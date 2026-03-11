Robles anuncia que Zelenski visitará España en los próximos días: "No nos podemos olvidar de Ucrania"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este miércoles que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España "en los próximos días", y ha pedido no olvidar a su país, en guerra desde hace cuatro años tras la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

Robles ha anunciado la visita de Zelenski, de la que no ha indicado fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).