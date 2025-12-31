El IBEX-35 cierra 2025 como uno de los índices bursátiles más rentables a nivel mundial tras revalorizarse un 49%

El IBEX-35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras revalorizarse un 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, máximo histórico. En la sesión de este miércoles, el selectivo madrileño ha cerrado en los 17.307,8 puntos, con un ligero retroceso del 0,27% respecto a la jornada anterior.

El mercado nacional ha destacado entre las principales plazas del mundo y solo ha sido superado por Seúl, que este año se ha revalorizado el 58,77%.

A pesar del cierre en negativo, ha consolidado su récord y ha cerrado como el índice más rentable de 2025 en Europa. Este logro se ha conseguido a pesar de un contexto económico e internacional marcado por la volatilidad generada por los conflictos armados de Ucrania y Gaza, las tensiones comerciales y la sombra de una posible burbuja alrededor de la Inteligencia Artificial (IA).

La guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, provocó numerosas caídas en los mercados durante la primera mitad de 2025. La situación no se revirtió hasta que se produjeron los primeros acuerdos comerciales con sus principales socios económicos, incluyendo la Unión Europea.

El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha explicado a la Agencia EFE que los mercados han descontado "un escenario más positivo" para 2026 y 2027, pese a la ligera desaceleración de la economía de Estados Unidos.

Por otra parte, López ha asegurado que, para entender la rentabilidad del IBEX, hay que tener en cuenta que "no ha hecho prácticamente nada" en los últimos 15 años. Este 2025 el selectivo español ha superado finalmente los niveles alcanzados a finales de 2007 y ha dejado atrás el "gran ajuste" de la crisis inmobiliaria y del euro.

04.18 min Transcripción completa Contabas las palabras que más habíamos utilizado los periodistas, en las crónicas bursátiles de este año. No sé si nos las puedes recordar y si crees que resumen bien este año en Bolsa Sin duda lo resumen. IBEX 35, máximos históricos de no alcanzados desde 2007 un 41% de revalorización en lo que va de año. Aranceles, uno de los eventos geopolíticos por la política estadounidense más destacados del año, sobre todo lo que ocurrió en abril en el que el volumen de contratación de las bolsas fue muy significativo y la bolsa española fue resiliente en ese volumen de contratación. OPAS, sobre todo en el contexto de una operación específica, que no voy a entrar a comentar, y luego la rentabilidad de la bolsa española en el 4,1%, una de las mayores rentabilidades de las bolsas europeas, y Dividendos, retribución al accionista por 38.700.037, euros en concepto de dividendos superior a los del año pasado Pues ese es el resumen que lo has hecho fenomenal con un Ibex 35 que se viste de máximos históricos. Para terminar el año no lo puede hacer de mejor manera... ...pero ese optimismo, ¿tú crees que se va a mantener en el tiempo? Sin duda, como bien has dicho.. la rivalización del IBEX un 41%, la rivalización de la bolsa española en los últimos tres años y medio ha sido muy superior a la rivalización de cualquier bolsa del viejo continente y también de Estados Unidos, más del doble en términos de rentabilidad. No me compete decir cuál va a ser la evolución de la bolsa en 2026, pero sí que puedo decir que es un reflejo de la economía española. La economía española ha crecido mucho en 2024, ha crecido mucho en 2025, más que las del viejo continente y se espera que esa tendencia continúe en 2026 vamos con las salidas a bolsa 3 al mercado principal 11 al mercado en crecimiento aquí hay margen de mejora no para próximos ejercicios si yo siempre veo margen de mejora en todos los negocios 2024 no fue un mal año para la bolsa española tres salidas en el mercado principal 23 en los mercados de crecimiento En lo que llevamos de año 2025, tres en el mercado principal, una de las mayores salidas a bolsa en Europa se hizo aquí, en España, y 11 en los mercados de crecimiento, esperamos que alguna otra se incorpore antes de que acabe el año es un buen año en el entorno premercado hemos incorporado a 14 nuevas empresas y sin duda nuestro trabajo consiste en flexibilizar la oferta de capital y hacer más fácil la salida a esa bolsa. En ese contexto sacamos a mitad de año BME Easy Access, que como sabéis es un nuevo segmento de mercado que permite disociar el momento en el que tú haces el listing de cuando vas a mercado a conseguir el mínimo de difusión necesaria. Ha tenido una muy buena acogida en mercado y esperamos que haya muchas compañías que se animen a utilizarlo. A ver si se animan. Tenemos que traer de vuelta al accionista minoritario, ese que nos está viendo desde sus casas. Es lo que comentabas en el balance anual hace unos momentos. ¿Por qué es así y cómo lo vais a hacer? Bueno, el por qué, primero de todo, ya se ha hecho. Si miras el proceso de privatización privatizaciones que hubo en España en los años 90, el 38% de ese capital fue financiado por minoristas. Las empresas crecieron y los particulares generaron ahorro gracias a ese proceso. Sobre el cómo se consigue, se consigue con dos cosas Uno, educación financiera y otro, pero no por ello menos importante, incentivos fiscales. Pensamos que el modelo sueco es un modelo de referencia, hace que la bolsa sueca haya tenido muchas salidas a bolsa y lo que también hacemos desde nuestro lado es incentivar y hacer más sencillo y más económico la transacción para el inversor minorista. En este sentido sacamos a principios de julio una nueva tarifa para inversores minoristas que está teniendo muy buena acogida entre los miembros de mercado. mercado Bueno, pues es un reto, pero que ya se va realizando claramente es positivo Entrevista a Juan Flames sobre el año financiero: "La revalorización de la bolsa española ha sido superior a cualquier otra"

Crecimiento económico impulsado por la IA La IA acaparó toda la atención durante el segundo semestre del año, generando serias dudas sobre una posible burbuja y la rentabilidad futura de los inversores. A pesar de la incertidumbre, Wall Street ha conseguido alcanzar máximos históricos gracias a empresas como Nvidia o Alphabet (matriz de Google). Por otro lado, los metales preciosos como el oro, la plata, el platino o el paladio, considerados activos de refugio, también han batido sus máximos históricos. Toda la incertidumbre y la inestabilidad a nivel internacional no ha impedido que el IBEX-35 firme su segundo mejor año gracias al impulso de la banca española, uno de los sectores con mayor peso dentro del selectivo. Destacan los beneficios récord obtenidos por entidades como el Banco Santander gracias a los tipos de interés elevados, la fortaleza de las compañías o el crecimiento económico. De media, los bancos españoles han conseguido una rentabilidad cercana al 100% debido a la ralentización de la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), dividendos atractivos, programas de recompras de acciones y la entrada de capital extranjero. El Santander, con una rentabilidad del 125%, se posiciona como la estrella del sector. Otros bancos, como Unicaja, han registrado aumentos del 118,05%, BBVA un 112,12%, Caixabank ganó el 99,48%, Bankinter el 85,27% y Banco Sabadell un 79,28%. 01.08 min Durante 2025 el valor del oro, la plata y el cobre se ha disparado

Defensa, otro los sectores que más crecen Dentro del IBEX-35 destaca el crecimiento de Indra, dirigida por Ángel Escribano, que ha pasado de cotizar a principios de año en los 17 euros por acción a un máximo histórico de 48,5 euros, un aumento del 184%. Esto se debe al aumento del gasto en defesa de los países de la OTAN, la expectativa de nuevos contratos durante y la compra de Hispasat. Esta tendencia podría mantenerse a pesar de una posible paz en Ucrania. También destaca la evolución del sector del acero, con Acerinox a la cabeza, que ha registrado un crecimiento del 34% en 2025. A su vez, destacan las empresas turísticas gracias al récord de turistas y la caída del precio del petróleo. Reputan también las empresas del sector de la construcción (como ACS, que ha mantenido al alza su cartera de pedidos), registrando avances bursátiles de más del 70%. Otra empresa destacable del selectivo español, Iberdrola, ha registrado un aumento del 38,8% en 2025, batiendo todos los récords anteriores. Su acción ha cerrado por encima de los 18 euros, con una capitalización superior a los 120.000 millones, situándose como la primera empresa de servicios públicos en Europa y entre las dos más grandes del mundo. Al espectacular crecimiento de Indra le sigue Solaria con un 132,5% gracias a la favorable evolución de sus cuentas, la diversificación en baterías o centros de datos, la firma de alianzas con otras empresas y la especulación sobre sus títulos. Nuevo récord del Ibex 35: rompe su techo y alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

Empresas que se han quedado atrás Inditex se ha visto perjudicada por la caída de la demanda a nivel global, el efecto de los tipos de cambio y el aumento de los costes operativos. Todo ello a pesar de la bajada registrada en las materias primas y el transporte. El gigante español de la moda ha cerrado 2025 con un ascenso por debajo de la media, un 13,5%. Sin embargo, de las grandes empresas, Telefónica es la que registra un peor desempeño, con un retroceso del 11% en bolsa. Esta caída se ha debido a un año de cambios de liderazgo y redefinición estratégica. Tampoco convence Puig, la empresa de perfumería. Durante el año ha registrado numerosos episodios de volatilidad, cerrando el año con un descenso del 16%. Redeia, por otro lado, afectada por el apagón masivo del 28 de abril, ha cerrado el año con una bajada del 8%. A pesar de estos descensos, el resultado general es positivo, ya que solo seis empresas han cerrado en negativo: Fluidra, con un descenso del 1,53%, Amadeus un 7,86%, Redeia un 8,06%, Cellnex el 10,1%, Telefónica un 11,28% y Puig un 16,62%. Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino y Juan Roig repiten como los más ricos de España, según Forbes Ruth Drake

Selectivos europeos también cierran con notables avances Las plazas europeas de referencia también han registrado notables avances, aunque mucho menores que el selectivo español. París ha sumado un 10,42%, Londres un 15,14%, Fráncfort un 23% y Milán un 31,47%. Al otro lado del charco, los índices de Wall Street suman ganancias anuales del 13,7% para el Dow Jones, el 17,25% para el S&P 500 y del 21,27% para la tecnológica Nasdaq. En Asia, Tokio ha ganado el 12,14% en un contexto de alta inflación y tipos de interés crecientes, mientras que Hong Kong ha subido el 27,77% y Shanghái el 18,41%. En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, ha cerrado con un descenso del 17%, situándose en los 61,9 dólares el barril. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ha abaratado un 18,4%, hasta los 58,5 dólares. En cuanto a las divisas, el euro se ha apreciado un 13,4% respecto al dólar, cambiándose por 1,1743 billetes verdes. Este mercado ha estado marcado por las presiones de Trump sobre la Reserva Federal (Fed) para bajar los tipos de interés, que han cerrado el año en el 3,5%-3,75%. El BCE, por su parte, ha mantenido los tipos en un 2% con una inflación controlada del 2% en la zona euro, frente a la inflación del 3% en EE.UU. Fin de mes Fin de mes - ¿Qué nos dice la bolsa de la economía? Escuchar audio

Otros indicadores En el mercado de bonos, el interés de la deuda española a diez años ha cerrado en el 3,285%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en 43,2 puntos. La deuda española se ha beneficiado por el crecimiento económico del país y las mejoras de calificación de las principales agencias de rating. El oro se ha disparado durante el año y se dispone a cerrar un ejercicio histórico con un alza del 65%, hasta los 4.350 dólares la onza. El bitcoin, por otro lado, cae un 6% y cotiza en los 88.000 dólares, si bien marcó máximos históricos en los 126.000 dólares en octubre de 2025. La caída de bitcoin se debe a varios factores, como la salida de un gran volumen de millones de dólares de los fondos cotizados en bolsa (ETF) ligados a este activo, los movimientos de la Fed, la guerra arancelaria, la debilidad del dólar o la salida de los inversores de los activos de más riesgo.