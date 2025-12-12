Nuevo récord del Ibex 35: rompe su techo y alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia
- Este viernes ha cerrado en rojo con una caída del 0,17% hasta los 16.854 puntos
- El selectivo español acumula una subida de casi un 46% en lo que va de año
El Ibex 35 lleva un año de récord en récord y este viernes ha vuelto a pulverizar uno más. Ha arrancado la sesión en los 16.956 puntos y, antes de cumplirse el mediodía, el selectivo español ha superado por primera vez en su historia los 17.000 puntos. En concreto, ha llegado a tocar los 17.029 puntos tras haber conseguido, en ese momento, una subida del 0,7%, aunque no ha logrado mantenerse por encima de esa barrera.
El selectivo ha permanecido en verde prácticamente toda la jornada hasta que, ya entrada la tarde, se ha dado la vuelta arrastrado por los bancos. Finalmente, ha cerrado en los 16.854 puntos tras caer un 0,17%.
Los bancos, teñidos de rojo
Los bancos han liderado las caídas con CaixaBank a la cabeza que se ha dejado cerca de un 2%. Tampoco ha sido una buena jornada para el resto de entidades bancarias que también han terminado con retrocesos:
- CaixaBank: -2,03%
- Bankinter: -1,56%
- BBVA: -1,19%
- Unicaja: -1,18%
- Banco Sabadell: -1,08%
En el otro lado, en el de las subidas y los números verdes, han destacado la compañía de infraestructuras sostenibles Acciona Energía (+2,15%), la eléctrica REDEIA (+1,43%) y la sociedad de aeropuertos Aena (+1,33%).
Pendientes de la próxima reunión del BCE
Los mercados han estado marcados esta semana por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que optó por rebajar en 0,25 puntos los tipos de interés por el temor a un deterioro del mercado laboral. Además, están también pendientes de la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) que el próximo jueves debe anunciar si sube o no los tipos de interés tras mantenerlos inmóviles en el 2% en su reunión anterior de noviembre. Algunos analistas especulan con una posible subida de tipos ya en 2026.
La Bolsa española acumula una subida de casi un 46% en lo que va de año y esta semana ha logrado acumular tres semanas consecutivas de subidas. Desde que el Ibex 35 fue creado en enero de 1992, nunca el selectivo -que representa a las mayores empresas de nuestro país- había logrado llegar a una cuota tan alta como la que se ha alcanzado esta semana. Hay que retroceder hasta 2008 para ver récords similares que esta semana se han vuelto a batir.