El tiempo hoy 19 de marzo en España: la Aemet alerta de fuertes vientos, lluvias y oleaje en Canarias
- La borrasca Therese provocará rachas de más de 90 km/h en el archipiélago, donde hay peligro de inundaciones
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La borrasca Therese se intensificará este jueves en Canarias, donde provocará fuertes vientos, lluvias y oleaje, alerta la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto al viento, se esperan rachas muy fuertes de componente oeste, que podrían ocasionar la caída de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. Las rachas podrían superar los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto.
Las lluvias serán fuertes o muy fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve, y podría caer en pocos días todo lo que llueve en un año. Durante todo el episodio, que puede durar hasta el domingo, es posible que se superen los 300 mm en puntos de La Palma y Tenerife, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación.
La cota de nieve descenderá hasta los 1.800-1.900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife. También se espera temporal marítimo con olas que superarán los 5 metros en el oeste y sur de La Palma, y en El Hierro.
En el resto de España: lluvia en Extremadura y Andalucía
En el resto de España, se espera que Therese afecte en menor medida al tercio suroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental con baja probabilidad de ser fuertes y persistentes en Huelva. Por otro lado, la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla, con bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho y Melilla, así como chubascos vespertinos en el entorno pirenaico, también posibles ocasionalmente en Baleares. Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto, y por la tarde nubosidad de evolución en montañas.
Las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto, notable en el entorno pirenaico, Cantábrico oriental e interiores de la Comunidad Valenciana y aledaños. Mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta Norte; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo, Ibérica y Canarias.
Soplará viento de flojo a moderado con predominio de la componente este en la Península, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de sur en el Cantábrico oriental y de levante en los litorales sureste, Alborán y Cádiz, también posible en sierras aledañas.
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