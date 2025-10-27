El Ibex 35 supera los 16.000 puntos y bate su máximo histórico 18 años después

El Ibex 35 sigue batiendo récords. El selectivo español ha cerrado este lunes por encima de los 16.000 puntos, con lo que ha superado su máximo histórico, casi 18 años después. La sesión ha anotado un alza del 0,87% al cierre, empujada por Indra y el sector bancario.

El último impulso ha venido después de la apertura de Wall Street, con avances del 0,51% para el Dow Jones de Industriales; del 0,84% para el S&P 500; y del 1,42% para el Nasdaq.

El Ibex, que ha superado la cota de los 16.000 puntos a las 15:12 horas y luego ha registrado algunas fluctuaciones, es el mercado con las mayores ganancias de Europa este año, un 38,11%. De esta forma, cotiza en su mejor momento desde noviembre de 2007.

Indra, Mapfre o Santander, al alza Indra encabeza este lunes las alzas, con una variación del 7,52% y sus acciones en zona de máximos históricos (49,46 euros), impulsadas por la reciente decisión del banco suizo UBS de elevar su participación en la compañía. también han subido los títulos de Grifols Clase A, un 2,08%. Después de la tecnológica, los mayores avances han sido para Mapfre, con el 1,86%; BBVA, con el 1,78% y el Santander, con el 1,67%. El resto de los bancos del selectivo han registrado alzas más moderadas, del 1,26% para el Sabadell y por debajo del 1% para Unicaja, Bankinter y CaixaBank. Por su parte, Repsol ha avanzado el 1,2%; Inditex, el 1,05%; y Telefónica, el 0,29%. Del lado de las caídas, Acciona Energía ha terminado con un retroceso del 0,82%; Cellnex, con una caída del 1,39%; Rovi ha perdido el 0,70%; Fluidra, el 0,93% e Iberdrola, ha tenido una leve caída del 0,09%.