El tiempo hoy 19 de marzo en España: la Aemet alerta de fuertes vientos, lluvias y oleaje en Canarias

La borrasca Therese se intensificará este jueves en Canarias, donde provocará fuertes vientos, lluvias y oleaje, alerta la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto al viento, se esperan rachas muy fuertes de componente oeste, que podrían ocasionar la caída de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. Las rachas podrían superar los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto.

Las lluvias serán fuertes o muy fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve, y podría caer en pocos días todo lo que llueve en un año. Durante todo el episodio, que puede durar hasta el domingo, es posible que se superen los 300 mm en puntos de La Palma y Tenerife, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación.

La cota de nieve descenderá hasta los 1.800-1.900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife. También se espera temporal marítimo con olas que superarán los 5 metros en el oeste y sur de La Palma, y en El Hierro.