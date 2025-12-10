Enlaces accesibilidad
El Ibex 35 cierra en su máximo histórico por segunda vez en una semana y supera los 16.760 puntos

  • Anota un alza del 0,17% al término de la sesión y acumula un 44,57% en lo que va de año
  • El anterior récord se anotó el pasado jueves, cuando se quedó por debajo de los 16.750 puntos
El Ibex 35 cierra con una subida del 0,17% que revalida sus máximos históricos
RTVE.es / EFE

La Bolsa española ha cerrado este miércoles en un máximo histórico de 16.762,5 puntos, tras avanzar un 0,17% en la sesión. Es la segunda vez en una semana que el Ibex 35 alcanza niveles de récord. La última vez, el pasado jueves 4 de diciembre, se quedó en los 16.746,6 puntos.

El empujón de esta sesión ha sido ligero, de apenas 28 puntos, pero que se suman a un año de ganancias. En lo que llevamos de 2025, la subida acumulada es del 44,57%.

En una jornada de indicadores en verde y en rojo en la tabla, los grandes valores han subido: el Banco Santander, el 0,81 %; Inditex, el 0,74 %; Telefónica, el 0,25 %, BBVA, el 0,24 % y Repsol, el 0,22 %. Y ha bajado Iberdrola, un 0,31%.

Sacyr cae casi un 6%

Al margen de estos, las mayores caídas han afectado a la concesionaria de infraestructuras Sacyr, un 5,96%, por la salida de uno de sus principales inversores con una venta de acciones por debajo del precio de mercado; y le siguen Mapfre (-1,7%); Ferrovial (-1,43%), Fluidra (-1,36%) y Enagás (-1,23%).

Las mayores ganancias han sonreído a la farmacéutica Rovi, con un 2,08%, seguida de ACS. El grupo constructor ha repuntado el 2,01% tras su acuerdo con la sudafricana Harmony para explotar una mina de cobre en Australia. Además, ArcelorMittal ha crecido el 1,6%; Amadeus, el 1,52% y Puig, el 1,09%.

Los mercados están este miércoles pendientes de los bancos centrales. Después de que el de Canadá decidiera mantener los tipos de interés y a la espera de conocer la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos, Wall Street anota un 0,5% a la hora del cierre en España. Entonces, el barril de petróleo Brent bajaba el 0,74% y se negociaba a 61,48 dólares, mientras el cambio del euro frente al dólar reflejaba pocas oscilaciones: un euro se cambia por 1,16 dólares.

Finalmente, la rentabilidad de la deuda española a largo plazo ha subido levemente hasta el 3,309 % y la prima de riesgo ha terminado en 46,1 puntos básicos.

