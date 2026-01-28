La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés en EE.UU. en contra del recorte que quería Trump

La Reserva Federal (Fed) mantiene sin cambios los tipos de interés en Estados Unidos entre el 3,5 % y el 3,75%. Es la decisión de la entidad que preside Jerome Powell, este miércoles, tras su primera reunión de 2026, con 10 diez votos a favor de dejarlos como están, frente a dos votos que sugerían reducir los tipos en un cuarto de punto.

De esta forma la Fed ha optado por no dejarse influenciar por la presión del presidente Donald Trump que, desde la Casa Blanca, insta a reducir el coste de los préstamos bancarios. A pesar de esta decisión, en un comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha asegurado que "está dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria si surgen riesgos que puedan obstaculizar el logro de sus objetivos".

Los analistas ya preveían en los últimos días que no habría ningún movimiento por parte del FOMC que ya recortó en un cuarto de punto el referencial en su anterior reunión, en diciembre.

"Los miembros del FOMC quieren observar avances concretos en la inflación antes de recortar aún más las tasas de interés. Esto llevará tiempo", han asegurado Erik Weisman y Kish Pathak, economista jefe y analista de MFS Investment Management. Además, han añadido que la decisión de Powell respalda la idea de que es probable que se posponga cualquier recorte adicional "hasta el final de 2026".

El buen rendimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 en EE.UU. y las buenas perspectivas para los últimos tres meses de ese mismo año parecen conceder cierto colchón a la Fed para mantener la prudencia y no tocar los tipos de interés en esta ocasión tras las últimas tres reducciones.

El pulso entre Trump y Powell Jerome Powell se ha convertido en el foco habitual de los ataques y descalificaciones de Donald Trump por no plegarse a sus exigencias de bajar los tipos de interés. Recientemente, le amenazó con destituirle porque, según el presidente, el banco no ha bajado los tipos de interés con la suficiente rapidez. A este contexto se une la investigación criminal de la administración estadounidense contra Powell. Se centra formalmente en la multimillonaria renovación de la sede de la Reserva Federal. El propio presidente de la Fed calificó esa razón como un simple "pretexto" de Donald Trump para ganar influencia presidencial sobre las tasas de los tipos de interés. Se trata de un inédito clima de tensión y coacción ejercido por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca, contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. Muchos analistas insisten en que el político republicano busca con esa batalla judicial coaccionarlo para rebajar el precio del dinero. Trump, precisamente, ha vuelto a repetir este miércoles, ante los medios, que quiere "ver bajar los tipos" mientras se espera que en cualquier momento anuncie quién será su candidato para sustituir a Jerome Powell, cuyo mandato al frente de la Fed expira en mayo. Algunos analistas creen que Trump podría anunciar en cualquier momento su apuesta para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. En las quinielas están el exgobernador de la Fed Kevin Warsh o su asesor económico Kevin Hassett. Pero sin duda quien suena como principal favorito es Rick Rieder, director de inversiones de renta fija de BlackRock.

La volatilidad del dólar no preocupa a Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a la reciente volatilidad del dólar, que ha empujado al 'billete verde' a mínimos desde 2021 frente al euro. Y entretanto, se ha disparado la cotización de activos refugio como el oro, en respuesta a la incertidumbre generada por las políticas anunciadas desde la Casa Blanca y las presiones sobre la Reserva Federal. "Creo que es genial. O sea, el valor del dólar, mira el negocio que estamos haciendo. El dólar va de maravilla", ha afirmado el presidente estadounidense al ser preguntado por los recientes descensos en el valor de la moneda de EE.UU. La cotización del euro frente al dólar se ha fortalecido sustancialmente en las últimas sesiones a raíz de la zozobra a causa de las erráticas políticas de Donald Trump y de sus presiones sobre la Fed para que baje los tipos de forma más agresiva, empujando a la moneda común europea al entorno de los 1,19 dólares, muy cerca del nivel más alto de los últimos cinco años que se alcanzó el martes.