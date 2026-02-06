La princesa Mette-Marit se disculpa por su relación con Jeffrey Epstein: "No representa la persona que quiero ser"

La Casa Real noruega ha difundido un comunicado oficial en el que la princesa Mette-Marit ofrece una nueva disculpa por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Los documentos recientemente desclasificados por las autoridades estadounidenses revelan que el nombre de la heredera aparece mencionado más de 1.000 veces en los archivos, confirmando que el vínculo fue mucho más estrecho y prolongado de lo admitido en 2019. Mientras entonces se afirmó que los contactos terminaron en 2013, las nuevas pruebas sitúan el intercambio de mensajes hasta, al menos, el año 2014.

Los archivos más recientes muestran correspondencia por correo electrónico entre la princesa y Epstein después de que este fuera declarado culpable en 2008 de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad. En 2012, se refirió a Epstein como "cariño", calificándolo de "sensible" y "muy encantador". Aunque anteriormente había negado conocer su pasado, correos de 2011 muestran que lo investigó e incluso le escribió comentando que su historial "no tenía muy buena pinta", acompañado de un emoticono de una cara sonriente.

Entre la información revelada destaca un correo electrónico en el que Epstein mencionaba su interés por buscar esposa y señalaba que París resultaba una ciudad interesante para ello. Según los documentos, la princesa respondió que la capital francesa era una "buena ciudad para el adulterio, pero que son mejores las escandinavas".

A través del comunicado, Mette-Marit ha expresado: "Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser". La nota añade, además, el pesar de la princesa por la situación en la que ha comprometido a los reyes Harald y Sonia.

