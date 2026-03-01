Machado dice que volverá a Venezuela en "pocas semanas" para preparar "una nueva y gigantesca victoria electoral"

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha anunciado con un vídeo en sus redes sociales que volverá a Venezuela en "pocas semanas" para preparar "una nueva y gigantesca victoria electoral".

Machado logró abandonar el país hace 80 días para recoger el Nobel en Noruega. En ese tiempo, Estados Unidos ha realizado una operación militar con la que capturó a Nicolás Maduro, iniciando un proceso de transición aún con la cúpula chavista en el poder, aunque monitorizada en parte por Washington.

"El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo porque Nicolás Maduro había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio del 2024 (...) El presidente Donald Trump, con visión y con coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional, la justicia internacional que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos, al servicio de la soberanía que se expresa en los votos", ha destacado Machado.

La opositora ha animado a sus seguidores y a los venezolanos en el exilio: "Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca y viene de la mano de Dios". Asegura que la transición a la democracia en Venezuela es "indetenible".

La política exiliada ha enfatizado que durante años señaló que el régimen solo iba a ceder el poder cuando fuera "confrontado con fuerza real y con una amenaza creíble": "Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, electoralmente y, por último, militarmente".

Nuevo guiño a Estados Unidos Como es habitual en las intervenciones de Corina Machado, ha vuelto a agradecer la colaboración de Estados Unidos. En concreto, "a su Gobierno, a sus congresales, a sus jueces y a sus hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela y por la seguridad nacional de su país y la seguridad de todas las Américas". La opositora ha recordado que durante estas semanas se ha reunido con Donald Trump (a quién le entregó su Premio Nobel), con el secretario de Estado, Marco Rubio, con altos oficiales del Departamento de Estado, con jefes de Estado de diversos países del mundo, con diez cancilleres, con 17 senadores y 27 congresistas del gobierno de los Estados Unidos, con 51 misiones diplomáticas, con la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de pensamiento, con medios de comunicación, con líderes globales y con empresarios y líderes de distintos sectores financiero, energético, tecnológico. María Corina Machado corteja a Trump con su premio Nobel y le agradece "la promoción de la paz mediante la fuerza" Diego Álvarez Patilla Según su declaración, a todos les ha transmitido el "enorme" potencial que tiene Venezuela: "Un futuro luminoso, esa Venezuela a la que traeremos democracia, Estado de derecho, servicios públicos de calidad mundial, la atención a nuestros venezolanos y nuestras familias y a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad y, por supuesto, seguridad jurídica y personal".