Irán ataca al menos tres barcos en el estrecho de Ormuz y convierte el paso de petróleo en un arma de guerra

Irán está usando el bloqueo del estrecho de Ormuz como arma económica para provocar un escasez de combustibles que presione a sus agresores, EE.UU. e Israel, a terminar la guerra. Este miércoles, al menos tres barcos mercantes han sido atacados en esa vía marítima o en sus cercanías.

Mientras, EE.UU. asegura que ha acabado con casi toda la Marina iraní y que en las últimas horas ha evitado que Irán coloque minas en el estrecho.

Por esta estratégica vía marítima transita habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Tres mercantes atacados Tres buques mercantes han sido alcanzados por proyectiles en las últimas horas en el estrecho de Ormuz o sus cercanías, según han informado las agencias internacionales y fuentes de seguridad marítima. El granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa, ha registrado daños y un incendio a bordo al ser alcanzado aproximadamente a unos 20 kilómetros al norte de Omán. El buque portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, ha sufrido daños menores por un proyectil de origen desconocido a 46 km al noroeste de Ras Al Jaimah, en los Emiratos Árabes Unidos. Su tripulación se encuentra a salvo y el buque navega hacia un fondeadero seguro, han añadido las fuentes. El tercer buque, el granelero Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, ha sufrido daños en el casco, pero la tripulación tampoco ha sufrido daños. El barco se encontraba aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste de Dubái. "Cualquier buque cuyo cargamento de petróleo, o el propio buque, pertenezca a EE.UU., al régimen sionista [Israel] o a sus aliados hostiles, será considerado un objetivo legítimo", ha declarado el jefe del Comando Central de Operaciones Militares, Jatam al-Anbiya, en un comunicado transmitido por la televisión estatal iraní. Al-Anbiya ha reiterado que el Ejército iraní no permitirá "la exportación de un solo litro de petróleo" a través del estrecho. El bloqueo del estrecho de Ormuz deja más de 3.000 barcos atrapados Una veintena de buques comerciales han sido atacados en el estrecho de Ormuz o sus alrededores desde que la Guardia Revolucionaria de Irán declaró el bloqueo de esta estratégica vía marítima. Aproximadamente la mitad de los incidentes han involucrado a petroleros, según datos de la Agencia de Seguridad Marítima del Reino Unido (UKMTO), la Organización Marítima Internacional (OMI) y las autoridades iraníes.

Trump dice que han destruido "casi todos" los barcos minadores iraníes El presidente de EE.UU. ha asegurado que sus fuerzas han acabado con "casi todos" los barcos iraníes que podrían colocar minas en el estrecho. El martes dijo que habían bombardeado 16, pero este miércoles ha afirmado que hasta 60 buques han sido alcanzados. "Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", ha declarado Trump a la prensa. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", ha insistido. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) ha comunicado que bombardearon Irán "casi cada hora" el martes y destruyeron "los últimos cuatro" buques modelo Soleimani, los más grandes de la Marina iraní. El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, ha afirmado en un vídeo que sus fuerzas tienen la misión de acabar con la capacidad de Irán de "acosar a los barcos del estrecho de Ormuz" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial". El Centcom ha advertido además a los civiles que no se acerquen a los puertos usados por la Marina iraní, a lo que Irán ha respondido que, si atacan sus puertos, atacará a su vez todos los puertos de la región. El bloqueo de Ormuz está provocando turbulencias en los mercados de la energía por miedo al desabastecimiento. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado que va a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas. Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas. La Agencia Internacional de la Energía acuerda la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia