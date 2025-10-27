El Ibex 35 supera los 16.000 puntos y bate su máximo histórico 18 años después
- El selectivo español cierra con un alza del 0,87% y el resto de parqués europeos también terminan en verde
- El último empujón ha venido después de la apertura de Wall Street en positivo
El Ibex 35 sigue batiendo récords. El selectivo español ha cerrado este lunes por encima de los 16.000 puntos, con lo que ha superado su máximo histórico, casi 18 años después. La sesión ha anotado un alza del 0,87% al cierre, empujada por Indra y el sector bancario.
El último impulso ha venido después de la apertura de Wall Street, con avances del 0,51% para el Dow Jones de Industriales; del 0,84% para el S&P 500; y del 1,42% para el Nasdaq.
El Ibex, que ha superado la cota de los 16.000 puntos a las 15:12 horas y luego ha registrado algunas fluctuaciones, es el mercado con las mayores ganancias de Europa este año, un 38,11%. De esta forma, cotiza en su mejor momento desde noviembre de 2007.
Indra, Mapfre o Santander, al alza
Indra encabeza este lunes las alzas, con una variación del 7,52% y sus acciones en zona de máximos históricos (49,46 euros), impulsadas por la reciente decisión del banco suizo UBS de elevar su participación en la compañía. también han subido los títulos de Grifols Clase A, un 2,08%.
Después de la tecnológica, los mayores avances han sido para Mapfre, con el 1,86%; BBVA, con el 1,78% y el Santander, con el 1,67%. El resto de los bancos del selectivo han registrado alzas más moderadas, del 1,26% para el Sabadell y por debajo del 1% para Unicaja, Bankinter y CaixaBank. Por su parte, Repsol ha avanzado el 1,2%; Inditex, el 1,05%; y Telefónica, el 0,29%.
Del lado de las caídas, Acciona Energía ha terminado con un retroceso del 0,82%; Cellnex, con una caída del 1,39%; Rovi ha perdido el 0,70%; Fluidra, el 0,93% e Iberdrola, ha tenido una leve caída del 0,09%.
El verde se acaba imponiendo en Europa
Las principales bolsas europeas han terminado en verde. La que más ha avanzado ha sido la de Milán, con un impulso del 1% de su selectivo FTSE MIB, seguida de la de Fráncfort, que ha subido el 0,28%. El índice de la Bolsa de París, el CAC-40, ha cerrado con un leve incremento del 0,16% y la de Londres ha subido el 0,09%.
Por su parte, el petróleo se muestra estable. El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en 65,92 euros, un 0,03% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,6 dólares, un 0,18% más.
Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1638 dólares por cada euro.