Fallas de Valencia 2026, Mascletà hoy en directo: las fiestas llegan a su fin con la Mascletà y la Cremà final
- Las fiestas más importantes de Valencia llegan este jueves a su término con las dos citas más multitudinarias
Las Fallas de Valencia llegan este jueves a su término en una festividad autonómica de San José en la que tendrán lugar las últimas citas multitudinarias, como la Mascletà y la Cremà final de sus cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles.
Estas fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en otoño de 2016, pondrán el broche final a cinco días grandes de actividad frenética de actos aunque realmente la ciudad está en ambiente festivo de oficio desde finales de febrero, cuando la fallera mayor hace el llamamiento oficial desde lo alto de las Torres de Serranos en la Crida.
Marcadas finalmente por un clima mucho más favorable que los dos últimos años —este marzo la lluvia solo ha obligado a suspender una mascletà y acortó otra a la mitad—, estas Fallas 2026 han transcurrido sin incidentes destacables, con muchos actos masivos desbordados por la multitud y un mayor despliegue de seguridad y de limpieza ante su imparable auge turístico y la proliferación de verbenas y actos festivos en barrios de toda la capital.
Lo más destacable de esta traca final de este jueves, con clima de nuevo estable aunque más fresco y con cielo nublado, es en primer lugar, aparte del pasacalles interminable para ir a visitar las fallas -sobre todo las de sección especial, las más espectaculares y de mayor presupuesto-, la Mascletà de las 14:00 en la plaza del Ayuntamiento.
220,38 kilos de material pirotécnico
En esta cita, Pirotecnia Hermanos Caballer disparará 220,38 kilos de material pirotécnico en casi seis minutos ante las más de 100.000 personas que de nuevo abarrotarán no solo la conocida como la 'catedral de la pólvora' sino todas sus calles adyacentes.
Ya por la tarde, a partir de las 19:00, la Cabalgada del Foc recorrerá el centro de la ciudad con sus demonios, carretillas y espectáculos pirotécnicos que anticiparán la Cremà oficial de las Fallas 2026.
Primero serán las fallas infantiles las que, desde las 20:00 horas, comenzarán a arder; media hora más tarde lo hará la falla infantil ganadora de este año, la de la comisión Espartero-Ramón y Cajal, y a las nueve será el turno de la falla infantil municipal, en la Plaza del Ayuntamiento y fuera de concurso.
A partir de las 22:00 horas, las llamas comenzarán a devorar las fallas grandes y el guion será el mismo que con las infantiles: a las 22:30 arderá la mejor falla de este año, de nuevo Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y a las 23:00 empezará el espectáculo pirotécnico que dará paso a la Cremà de 'Hope', la imponente falla municipal de este año donde el Chaplin de 'Armas al hombro' lanza al mundo un alegato antibelicista de paz y esperanza, uno de los temas más recurrentes de estas Fallas 2026.
Para próximas ediciones quedan abiertos varios frentes de análisis y debate, como la gestión logística y de seguridad de las grandes aglomeraciones en momentos críticos -sobre todo la Mascletà-, la posibilidad de cobrar una tasa turística durante estas fechas, la concesión de licencias de puestos ambulantes de comida y bebida, la regulación del uso particular de artículos pirotécnicos o los cortes de calles y la instalación de carpas de las comisiones falleras.