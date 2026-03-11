El rey Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Valparaíso antes de la investidura de Kast

El rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Valparaíso, ciudad chilena a donde ambos han viajado para asistir a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile.

Felipe VI ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, dado que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

La Nobel de la Paz ha sido una de las invitadas en la toma de posesión de Kast como nuevo presidente de Chile, a la que también ha asistido Felipe VI en representación de España, como viene siendo tradicional desde 1996, cuando aún era príncipe de Asturias.