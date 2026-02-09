El líder laborista en Escocia pide la dimisión de Starmer en medio de la polémica por el caso de Epstein

El líder del Partido Laborista en Escocia, Anas Sarwar, ha pedido este lunes la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, correligionario suyo, en medio de las polémicas por la publicación de nuevos documentos relacionados con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein, que ha provocado la dimisión de dos estrechos colaboradores del mandatario británico.

"Ya son demasiados errores", ha dicho Sarwar, hasta ahora aliado de Starmer, en una rueda de prensa en Glasgow cuando quedan poco más de tres meses para las elecciones autonómicas escocesas.

"No podemos permitir que los fracasos en el corazón de Downing Street signifique que continúen los fracasos también aquí en Escocia, porque las elecciones de mayo no son irrelevantes para la vida de los escoceses", ha aseverado el laborista, que ha recalcado que, sin un cambio de rumbo a nivel nacional, Escocia afronta "la tercera década de un gobierno del (independentista) Partido Nacional Escocés (SNP)".

De cara a los comicios al Parlamento escocés y según los últimos sondeos de intención de voto, el SNP cuenta con un apoyo del 32 %, seguido del ascendente partido populista de derechas Reform UK, con un 20 %, y el Partido Laborista Escocés, con un 16 %. Los conservadores se ubican en torno al 11 %.

El líder laborista escocés, Anas Sarwar, se retira tras comparecer ante los medios este lunes en Glasgow, Escocia Robert Perry Robert Perry/AP

Dos dimisiones clave En las últimas horas, han dimitido el jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, y el director de Comunicación, Tim Allan. El primero, considerado el artífice de la victoria electoral de Starmer, dimitió este domingo tras asumir la responsabilidad por aconsejar el nombramiento en febrero de 2025 como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, que fue destituido siete meses después por sus lazos con Epstein. En un comunicado, reconoció que la decisión de ese nombramiento fue "equivocada". "Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", señaló. Mandelson es considerado una de las figuras más influyentes del laborismo moderno y fue nombrado jefe de la misión del Reino Unido en Washington a principios de 2025. De ese cargo fue destituido en septiembre tras salir a la luz el alcance de su relación con Epstein. La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la apertura de una investigación criminal tras conocerse que, durante su etapa como ministro de Comercio, entre 2008 y 2010 en el Ejecutivo de Gordon Brown, compartió documentos sensibles del Gobierno británico con el financiero, que en 2019 fue encontrado ahorcado en su celda esperaba su juicio por tráfico sexual. Y aunque su muerte fue declarada suicidio, ha generado años de teorías conspirativas. Por su parte, Tim Allan ha anunciado este mismo lunes que deja el cargo "para permitir que se construya un nuevo equipo en Downing Street". 01.28 min Los nuevos "papeles de Epstein" salpican a gente poderosa mientras las víctimas piden justicia Epstein fue condenado en 2008 por primera vez por "solicitar prostitución" a menores, y le sentenciaron a 18 meses de cárcel. Con el tiempo se fueron sumando las denuncias y evidencias contra él y su socia, Ghislaine Maxwell, por organizar una red de tráfico sexual y prostitución que incluía a menores, supuestamente para hombres conocidos y poderosos.

Starmer descarta dimitir Aunque la marcha de McSweeney, mano derecha del primer ministro, ha sido bien recibida por algunos laboristas que criticaban su excesiva influencia, diputados de todos los partidos señalan que es el propio jefe del Gobierno quien debería asumir la última responsabilidad por la designación. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha aseverado que la posición de Starmer es "insostenible", mientras que el ministro principal del Gobierno escocés, John Swinney, ha dicho que demuestra "su debilidad" como líder. Tras el posicionamiento este lunes del líder laborista escocés, los principales ministros han manifestado ya su apoyo al mandatario. Y pese a las presiones, un portavoz oficial ha asegurado que Starmer no piensa dimitir, "pues tiene un claro mandato de los británicos por cinco años", tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales en julio de 2024. El jefe del Ejecutivo se reunirá esta tarde con su grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes (baja), donde cuenta con una cómoda mayoría absoluta de 404 escaños, para tratar de asegurar su apoyo en un momento crítico para su liderazgo. Aunque muchos de sus compañeros de filas están descontentos con su gestión, existen divisiones internas y no parece haber consenso sobre un posible candidato para sustituirle a corto plazo. La oposición, por su parte, pide su dimisión. Starmer se disculpa ante las víctimas de Epstein por nombrar embajador al exministro Mandelson: "Lo siento" Ya el pasado jueves, Starmer salió a pedir disculpas a las víctimas vinculadas al caso de Mandelson tras la dimisión del exministro como miembro vitalicio de la Cámara de los Lores. Y defendió que, en el momento del nombramiento, no tenía motivos para dudar de las explicaciones ofrecidas por Mandelson. “No tenía ninguna razón para creer que Mandelson estuviera mintiendo antes de ser nombrado”, aseguró, subrayando que su decisión se basó en la información disponible entonces y en las garantías personales del exministro. El jefe del Ejecutivo también quiso marcar un punto de inflexión y reconocer el daño causado a las víctimas, que “nunca debieron sentirse ignoradas”. El rey Carlos III de Inglaterra conversa con el público en el exterior de la estación de Clitheroe durante una visita este lunes a la ciudad de Clitheroe, en el norte de Inglaterra Paul ELLIS / POOL / AFP

Carlos III es abucheado en medio del escándalo Epstein El rey Carlos III ha sido abucheado este lunes por el público durante una visita en Lancashire, en el norte de Inglaterra, por el vínculo entre su hermano el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein. "¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?", le ha gritado un hombre cuando el monarca ha bajado del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se ha escuchado claramente el abucheo de parte de la gente. Mientras, otras personas han desplegado banderas británicas y saludado con entusiasmo al rey, a los que ha respondido con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial. Ya en otras ocasiones, Carlos III se ha enfrentado a otros actos de protesta, pero aún no había sucedido tras la revelación de los vínculos de Andrés con el pederasta. El expríncipe Andrés, acusado de hacer llevar a otra joven a Reino Unido para una cita sexual Hace poco más de una semana, una nueva publicación de millones de nuevos documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual desveló una foto en la que se ve al expríncipe con una mujer a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo. Y también se conocieron otros correos donde el financiero promete enviar a Andrés a una joven rusa de 26 años "bonita, inteligente y de fiar". Además, de esos últimos archivos también surgen correos electrónicos que sugieren que el expríncipe compartió documentos comerciales oficiales británicos con Epstein en 2010, tras la condena del multimillonario por delitos sexuales contra menores, filtrando información de su entonces cargo oficial como enviado del Gobierno. Los documentos parecen demostrar que Andrés, que tiene ahora 65 años, envió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares a los que había sido enviado en relación con un viaje oficial. Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos sensibles o comerciales. El expríncipe Andrés guarda silencio tras publicarse nuevas fotos comprometedoras de los archivos Epstein La Policía de Thames Valley declaró que se les había informado del asunto y que estaban evaluando si iniciar una investigación formal. La semana pasada, explicaron que estaban revisando una nueva acusación contra Mountbatten-Windsor, derivada de los últimos archivos, que involucra a una mujer que fue llevada a un domicilio en Windsor, cerca de Londres, donde él residía. El Palacio de Buckingham ha confirmado que colaborarán con la investigación. El hermano del rey siempre ha negado cualquier irregularidad. Ya en 2019 se vio obligado a renunciar a todos sus deberes reales oficiales por sus vínculos con Epstein y, en octubre de 2025, el rey Carlos le retiró el título de príncipe. La semana pasada, se mudó de su mansión real. En 2022, llegó a un acuerdo en una demanda interpuesta por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, a través de su asociación con Epstein. Giuffre se suicidó el pasado abril. 01.22 min Nueva fotos de los archivos de Epstein terminan de sepultar la figura del expríncipe Andrés