El IBEX pierde un 2,14%, su mayor caída desde abril, y cierra por debajo de los 15.900 puntos

El IBEX 35, principal selectivo español, ha perdido este martes un 2,14%, su mayor descenso desde el pasado mes de abril. Concretamente, ha retrocedido 345,6 puntos y ha cerrado la sesión en los 15.827 enteros, arrastrada por Wall Street ante el temor a una burbuja tecnológica. De este modo, las ganancias anuales del IBEX se reducen al 36,5%.

Dentro del selectivo español, las que más han caído han sido Amadeus, un 5,17%; Banco Santander, que ha cedido el 3,59%; Acciona Energía, el 2,94% e IAG, el 2,84%. Por su parte, Redeia, Rovi y Endesa han sido los títulos que menos han caído. De los grandes valores, BBVA ha perdido el 2,82%; Telefónica, el 2,63%; Repsol, el 1,15%; Inditex, el 0,98% e Iberdrola el 0,83%.

Lidera las caídas en Europa, que también cierra en rojo El IBEX 35 ha liderado las caídas en Europa, donde los parqués han cerrado en rojo. Milán ha cedido el 2,12%; París, el 1,86%; Fráncfort, el 1,74% y Londres, el 1,27%. Por su parte, el Euro Stoxx50, el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha caído un 1,88%. La incertidumbre y la recogida de beneficios han marcado esta jornada tras los máximos recientes, todo ello por el temor de que las altas valoraciones del sector de las empresas ligadas a la inteligencia artificial puedan provocar una burbuja tecnológica. Además, los mercados están pendientes de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que podría recortar los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre.

Wall Street cierra en rojo lastrada por las tecnológicas Por su parte, Wall Street ha cerrado en rojo precisamente por la incertidumbre de las tecnológicas. El Dow Jones de Industriales ha perdido un 1,07%, hasta los 46.091 puntos; el S&P 500, un 0,83%, hasta 6.617 unidades, y el tecnológico Nasdaq ha cedido un 1,21%, hasta 22.432 enteros. En este contexto, Nvidia, que publica sus resultados del tercer trimestre e. ha este miércoles, ha registrado un descenso del 2,8%. También ha destacado la caída de otras empresas del sector, como Microsoft, con un descenso del 2,7%, y Amazon, que ha perdido el 4,4%.