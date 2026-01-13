El BCE y varios bancos centrales respaldan al presidente de la FED Jerome Powell frente a la ofensiva de Trump

El Banco Central Europeo (BCE) que dirige Christine Lagarde y los directores de los principales bancos centrales del mundo han hecho pública, este martes, una declaración conjunta en apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que la administración de Donald Trump lo amenazara con una acusación penal.

"Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell", han señalado en su carta los directores del BCE y otras diez instituciones. "La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos", han añadido.

La investigación criminal de la administración estadounidense se centra formalmente en la millonaria renovación de la sede de la Reserva Federal, pero Jerome Powell la calificó de "pretexto" para ganar influencia presidencial sobre las tasas de interés. Powell se ha convertido en el foco habitual de los ataques y descalificaciones de Donald Trump por no plegarse a sus exigencias de bajar los tipos de interés.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)