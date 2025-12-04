El Ibex 35 firma máximos históricos por encima de los 16.700 puntos tras encadenar su novena sesión al alza

La bolsa española ha conseguido este jueves un nuevo máximo histórico de cierre, en 16.746,6 puntos, después de subir el 0,97% impulsada por Inditex y la mayoría de la banca. Se trata del noveno repunte consecutivo.

El principal selectivo, el Ibex 35, ha empezado la sesión por encima de los 16.600 puntos, después de que en la víspera se quedase a 30 puntos del máximo histórico registrado el pasado 12 de noviembre (16.615,8 puntos). En el año acumula una subida del 44,43%.

Pese a la indefinición de Wall Street, tras conocerse algunos datos laborales negativos en Estados Unidos, la bolsa española se ha visto impulsada por el avance de Inditex y de los bancos, que subieron de media el 2,2%.

No obstante, ha destacado la subida de Grifols, del 3,57%, que se ha situado por delante de Inditex (+2,66%), Acciona (+2,46%), CaixaBank (+2,34%), BBVA (+2,19%) y Sabadell (+1,99%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Redeia (-1,44%), IAG (-1,36%), Bankinter (-1,23%), Acerinox (-1,09%), Logista (-0,81%) y Merlin (-0,79%).