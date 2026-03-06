El petróleo vuelve a subir en una jornada bursátil marcada por la volatilidad que tiñe al Ibex de rojo

Nueva sesión marcada por la volatilidad en los mercados. La Bolsa española borra este viernes las ganancias iniciales y cae ligeramente a media mañana, hasta situarse en el entorno de los 17.200 puntos. El resto de parqués europeos también caen, menos del 1%, con excepción de Fráncfort y Londres, en verde, aunque con subidas leves.

Petróleo y gas siguen al alza

En la séptima jornada tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, el petróleo vuelve a encarecerse. El brent, el crudo de referencia de Europa, inició la jornada a la baja en 85 dólares el barril, pero se ha dado la vuelta y según avanza la mañana ya supera los 87 dólares.

El precio del gas natural, que también arrancó este viernes a la baja, se revaloriza y ha llegado a superar los 53 euros megawatio hora, para volver al entorno de los 51 euros.