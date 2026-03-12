María Corina Machado lamenta que el Gobierno español no tenga el "liderazgo" en Europa sobre Venezuela
- Avisa de que cada país debe decidir "si está del lado del crimen o de la justicia, de la tiranía o del pueblo de Venezuela"
- Machado afirma que volverá a Venezuela de manera "coordinada" con sus aliados
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha lamentado que el Gobierno español no haya asumido en el ámbito europeo el "liderazgo" de antaño que le permitía servir de puente entre Europa y América Latina, aunque espera que, de cara al futuro, se ponga "del lado del pueblo de Venezuela".
Machado ha celebrado este jueves una rueda de prensa en Chile, país en el que el miércoles coincidió con el rey Felipe VI, durante la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como nuevo presidente. La última premio Nobel de la Paz ha agradecido esta toma de contacto con el monarca, a quien ha agradecido sus "palabras de apoyo" a "la gesta del pueblo de Venezuela", incidiendo además en que el rey es una figura especialmente respetada.
"Con respecto al Gobierno de España", Machado ha señalado que por su parte esperaba que "tuviera el liderazgo" en la defensa de las libertades democráticas en Venezuela dentro de Europa. "Lamentamos que no haya sido así", ha señalado, anticipando "horas decisivas" en las que cada país se verá obligado a tomar su propia decisión, "si está del lado del crimen o de la justicia, de la tiranía o del pueblo de Venezuela”.
Se "coordinará" con aliados para volver a Venezuela
Machado abandonó Venezuela a mediados de enero, en una operación clandestina en la que recibió ayuda de Estados Unidos y que le permitió viajar a Oslo para recoger en persona el premio Nobel. Dos meses después, aún no ha vuelto, y al menos en público evita hablar de un calendario para el retorno, apelando por un lado a la "relatividad del tiempo" y por otro a la necesidad de contar con la asistencia de socios internacionales cuando llegue el momento. "Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con aliados”, ha dicho.
"Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su país regresarán a su tierra para convertirla en una gran nación”, ha enfatizado la opositora, confiada en que en algún momento habla plena democracia en el país sudamericano. Machado ha avisado de que la oposición no se va a "conformar" con el actual escenario, en el que Delcy Rodríguez ha tomado las riendas del chavismo y del país tras la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro, en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas.
"No confundan el civismo con debilidad. Todo lo contrario", ha enfatizado, en una comparecencia en la que ha vuelto a clamar en favor de la democracia. Es momento de "acelerar la transición", ha apostillado, y de que la libertad plena llegue "lo antes posible".