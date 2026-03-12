María Corina Machado lamenta que el Gobierno español no tenga el "liderazgo" en Europa sobre Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha lamentado que el Gobierno español no haya asumido en el ámbito europeo el "liderazgo" de antaño que le permitía servir de puente entre Europa y América Latina, aunque espera que, de cara al futuro, se ponga "del lado del pueblo de Venezuela".

Machado ha celebrado este jueves una rueda de prensa en Chile, país en el que el miércoles coincidió con el rey Felipe VI, durante la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como nuevo presidente. La última premio Nobel de la Paz ha agradecido esta toma de contacto con el monarca, a quien ha agradecido sus "palabras de apoyo" a "la gesta del pueblo de Venezuela", incidiendo además en que el rey es una figura especialmente respetada.

"Con respecto al Gobierno de España", Machado ha señalado que por su parte esperaba que "tuviera el liderazgo" en la defensa de las libertades democráticas en Venezuela dentro de Europa. "Lamentamos que no haya sido así", ha señalado, anticipando "horas decisivas" en las que cada país se verá obligado a tomar su propia decisión, "si está del lado del crimen o de la justicia, de la tiranía o del pueblo de Venezuela”.