El Ibex 35 firma máximos históricos por encima de los 16.700 puntos tras encadenar su novena sesión al alza
- La bolsa española se ha visto impulsada por el avance de Inditex y de los bancos, que subieron de media el 2,2%
- A punto de cerrar el año, el selectivo madrileño ya suma una revalorización desde inicios de este 2025 del 44,43%
La bolsa española ha conseguido este jueves un nuevo máximo histórico de cierre, en 16.746,6 puntos, después de subir el 0,97% impulsada por Inditex y la mayoría de la banca. Se trata del noveno repunte consecutivo.
El principal selectivo, el Ibex 35, ha empezado la sesión por encima de los 16.600 puntos, después de que en la víspera se quedase a 30 puntos del máximo histórico registrado el pasado 12 de noviembre (16.615,8 puntos). En el año acumula una subida del 44,43%.
Pese a la indefinición de Wall Street, tras conocerse algunos datos laborales negativos en Estados Unidos, la bolsa española se ha visto impulsada por el avance de Inditex y de los bancos, que subieron de media el 2,2%.
No obstante, ha destacado la subida de Grifols, del 3,57%, que se ha situado por delante de Inditex (+2,66%), Acciona (+2,46%), CaixaBank (+2,34%), BBVA (+2,19%) y Sabadell (+1,99%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Redeia (-1,44%), IAG (-1,36%), Bankinter (-1,23%), Acerinox (-1,09%), Logista (-0,81%) y Merlin (-0,79%).
Jornada 'en verde' en Europa y Asia
También el resto de selectivos europeos han terminado la sesión con signo positivo: Fráncfort se ha revalorizado un 0,79%; París, un 0,43%; Milán, un 0,32%; y Londres, un 0,19%.
En tanto que en Asia ha destacado la subida del Nikkei de Tokio, el 2,33%, gracias a las empresas tecnológicas, en particular las del sector de la inteligencia artificial (IA); mientras que la Bolsa de Shanghái ha perdido un leve 0,06%.
Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent —referencia en Europa— ha subido un 1,20%, hasta situarse en 63,42 dólares; al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) —referencia en Estados Unidos— ha registrado un incremento del 1,49% que lo llevaba a alcanzar los 59,83 dólares.
En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se ha colocado en 1,1659 'billetes verdes', con una depreciación del 0,10%. En tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se ha elevado hasta el 3,243% tras sumar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,1 puntos.