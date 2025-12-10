El Ibex 35 cierra en su máximo histórico por segunda vez en una semana y supera los 16.760 puntos
- Anota un alza del 0,17% al término de la sesión y acumula un 44,57% en lo que va de año
- El anterior récord se anotó el pasado jueves, cuando se quedó por debajo de los 16.750 puntos
La Bolsa española ha cerrado este miércoles en un máximo histórico de 16.762,5 puntos, tras avanzar un 0,17% en la sesión. Es la segunda vez en una semana que el Ibex 35 alcanza niveles de récord. La última vez, el pasado jueves 4 de diciembre, se quedó en los 16.746,6 puntos.
El empujón de esta sesión ha sido ligero, de apenas 28 puntos, pero que se suman a un año de ganancias. En lo que llevamos de 2025, la subida acumulada es del 44,57%.
En una jornada de indicadores en verde y en rojo en la tabla, los grandes valores han subido: el Banco Santander, el 0,81 %; Inditex, el 0,74 %; Telefónica, el 0,25 %, BBVA, el 0,24 % y Repsol, el 0,22 %. Y ha bajado Iberdrola, un 0,31%.
Sacyr cae casi un 6%
Al margen de estos, las mayores caídas han afectado a la concesionaria de infraestructuras Sacyr, un 5,96%, por la salida de uno de sus principales inversores con una venta de acciones por debajo del precio de mercado; y le siguen Mapfre (-1,7%); Ferrovial (-1,43%), Fluidra (-1,36%) y Enagás (-1,23%).
Las mayores ganancias han sonreído a la farmacéutica Rovi, con un 2,08%, seguida de ACS. El grupo constructor ha repuntado el 2,01% tras su acuerdo con la sudafricana Harmony para explotar una mina de cobre en Australia. Además, ArcelorMittal ha crecido el 1,6%; Amadeus, el 1,52% y Puig, el 1,09%.
Los mercados están este miércoles pendientes de los bancos centrales. Después de que el de Canadá decidiera mantener los tipos de interés y a la espera de conocer la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos, Wall Street anota un 0,5% a la hora del cierre en España. Entonces, el barril de petróleo Brent bajaba el 0,74% y se negociaba a 61,48 dólares, mientras el cambio del euro frente al dólar reflejaba pocas oscilaciones: un euro se cambia por 1,16 dólares.
Finalmente, la rentabilidad de la deuda española a largo plazo ha subido levemente hasta el 3,309 % y la prima de riesgo ha terminado en 46,1 puntos básicos.