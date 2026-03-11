El rey Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Valparaíso antes de la investidura de Kast
- Ambos han aprovechado su estancia en Chile por la investidura de Kast para reunirse
- También ha mantenido encuentros con otros mandatarios como el propio Kast
El rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Valparaíso, ciudad chilena a donde ambos han viajado para asistir a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile.
Felipe VI ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, dado que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.
La Nobel de la Paz ha sido una de las invitadas en la toma de posesión de Kast como nuevo presidente de Chile, a la que también ha asistido Felipe VI en representación de España, como viene siendo tradicional desde 1996, cuando aún era príncipe de Asturias.
Reuniones con otros asistentes a la investidura de Kast
Fuentes de Zarzuela han asegurado que el monarca ha mantenido otros encuentros con invitados a la ceremonia de investidura, como el que ha mantenido también con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acompañados de las delegaciones de los dos países.
El rey ha aprovechado su estancia en Chile para verse también tanto con Kast como con el presidente saliente, Gabriel Boric; así como con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Tras las reuniones, Felipe VI se ha trasladado a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para asistir a la solemne ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial, en la que Kast ha asumido oficialmente la Presidencia de la República de Chile tras el intercambio de la Banda Presidencial con Boric. A esta ceremonia han asistido una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.