El Ibex 35 supera, con 17.600 puntos, su máximo histórico gracias al petróleo y el empuje de Indra

La bolsa española ha comenzado la semana y su segunda sesión bursátil del año con una subida del 0,7% en su principal indicar, el Ibex 35. Ha cerrado en 17.614,40 puntos, lo que significa un nuevo máximo histórico en una sesión marcada por las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado sábado 3 de enero.

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,47% de Repsol, BBVA ha ganado el 1,18% y Banco Santander el 0,72%. Por el lado de las bajadas, Telefónica con el 0,57% (cuarta mayor caída del IBEX), Inditex el 0,21% e Iberdrola el 0,05%.

Indra, con nuevas compras a la vista y la inestabilidad geopolítica creada tras el ataque estadounidense a Venezuela, ha liderado las subidas del selectivo español y de la bolsa al ganar el 9,68%, Fluidra ha avanzado el 3,06%, Aena el 2,79% y Puig el 2,49%. Por el lado de las caídas, Bankinter ha retrocedido el 1,79%; Naturgy ha perdido el 1,09%, ArcelorMittal el 0,85% y Banco Sabadell el 0,35%.

01.00 min El Ibex 35 cierra en un nuevo máximo con 17.492 puntos

Los inversores esperan a los indicadores macroeconómicos Con la vista puesta en el país caribeño, los inversores pondrán el foco, en esta primera semana completa de cotización de 2026, en la publicación del IPC preliminar de la eurozona de diciembre y en el informe de empleo del mismo mes en EE.UU. Por otro lado, en China también se conocerán datos de inflación. Los mercados volverán a una actividad normal esta semana tras el parón de Navidad, y lo harán con un número de referencias macroeconómicas relevantes. A pesar de esto, este lunes solo se conocerá el dato de la confianza del inversor en la zona euro, y el Índice de Gestores de Compras (PMI) manufacturero de Japón. En Europa, con el euro en 1,1713 dólares y una caída del 0,05%, han acabado en máximos históricos Fráncfort y Londres tras subir el 1,34% y el 0,54%, respectivamente, mientras que Milán ha subido un 1,04% y París se ha acercado avalores récord con un alza del 0,2%. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a 10 años, el de referencia en Europa, se ha situado en 2,898. La prima de riesgo española se ha mantenido sin cambios en 43 puntos básicos. Por su parte, el bitcoin ha avanzado con fuerza y ha rozado los 92.600 dólares. El IBEX-35 cierra 2025 como uno de los índices bursátiles más rentables a nivel mundial tras revalorizarse un 49% Andriy Ilkiv