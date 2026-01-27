El Ibex 35 supera por primera vez los 17.800 puntos en una jornada impulsada por la banca

El Ibex 35 ha marcado este martes un nuevo máximo histórico al alcanzar los 17.804 puntos. Ha sumado un 0,7 % gracias al impulso de la banca.

El último récord al cierre de la bolsa española fue el pasado 16 de enero, cuando terminó en los 17.710,9 puntos. En lo que va de año, el índice español se ha revalorizado un 2,15 %.

De los grandes valores, BBVA ha sumado el 1,41 %; Santander, el 1,26 %; Iberdrola, el 0,46 %; e Inditex, el 0,15 %; mientras que Repsol ha perdido el 1,03 %; y Telefónica, el 1,09 %.

El selectivo madrileño se recupera con estos datos de la volatilidad que registró la semana pasada, marcada por la amenaza de EE.UU. de una posible invasión de Groenlandia, territorio soberano de Dinamarca (y ambos países miembros de la OTAN). Además, arranca en la senda de 2025, su mejor año desde 1993 tras revalorizarse un 49,27%. El selectivo español ha superado finalmente los niveles alcanzados a finales de 2007 y da signos de haber dejado atrás el impacto de la crisis inmobiliaria y del euro.

Un acuerdo entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciado el pasado miércoles, ha permitido que en tres de las últimas cuatro sesiones el índice español haya logrado cerrar en positivo y virar la atención hacia otras referencias, como los resultados empresariales, los datos macro o las políticas de los bancos centrales, sin quitar ojo al contexto político internacional.

Con la vista puesta también en el plano continental, la Unión Europea e India han anunciado hoy las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico". Se espera que los exportadores europeos ahorren hasta 4.000 millones en aranceles cada año. El pacto, sin embargo, ha dejado fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino. Además, los detalles del mismo deberán aún ser negociados en los próximos meses.

A nivel local, el paro en España bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024. Por su parte, el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (un 2,8% más), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

A la espera de la Fed y de la evolución de la IA Las grandes referencias para los inversores comenzarán, no obstante, a partir de mañana: por un lado, la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., en la que no se esperan cambios sobre los tipos de interés oficiales, aunque los mercados estarán atentos a lo que pueda decir el presidente, Jerome Powell, tras los últimos señalamientos de Trump y la acción judicial en su contra. El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. afronta una investigación por la renovación multimillonaria de sus sedes Por el otro lado, tres de las grandes tecnológicas estadounidenses darán a conocer sus resultados de 2025, que servirán para medir la evolución de la IA: Microsoft, Meta y Tesla. Apple lo hará al día siguiente, el 29 de enero.