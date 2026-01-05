El Ibex 35 supera, con 17.600 puntos, su máximo histórico gracias al petróleo y el empuje de Indra
- El selectivo español ha cerrado la sesión con una subida del 0,7% en una sesión pendiente de Venezuela
- Los índices de Wall Street también abren en verde, con las petroleras estadounidenses en auge
La bolsa española ha comenzado la semana y su segunda sesión bursátil del año con una subida del 0,7% en su principal indicar, el Ibex 35. Ha cerrado en 17.614,40 puntos, lo que significa un nuevo máximo histórico en una sesión marcada por las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado sábado 3 de enero.
De los grandes valores ha destacado la subida del 3,47% de Repsol, BBVA ha ganado el 1,18% y Banco Santander el 0,72%. Por el lado de las bajadas, Telefónica con el 0,57% (cuarta mayor caída del IBEX), Inditex el 0,21% e Iberdrola el 0,05%.
Indra, con nuevas compras a la vista y la inestabilidad geopolítica creada tras el ataque estadounidense a Venezuela, ha liderado las subidas del selectivo español y de la bolsa al ganar el 9,68%, Fluidra ha avanzado el 3,06%, Aena el 2,79% y Puig el 2,49%. Por el lado de las caídas, Bankinter ha retrocedido el 1,79%; Naturgy ha perdido el 1,09%, ArcelorMittal el 0,85% y Banco Sabadell el 0,35%.
Los inversores esperan a los indicadores macroeconómicos
Con la vista puesta en el país caribeño, los inversores pondrán el foco, en esta primera semana completa de cotización de 2026, en la publicación del IPC preliminar de la eurozona de diciembre y en el informe de empleo del mismo mes en EE.UU. Por otro lado, en China también se conocerán datos de inflación.
Los mercados volverán a una actividad normal esta semana tras el parón de Navidad, y lo harán con un número de referencias macroeconómicas relevantes. A pesar de esto, este lunes solo se conocerá el dato de la confianza del inversor en la zona euro, y el Índice de Gestores de Compras (PMI) manufacturero de Japón.
En Europa, con el euro en 1,1713 dólares y una caída del 0,05%, han acabado en máximos históricos Fráncfort y Londres tras subir el 1,34% y el 0,54%, respectivamente, mientras que Milán ha subido un 1,04% y París se ha acercado avalores récord con un alza del 0,2%.
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a 10 años, el de referencia en Europa, se ha situado en 2,898. La prima de riesgo española se ha mantenido sin cambios en 43 puntos básicos. Por su parte, el bitcoin ha avanzado con fuerza y ha rozado los 92.600 dólares.
Wall Street abre en verde, con petroleras en auge
Wall Street abrió este lunes en verde, con las petroleras estadounidenses en auge. Poco después, el Dow Jones de Industriales subía un 1,01%, hasta 48.869 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,54%, hasta 6.895, y el Nasdaq avanzaba un 0,45%, hasta 23.339.
Chevron, multinacional estadounidense de energía dedicada principalmente al petróleo y al gas natural, se expandía un 4,04%. Por otro lado, otro gigante estadounidense de la energía, Exxon Mobil, ganaba un 1,1%. Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7% y un 4% de subida respectivamente, pero se moderaron rápidamente.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las plantas estadounidenses.
El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido el 1,5%, situándose en 61,66 dólares. Por otro lado, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube un 1,45% a lo largo de la mañana.
La onza de oro troy ha subido el 2,62% al cierre bursátil europeo hasta 4.445,86 dólares, mientras que la plata ha registrado un repunte del 5,81% y se negociaba a 77,05 dólares. El bitcoin ha avanzado el 2,79% y se cambiaba a 93.783 dólares.