Fallas de Valencia 2026, Mascletà hoy en directo: las fiestas llegan a su fin con la Mascletà y la Cremà final

Las Fallas de Valencia llegan este jueves a su término en una festividad autonómica de San José en la que tendrán lugar las últimas citas multitudinarias, como la Mascletà y la Cremà final de sus cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles.

Estas fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en otoño de 2016, pondrán el broche final a cinco días grandes de actividad frenética de actos aunque realmente la ciudad está en ambiente festivo de oficio desde finales de febrero, cuando la fallera mayor hace el llamamiento oficial desde lo alto de las Torres de Serranos en la Crida.

Marcadas finalmente por un clima mucho más favorable que los dos últimos años —este marzo la lluvia solo ha obligado a suspender una mascletà y acortó otra a la mitad—, estas Fallas 2026 han transcurrido sin incidentes destacables, con muchos actos masivos desbordados por la multitud y un mayor despliegue de seguridad y de limpieza ante su imparable auge turístico y la proliferación de verbenas y actos festivos en barrios de toda la capital.

Lo más destacable de esta traca final de este jueves, con clima de nuevo estable aunque más fresco y con cielo nublado, es en primer lugar, aparte del pasacalles interminable para ir a visitar las fallas -sobre todo las de sección especial, las más espectaculares y de mayor presupuesto-, la Mascletà de las 14:00 en la plaza del Ayuntamiento.