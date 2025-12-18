El BCE sigue apostando por la prudencia y mantiene los tipos en el 2% en su última reunión del año

El Banco Central Europeo (BCE) sigue apostando por la prudencia y ha optado por mantener los tipos de interés en el 2% en la última reunión del Consejo de Gobierno antes de cerrar el año 2025. Toma así la misma decisión que el pasado mes de octubre, cuando tampoco los movió por un repunte de la inflación en Europa. Por tanto, ya son cuatro veces consecutivas las que ha dejado los tipos como están, sin subirlos ni bajarlos, todo ello mientras sigue persiguiendo llevar la inflación al 2% y monitorizando la economía europea.

De este modo, la entidad ha comunicado que la facilidad de depósito se mantendrá en el 2,00%; las operaciones principales de financiación, en el 2,15%; y la facilidad marginal de crédito, en el 2,40%.

La última vez que el BCE recortó los tipos fue en junio —cuando los pasó del 2,25% al actual 2%— y, desde entonces, no los ha modificado porque cree que su política monetaria está "en buena posición" para afrontar la incertidumbre actual. Si se sigue haciendo retrospectiva, la entidad también los bajó 25 puntos básicos en sus reuniones de abril, marzo y enero. De esta manera, a lo largo de 2025 ha recortado los tipos en cinco ocasiones —incluida la anunciada este jueves— y en ninguna de ellas ha sido más de 25 puntos básicos.