El hijo de Mette-Marit de Noruega niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones y otros delitos
- El joven es fruto de una relación de la princesa anterior a su matrimonio con Haakon de Noruega
- Este juicio se suma a la polémica por las nuevas revelaciones sobre la amistad entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se ha declarado este martes, en un juicio en Oslo, no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, aunque ha admitido haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.
Høiby tiene 29 años y no es miembro de la Casa Real: nació fruto de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega. El proceso da inicio pocos días después de hacerse públicas nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre la princesa y el pederasta convicto estadounidense fallecido en 2019 Jeffrey Epstein.
El joven ha reconocido en el juicio un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas. También ha admitido, según recoge la agencia EFE, haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega 'NRK'.
El juicio está sometido a numerosas restricciones, como la prohibición de mostrar imágenes del acusado y la limitación de la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.
Supuesta violación en la residencia de los príncipes
La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.
La primera vista ha incluido el testimonio de una de las cuatro mujeres que la Fiscalía cree que fueron violadas por Høiby en el sótano de Skaugum -residencia de los príncipes herederos-, donde el joven vivía, después de fiestas, mientras dormían, y usando como prueba vídeos grabados por él mismo y encontrados en dispositivos digitales suyos.
La joven, cuya identidad ha sido protegida, acudió a una fiesta en diciembre de 2018, en la que admitió haber bebido bastante y tener un "gran agujero negro" sobre el transcurso de la noche, aunque dudó de que Høiby pudiera haber abusado de ella, según recogió la agencia 'NTB'.
"Pienso que es surrealista estar aquí, es abrumador. No quiero llorar, creo que todo es muy desagradable. Es injusto que me hayan involucrado en todo esto", dijo la joven.
Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.
Prisión preventiva
La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según 'NTB' estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados.
"No es bueno para el caso de ninguna manera que él esté encerrado", ha afirmado al final de la vista una de sus abogados, Ellen Holager Andenæs, que ha criticado el tratamiento que le han dado los medios al caso desde que el joven fue retenido por primera vez por la Policía en agosto de 2024. Su otro representante legal, Petar Sekulic, ha dicho que Høiby tiene "mucho miedo", tanto a los medios por su insistencia en cubrir el caso como por la gravedad de las acusaciones.
El proceso, que durará hasta el 13 de marzo, continuará el miércoles con una vista en la que empezará a declarar el acusado.
No está previsto que ningún miembro de la familia real acuda al juicio ni que haga comentarios sobre el proceso, según reveló hace días Haakon.
Relación entre Mette-Marit y Epstein
Casi la mitad de los noruegos cree que Mette-Marit no debe convertirse en reina en un futuro, después de las últimas revelaciones sobre su amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein, según un sondeo difundido este martes por el canal de televisión 'TV2'.
Frente al 47,6 % de quienes se oponen a esa posibilidad, el 28,9 % de los encuestados defiende que Mette-Marit pueda ser reina. De acuerdo con esa encuesta, el 33,1 % muestra muy poca confianza en Mette-Marit y el 16,8 %, poca. El 70 % de los noruegos cree que la monarquía se ha debilitado en el último año, donde ha afrontado varios escándalos, según 'TV2'.
Mette-Marit pidió disculpas públicas después de que unos documentos desclasificados el viernes pasado revelasen que visitó en 2013 la casa de Epstein en Palm Beach (EE.UU.), una de las propiedades en las que abusó de niñas menores de edad, según la Fiscalía, y que mantuvieron el contacto hasta un año después.
"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", señaló en un escrito Mette-Marit, lamentado su "escaso juicio" y mostrando "vergüenza".
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, reiteró la víspera que espera que Mette-Marit dé más aclaraciones, y varias organizaciones de las que la princesa es protectora, como la sección noruega de la Cruz Roja, han convocado reuniones sobre el caso.