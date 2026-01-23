Trump demanda a JPMorgan por 5.000 millones de dólares por excluirlo del banco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado este jueves por 5.000 millones de dólares al mayor banco del país, JPMorgan Chase, al acusarlo de "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según ha confirmado la firma a EFE. Trump ha asegurado que no ha hablado con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, sobre la demanda.

"Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente Trump a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales", ha indicado una portavoz del grupo bancario.

El banco ha confirmado así informaciones sobre la presentación de la demanda por parte de un abogado de Trump, Alejandro Brito, en un tribunal estatal de Miami en nombre del mandatario y de algunas de sus compañías. La demanda argumenta que JPMorgan Chase "violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio" sus principios éticos por "cerrar las cuentas de banco" de los demandantes, es decir, Trump y sus compañías.