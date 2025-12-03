El Ibex 35 sube un 0,68% y roza máximos históricos gracias al tirón de Inditex

El Ibex 35 ha subido este miércoles un 0,68% y se ha acercado a los máximos históricos de noviembre al rozar el nivel de 16.600 puntos con la ayuda de Inditex, que ha avanzado casi el 9% tras presentar resultados.

El principal selectivo de la bolsa española ha ganado 112,6 puntos, hasta situarse en los 16.585,7 puntos, con lo que se queda a 30 puntos del máximo histórico registrado el pasado 12 de noviembre (16.615,8 puntos). En el año acumula una subida del 43,04%.

El Ibex 35 ha liderado las ganancias en Europa, con el euro a 1,1661 dólares con una subida del 0,31%. La bolsa parisina ha subido el 0,16% y Milán, el 0,06%; mientras que Londres ha cedido el 0,10% y Fráncfort, el 0,07%.

Inditex se dispara tras presentar resultados De los grandes valores, Inditex ha repuntado el 8,86% (mayor subida del Ibex y de la bolsa) tras presentar sus resultados del tercer trimestre: ganó 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 3,9% más. Después de Inditex, ha destacado el alza del 3,65% de Indra por las negociaciones en la guerra de Ucrania; mientras que Puig ha ganado el 1,73%; ACS, el 1,5% y Ferrovial, el 1,32%. Le han seguido Repsol, con una subida del 0,96%; y Telefónica, del 0,03%. Las malas cartas de Ucrania: "Si lo de Trump es un órdago, Zelenski no tiene mucho margen de maniobra" AITOR SÁNCHEZ Enagás, por su parte, ha liderado las pérdidas del Ibex al bajar el 2,41% por un informe desfavorable de una firma de inversión, en tanto que Mapfre cayó el 2,22%, ArcelorMittal el 1,88% y Bankinter el 1,36%. Entre los grandes valores, Banco Santander ha caído el 1,22%; BBVA, el 0,69%; e Iberdrola, el 0,44%.

El Ibex ha superado los 16.700 puntos Los resultados de Inditex se han convertido en el motor de la bolsa en la jornada, que empezó a registrar máximos históricos transcurrida una hora de la apertura. Poco después superaba el nivel de 16.700 puntos. La subida de Wall Street este martes por el aumento de la posibilidad de un recorte de tipos la próxima semana en Estados Unidos también ayudaba: el índice Dow Jones de Industriales ganó el 0,39%, el S&P 500 el 0,25% y el Nasdaq el 0,59%. En Asia, también subieron Tokio, el 1,14% (mejoró levemente la actividad en el sector terciario nipón el mes pasado), y Seúl, el 1,04%. Hong Kong cayó el 1,28 % y Shanghái el 0,51% tras empeorar el desempeño de la actividad en servicios en China. Además, subían los futuros estadounidenses y subían las plazas europeas tras los datos de actividad en el sector servicios en noviembre, que subía en la zona euro y en otros países europeos, como Francia e Italia, aunque bajaba en Alemania, Reino Unido y España.