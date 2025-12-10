El Ibex 35 cierra en su máximo histórico por segunda vez en una semana y supera los 16.760 puntos

La Bolsa española ha cerrado este miércoles en un máximo histórico de 16.762,5 puntos, tras avanzar un 0,17% en la sesión. Es la segunda vez en una semana que el Ibex 35 alcanza niveles de récord. La última vez, el pasado jueves 4 de diciembre, se quedó en los 16.746,6 puntos.

El empujón de esta sesión ha sido ligero, de apenas 28 puntos, pero que se suman a un año de ganancias. En lo que llevamos de 2025, la subida acumulada es del 44,57%.

En una jornada de indicadores en verde y en rojo en la tabla, los grandes valores han subido: el Banco Santander, el 0,81 %; Inditex, el 0,74 %; Telefónica, el 0,25 %, BBVA, el 0,24 % y Repsol, el 0,22 %. Y ha bajado Iberdrola, un 0,31%.