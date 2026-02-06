La princesa Mette-Marit se disculpa por su relación con Jeffrey Epstein: "No representa la persona que quiero ser"
- El príncipe Haakon ha comparecido ante los medios: "Ella querría hablar, pero ahora mismo no puede"
- La Fiscalía busca retirar la inmunidad a Thorbjørn Jagland por sospechas de corrupción agravada
La Casa Real noruega ha difundido un comunicado oficial en el que la princesa Mette-Marit ofrece una nueva disculpa por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Los documentos recientemente desclasificados por las autoridades estadounidenses revelan que el nombre de la heredera aparece mencionado más de 1.000 veces en los archivos, confirmando que el vínculo fue mucho más estrecho y prolongado de lo admitido en 2019. Mientras entonces se afirmó que los contactos terminaron en 2013, las nuevas pruebas sitúan el intercambio de mensajes hasta, al menos, el año 2014.
Los archivos más recientes muestran correspondencia por correo electrónico entre la princesa y Epstein después de que este fuera declarado culpable en 2008 de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad. En 2012, se refirió a Epstein como "cariño", calificándolo de "sensible" y "muy encantador". Aunque anteriormente había negado conocer su pasado, correos de 2011 muestran que lo investigó e incluso le escribió comentando que su historial "no tenía muy buena pinta", acompañado de un emoticono de una cara sonriente.
Entre la información revelada destaca un correo electrónico en el que Epstein mencionaba su interés por buscar esposa y señalaba que París resultaba una ciudad interesante para ello. Según los documentos, la princesa respondió que la capital francesa era una "buena ciudad para el adulterio, pero que son mejores las escandinavas".
A través del comunicado, Mette-Marit ha expresado: "Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser". La nota añade, además, el pesar de la princesa por la situación en la que ha comprometido a los reyes Harald y Sonia.
El príncipe Haakon y el estado de salud de la princesa
El príncipe heredero Haakon ha comparecido este viernes ante los medios durante una visita oficial en Oslo para abordar la situación familiar. Haakon ha explicado que, aunque su esposa desea dar explicaciones más completas, él mismo ha determinado que no es el momento adecuado para que lo haga. "Ella querría hablar, pero ahora mismo no puede. Y yo también le digo que no se le permite. Necesita tiempo para recomponerse", ha declarado el príncipe.
Esta restricción responde al delicado estado de salud de Mette-Marit, quien padece una enfermedad pulmonar crónica que requerirá un trasplante de pulmón. Haakon ha subrayado que su prioridad actual es "cuidar del rebaño", refiriéndose a la protección de su familia frente a la acumulación de crisis, que incluyen el juicio contra su hijastro, Marius Høiby, acusado de 38 delitos entre los que figuran cuatro cargos de violación.
En el plano legal, la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim) ha abierto una investigación por sospecha de corrupción agravada contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland. Se investiga si recibió beneficios económicos, regalos, viajes o préstamos de Epstein en relación con sus antiguos cargos como presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa. Ante esto, Noruega ha solicitado formalmente al Consejo la revocación de la inmunidad derivada de su mandato para proceder con la investigación.
Por su parte, el Partido del Progreso ha propuesto la creación de una comisión independiente para investigar los nexos del Ministerio de Exteriores con la red de Epstein tras conocerse que otros diplomáticos de alto rango, como la embajadora Mona Juul y el exministro Børge Brende también figuran en los documentos desclasificados.