Nuevo récord del Ibex 35: rompe su techo y alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

El Ibex 35 lleva un año de récord en récord y este viernes ha vuelto a pulverizar uno más. Ha arrancado la sesión en los 16.956 puntos y, antes de cumplirse el mediodía, el selectivo español ha superado por primera vez en su historia los 17.000 puntos. En concreto, ha llegado a tocar los 17.029 puntos tras haber conseguido, en ese momento, una subida del 0,7%, aunque no ha logrado mantenerse por encima de esa barrera.

El selectivo ha permanecido en verde prácticamente toda la jornada hasta que, ya entrada la tarde, se ha dado la vuelta arrastrado por los bancos. Finalmente, ha cerrado en los 16.854 puntos tras caer un 0,17%.

Los bancos, teñidos de rojo Los bancos han liderado las caídas con CaixaBank a la cabeza que se ha dejado cerca de un 2%. Tampoco ha sido una buena jornada para el resto de entidades bancarias que también han terminado con retrocesos: CaixaBank: -2,03%

Bankinter: -1,56%

BBVA: -1,19%

Unicaja: -1,18%

Banco Sabadell: -1,08% En el otro lado, en el de las subidas y los números verdes, han destacado la compañía de infraestructuras sostenibles Acciona Energía (+2,15%), la eléctrica REDEIA (+1,43%) y la sociedad de aeropuertos Aena (+1,33%).