La Fed opta por la cautela y mantiene sin cambios los tipos de interés en plena guerra en Irán

La Reserva Federal (Fed) ha optado este miércoles por la cautela y ha mantenido sin cambios los tipos de interés en Estados Unidos, en la horquilla del 3,5% y el 3,75%, en plena guerra en Irán. El organismo que preside Jerome Powell prefiere esperar y ver cómo se desarrolla el conflicto para tomar una decisión sobre el precio del dinero.

"La incertidumbre sobre las perspectivas económicas persiste. Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas", ha justificado el organismo en un comunicado.

Los 12 gobernadores del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en sus siglas en inglés) de la Reserva Federal se han reunido por primera vez tras el ataque iniciado por Estados Unidos e Israel sobre Irán. De ellos, 11 han votado a favor y uno en contra, Stephen I. Miran, quien optaba por reducir los tipos en un cuarto de punto.

"El Comité evaluará cuidadosamente los datos disponibles, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", han añadido.

Con esta decisión, la Fed sigue ajena a la presión que desde hace meses ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir el coste de los préstamos bancarios. Desde la llegada del mandatario, la Fed solo ha bajado los tipos de interés en dos ocasiones: en septiembre de 2025 y en diciembre de ese mismo año.