La bolsa española sube el 1,27 % y marca un nuevo máximo histórico al cierre

La bolsa española ha conseguido un nuevo máximo histórico al cierre de este martes 11 de noviembre en 16.388,8 puntos, con una subida del 1,27% propiciada por el avance de la banca y de los grandes valores. De los 15 días con mayor nivel del IBEX registrado en su historia, 12 de ellos se han registrado entre octubre y noviembre de 2025. Los otros tres, entre noviembre y diciembre de 2007.

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, que ha marcado un nuevo máximo histórico intradía en 16.410,4 puntos, ha ganado 206,3 puntos, ese 1,27%, hasta 16.388,8 puntos. En el año acumula una subida del 41,34%.

El nuevo récord de la bolsa acontecía mientras los bancos ganaban el 1,6% de media y destacaban las alzas de grandes valores como Inditex, Telefónica o Repsol. El precio del barril de petróleo Brent se apreciaba el 1,81%, hasta 65,22 dólares.

De los grandes valores, Inditex ha subido el 2,98% (tercera mayor subida del IBEX); Repsol el 2,37% (cuarto puesto por ganancias), BBVA el 1,87%, Banco Santander el 1,47% e Iberdrola el 0,57%.

El Ibex 35 ha culminado este martes una nueva sesión en máximos históricos, cerrando en 16.388,8 puntos, un 1,27% más, tras aprobar el Senado estadounidense un paquete de medidas de financiación que desbloquean la vía para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país con 41 días.

Evolución positiva de los mercados europeos La evolución del resto de los principales mercados europeos también ha sido positiva. Londres ha subido un 1,15%; París, un 1,25%; Fráncfort, un 0,53%; y Milán, un 1,24%. El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en 65,11 dólares, un 1,72% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,13 dólares, un 1,66% más. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,165%, desde el 3,174% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se ha mantenido prácticamente estable en 50,7 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,32% en su cruce frente al dólar, hasta registrar un tipo de cambio de 1,1594 dólares por cada europeo.