EE.UU. emite una licencia para autorizar a sus empresas la explotación y comercialización de petróleo venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este viernes una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano, un sector sancionado por Washington.

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El departamento dirigido por Scott Bessent ha levantado las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país. La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.

La licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse en Estados Unidos.