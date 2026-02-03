El hijo de Mette-Marit de Noruega niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones y otros delitos

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se ha declarado este martes, en un juicio en Oslo, no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, aunque ha admitido haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

Høiby tiene 29 años y no es miembro de la Casa Real: nació fruto de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega. El proceso da inicio pocos días después de hacerse públicas nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre la princesa y el pederasta convicto estadounidense fallecido en 2019 Jeffrey Epstein.

El joven ha reconocido en el juicio un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas. También ha admitido, según recoge la agencia EFE, haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega 'NRK'.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, como la prohibición de mostrar imágenes del acusado y la limitación de la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

01.13 min Un juicio por violación y los correos de Mette-Marit con Jeffrey Epstein ponen en vilo a la familia real noruega

Supuesta violación en la residencia de los príncipes La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico. La primera vista ha incluido el testimonio de una de las cuatro mujeres que la Fiscalía cree que fueron violadas por Høiby en el sótano de Skaugum -residencia de los príncipes herederos-, donde el joven vivía, después de fiestas, mientras dormían, y usando como prueba vídeos grabados por él mismo y encontrados en dispositivos digitales suyos. La joven, cuya identidad ha sido protegida, acudió a una fiesta en diciembre de 2018, en la que admitió haber bebido bastante y tener un "gran agujero negro" sobre el transcurso de la noche, aunque dudó de que Høiby pudiera haber abusado de ella, según recogió la agencia 'NTB'. "Pienso que es surrealista estar aquí, es abrumador. No quiero llorar, creo que todo es muy desagradable. Es injusto que me hayan involucrado en todo esto", dijo la joven. Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos. Un juzgado dicta prisión preventiva de una semana para el hijo de la princesa Mette-Marit por dos casos de violación

Prisión preventiva La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según 'NTB' estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados. "No es bueno para el caso de ninguna manera que él esté encerrado", ha afirmado al final de la vista una de sus abogados, Ellen Holager Andenæs, que ha criticado el tratamiento que le han dado los medios al caso desde que el joven fue retenido por primera vez por la Policía en agosto de 2024. Su otro representante legal, Petar Sekulic, ha dicho que Høiby tiene "mucho miedo", tanto a los medios por su insistencia en cubrir el caso como por la gravedad de las acusaciones. El proceso, que durará hasta el 13 de marzo, continuará el miércoles con una vista en la que empezará a declarar el acusado. No está previsto que ningún miembro de la familia real acuda al juicio ni que haga comentarios sobre el proceso, según reveló hace días Haakon. El Gobierno de Trump publica tres millones de páginas y 180.000 imágenes relacionadas con Epstein