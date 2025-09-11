El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% por segunda vez consecutiva y da por cerrado el ciclo de inflación

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés en el 2%, tal y como se preveía. Es la segunda vez consecutiva que el Consejo de Gobierno opta por la prudencia, si bien la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha sido clara al dar por cerrado el ciclo de inflación en la eurozona.

"El proceso desinflacionario ha terminado y me refiero aquí a las causas de la inflación que hemos experimentado en los últimos periodos", ha dicho en la comparecencia desde Fráncfort, Alemania. "Seguimos estando en un buen lugar. La economía doméstica muestra resiliencia. El mercado laboral es sólido y los riesgos están más equilibrados".

Lagarde ha respondido así a una pregunta sobre si ha terminado el ciclo de recortes en los tipos de interés y ha reiterado que el BCE no sigue un "camino predeterminado", sino que las medidas se toman "reunión a reunión" y en función de los datos que existen en ese momento.

Así, en esta ocasión han dejado también sin cambios los tipos sobre las operaciones principales de financiación (2,15%) y la facilidad marginal del crédito (2,4%).

El BCE bajó la tasa de facilidad de depósito al 2% en junio de este año, cuando se detuvo la senda de recortes constantes desde el otoño de 2024.

La inflación, en torno al objetivo del 2% El BCE tiene en cuenta para sus decisiones de política monetaria que la inflación de la zona euro se está manteniendo estable en el entorno del 2% en los últimos meses, esto es, el objetivo marcado para asegurar la estabilidad económica, puesto que consideran que "una inflación demasiado baja es tan perjudicial como una inflación demasiado alta". Sus proyecciones auguran que continuará en esta línea, como ya apuntaban en junio, con un promedio del 2,1% en 2025, el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027. También estiman que la inflación subyacente (sin energía y alimentos no elaborados) se situará de media en el 2,4% en 2025, el 1,9% en 2026 y el 1,8% en 2027. Según ha precisado Lagarde, se espera una senda descendente en la inflación de los alimentos (del 2,9 % en 2025 al 2,3 % en 2026 y 2027), mientras los precios de la energía seguirán siendo volátiles, con algo de aumento por el comienzo del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE) en 2027. Además, de acuerdo con los cálculos de sus técnicos, la economía de la eurozona crecerá a un ritmo del 1,2 % este año, lo que significa una revisión al alza respecto al 0,9% previsto antes del verano. En cambio, se ha corregido a la baja la previsión de crecimiento en 2026, hasta el 1%, y se ha mantenido la de 2027 en el 1,3%. Son noticias optimistas, dado que el crecimiento de la zona euro ha sido escaso en el segundo trimestre del año, con un aumento del 0,1% y la economía alemana sin acabar de despegar. En términos acumulativos, se ha crecido un 0,7% en la primera mitad del 2025. Los aranceles impuestos por Donald Trump continúan siendo un nubarrón en el horizonte de la eurozona tanto en términos de crecimiento como de inflación. Al respecto, Lagarde ha comentado que, aunque el reciente acuerdo de los Veintisiete con Washington "ha reducido en cierta medida la incertidumbre", el impacto del "entorno político mundial solo se verá con claridad con el tiempo". Además, la volatilidad de la política comercial y la apreciación del euro pueden afectar también a la evolución de los precios.