Trump elige a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell, con el que el magnate y mandatario republicano ha mantenido un tenso pulso durante meses.

El tiempo de Powell al frente del banco central estadounidense termina el próximo mayo tras dos mandatos. El mismo Trump lo nominó en 2018 para el primero de ellos y luego el presidente demócrata Joe Biden volvió a contar con él para regular la política monetaria.

Tras la designación por parte del presidente, el Senado debe pronunciarse y aprobar el nombramiento.

