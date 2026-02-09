La Bolsa española alcanza un nuevo récord al cerrar en 18.195 puntos

La Bolsa española ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico al cierre en 18.195,1 puntos, tras una subida del 1,4 %, apoyada en el avance de la banca y de las plazas europeas. El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 251,8 puntos y acumula en el año un alza del 5,13 %.

En Europa, con el euro en 1,1895 dólares y una subida del 0,67 %, Milán ha subido el 2,06 %, también con la ayuda de los bancos; Fráncfort, el 1,19 %; París, el 0,6 %, y Londres, el 0,16 %.

La mayor subida de este lunes en el parqué madrileño la ha registrado el Banco Sabadell, que se ha disparado un 5,53%, seguida por ACS, que ha mejorado un 3,3%; Indra, con un ascenso del 3,22%, y Solaria, un 2,97%.

De los grandes valores, solo ha bajado Telefónica, el 0,22 % (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA ha avanzado el 2,18 %; Banco Santander, el 1,54 %; Iberdrola, el 1,01 %; Inditex, el 0,49 %, y Repsol, el 0,48 %.