verde y cotizan a esta hora con avances: Fráncfort se revaloriza el 0,44%; Milán, el 0,39%; París, el 0,34%; y Londres, el 0,28%. A su vez, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan leves descensos, mientras que en Asia se han impuesto las ganancias.