La Bolsa española marca un nuevo máximo histórico: sube un 1,66% y alcanza los 17.880 puntos

La Bolsa española ha subido un 1,66% este viernes y ha conseguido firmar así un nuevo máximo histórico de cierre tras alcanzar los 17.880,9 puntos. El Ibex 35 ha estado impulsado por el ascenso de Caixabank (6,75 %) y del resto de valores bancarios, a pesar de los recortes de Wall Street.

El índice de referencia del mercado nacional, el Ibex 35, ha subido 291,2 puntos, ese 1,66%, en su mejor jornada desde el pasado 10 de noviembre. En la semana, se ha revalorizado el 1,92% y acumula ganancias superiores al 3,3% al cierre del primer mes de 2026.

El selectivo español, ya de entrada, arrancó la jornada al alza alentado por los notables de avances, entre otros, de CaixaBank que, tras presentar resultados, ha contagiado el optimismo al resto de valores de la banca.

Dentro del sector bancario, por detrás de la catalana Caixabank, que lideró las subidas del Ibex y de la Bolsa española, Banco Sabadell sumó el 3,93% —el segundo mayor ascenso del Ibex 35—. Unicaja se ha apuntado un 2,63%; BBVA, ha rebotado un 2%; Bankinter, otro 1,91%; y Banco Santander ha avanzado un 1,45%.

Solamente cuatro valores han cerrado la sesión del viernes en negativo: Rovi (-0,83%), Fluidra (-0,57%), Colonial (-0,48%) y Cellnex (-0,15%).

Asimismo, la evolución del resto de las principales bolsas europeas también ha sido positiva. Londres ha subido un 0,51%; París, un 0,68%; Fráncfort un 0,94%; y Milán, un 1%.