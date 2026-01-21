Kast elige un gabinete poco político para Chile, con muchos empresarios y dos exabogados de Pinochet

Española

seguridad y en la lucha contra la inmigración.

Esta vez sí ha funcionado a José Antonio Kass, añadiendo a la ola

conservadora del continente un surfero más, Chile.

El futuro presidente

sabe dónde están sus amigos y sus referentes

Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica.

¡Viva la libertad, carajo!

Mucho que analizar.

Un miércoles más y lo hacemos con la periodista de RTVE, Ana Vos.

Muy buenas tardes. Hola, buenas

tardes. Pues Chile es un país más que se suma a esa ola de la derecha en el continente

efectivamente y el titular desde el domingo es que al sumarse un

país más, casi se puede decir que aquella ola rosa de la que se habló cuando había muchos países,

del continente de centroamérica y sudamérica que estaban gobernados

por la izquierda, a esa marea rosa, como se la llamó, ahora le sigue una marea azul,

una marea conservadora, en algunos casos ultra conservadora

Y hemos visto que han caído, las piezas que han caído de ese lado, del lado de la derecha, recientemente han sido Argentina

en Ecuador ha revalidado el poder y Honduras,

que todavía no tenemos claro quién va a ser el presidente porque los datos finales no están, pero está claro

todo se dirime entre dos candidatos de derecha.

En total, a día de hoy, 11

de los países en Latinoamérica están gobernados por la derecha o

la extrema derecha, pero no es ni mucho menos todo el panorama, porque no hay que olvidar..

algo importante, y es que los tres países más poblados, que son México,

Brasil y Colombia, están todavía gobernados por la izquierda

Los resultados en Chile desde luego han sido una sacudida más a este mapa.

Tenemos en este punto ya la oportunidad

de hablar desde Santiago de Chile con Felipe González McConnell, que es actor de Cast La

video!

ultraderecha, la chilena.

Muy buenas tardes, buenos días por allí

presidente electo. Cuéntanos, explícanos cómo es la ultraderecha a la chilena, qué la distingue a esa ultraderecha..

de otras en América Latina o en Europa?

Bueno, tiene varios puntos.

Uno muy importante, creo yo, es que José Antonio Castro no es un outsider.

Él es un político que tiene una

trayectoria de 30 años, su concejal, después diputado, hasta su tercera candidatura presidencial.

Entonces él tampoco viene a

romper con lo ya establecido, como si podía ser el caso de Argentina con Javier Milei o tal vez incluso

Donald Trump en Estados Unidos.

Él tiene una beta también conservadora muy inspirada

en el tristenismo, él es un profundo cristiano, entonces también su proyecto tiene matices,

culturales ultraconservadores que vienen desde esa vertiente.

Él no es libertario tampoco, a

diferencia de Javier Milei, y su discurso, sobre todo en nuestra campaña, principalmente

se ha enfocado en temas de seguridad, a diferencia de otras campañas donde él tal vez sí, por ejemplo,

hablaba de reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet, por ejemplo, o se metía en temas valóricos en contra de..

políticas progresistas o feministas también.

En esta, como lo señalaba antes,

su discurso estuvo centrado exclusivamente en seguridad y en el vínculo que él establece también directo con la migración

irregular.

Sí, hola Felipe. Otra pregunta que es

de las obvias, de las que nos hacemos muchos, sobre todo en la distancia

Tan rápidamente se ha olvidado la dictadura de Pinochet que cast reivindican

Han pasado solo 35 años del referéndum, del final de la dictadura,

Miles de desaparecidos, miles de asesinados.

Tan rápido

se ha olvidado para elegir clarísimamente, sin dudas, con un

58% a alguien que defiende esa dictadura?

Yo creo que no. José Antonio casi sacó un 58%, pero en la primera vuelta sacó un 23%

O sea, tiene muchos votos prestados

en esta segunda vuelta, a eso voy.

También yo eso lo atribuyo a que José Antonio Casas en primer lugar está

en campaña desde el 2016 fuera de los partidos tradicionales.

O sea, siempre ha sido el candidato que se opone al statu quo, a las fuerzas

gobernantes, que han sido también la derecha liberal que representaba a Piñera, que era una derecha que buscaba ser moderno, buscaba alejarse

también de la dictadura.

Piñera, por ejemplo, había votado por el no en el plebiscito contra Pinochet

y siempre lo recordaba.

Y bueno, también lo asocio a la gran

grandes frustraciones tal vez que han habido en los procesos políticos que han liderado los

en los últimos gobiernos o sea si hasta en piñera tuvo un estallido social que detenció no mucho a la derecha

porque la derecha más radical ahí tomó fuerza, que es la que representa José Antonio Ecaz, que pedía más mano dura en temas de..

orden público, por ejemplo.

Después hubo un proceso constitucional también fallido,

donde concurrió la derecha liberal, la centroizquierda y la izquierda.

Entonces, todos los

sectores políticos que también fueron a ese pacto quedaron a descrédito después de

ese proceso. Y bueno, el gobierno de Gabriel Boric, que también entró un poco..

con este influjo transformador que venía desde el estallido social, también tuvo grandes frustraciones, no

pudo implementar sus reformas.

Entonces, ahí, con una derecha liberal que salió quinta en

esta última elección, o sea que tiene un proyecto que está muy debilitado, y con el resto también de las fuerzas políticas

institucionales en descrédito, José Antonio Kast, que es candidato hace casi 10 años, se

alza, claro, como este candidato que capitaliza un poco el voto protesta o el que se opone ya a las fuerzas que han conducido

estos procesos fallidos.

Felipe, aparte de esos evidentes votos prestados, ¿no?, de

la campaña, ¿en esta campaña tú crees que se han camuflado

algunas de las ideas, por ejemplo estoy pensando en el aborto, de las intenciones para en cualquier caso

hacer que un 58% de la población chilena le vote?

Sí, bueno, esta campaña, a diferencia de las anteriores, José Antonio Castro no se refirió a ningún

tema que excediera la seguridad.

O sea, él no habló de su antiprogresismo, no habló de, claro, de..

aborto, de matrimonio igualitario, de identidad de género, por ejemplo, que eran temas que

estaban en las otras campañas y donde él ocupaba un espacio ultraconservador en esos debates.

En esta campaña no

él no se quiso referir a eso, no se refirió a sus vínculos con la dictadura, no se refirió a nada que no fuera

de seguridad, lo cual también hacía que los debates en general fueran bien monotemáticos y

no aportaban tanto en las ideas

No fue una campaña donde programáticamente hubiera alguna comparación entre las propuestas, sino que todo se centraba en seguridad

que es el discurso que tácticamente José Antonio Cácer eligió y que le resultó, creo yo, para

superar un poco el techo que tuvo en las elecciones pasadas, donde sí el voto femenino, el voto de los

jóvenes, que también para quienes los temas, estos temas progresistas que mencionamos son más importantes, ahora ya han estado

con él. Otra pregunta sobre el caso específico de

José Antonio Kast. Tú que lo has estudiado, que has escrito la biografía

sobre él, y en unos momentos en que la derecha y la extrema derecha, digamos, son movimientos al alza

en el mundo en general, ¿con qué otros líderes de una ideología más o

menos similar, nunca son idénticas, pero más o menos similar lo compararías?

Porque, por ejemplo,

ayer estuvo en Buenos Aires con Milley, pero también hay quien dice que es más pragmático y que

se parece más a la italiana Giorgia Meloni.

¿Qué perfil nos harías

tú del comparativo?

Bueno, José Antonio Gás tiene muchos referentes internacionales

Él fue el primer político chileno que empezó a acudir a la SIPAC o

a encuentros internacionales de extrema derecha para recularse con distintos líderes y ahí compartir experiencias.

Dentro de eso..

claro tiene algunas diferencias en temas de matices pero jose antonio cast también por ejemplo

busca hacer grandes, tal vez muy grandes, cortes al Estado

al gasto estatal, que es algo que en Chile no era tema antes de esta elección.

Y ahí también yo lo

veo interpretando un poco este influjo de la motosierra, por así decirlo, que viene de Argentina

Él se ha inspirado mucho también en Donald Trump para ciertas políticas

anti-migratorias. Hasta pocos días antes de la elección, por ejemplo, reivindicaba al presidente

de El Salvador, Dalí Bukele, en temas de seguridad.

Y, claro,

también muy cercano a Giorgia Meloni, donde también ahí se ve un poco más la faceta por la que

probablemente se decante, creo yo, dado las características de la política chilena, que es esta faceta más pragmática y tal

vez no tan ideológica o economicista como sí podría ser las

que mencionamos antes, como Javier Miller.

Con Jair Bolsonaro también buscó tener muchas similitudes antes

los procesos judiciales que están festando Bolsonaro ahora, principalmente para apelar al voto conservador y

al voto de la familia militar, por ejemplo.

Pues Felipe González McConnell, te agradecemos muchísimo este tiempo que has dedicado para entrar aquí

a la Televisión Pública Española.

Estoy pensando yo que tu libro, Cass, la ultraderecha a la chilena, ahora

mismo está despertando muchísimo interés

punto vamos a conectar con Ana Jiménez, corresponsal en

Argentina. Hablábamos de esos referentes.

Vamos a preguntarte, Ana, lo primero, ¿cómo se ve desde Buenos Aires este crecimiento

Milei y todo su entorno lo están viviendo con mucha alegría, casi como una fiesta.

De hecho, en cuanto se supo la noticia de que José

Antonio Casa había ganado las elecciones en Chile, Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales que decía lo

siguiente, un paso más en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada

Añadido, estoy seguro de que vamos a trabajar para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo del socialismo

del siglo XXI. La victoria de José Antonio Cas en Chile supone también para el presidente argentino un gran

aliado aquí en esta zona, en esta parte del continente.

Los dos comparten el mismo ideario ultraconservador

...los dos se alaban mutuamente en las redes sociales...

...y los dos presumen de ser amigos, aunque es verdad, es cierto..

que los dos tienen procedencias distintas, tal y como decía este experto.

Por ejemplo, podríamos decir que José Antonio

Kass procede de una familia alemana de inmigrantes adinerada que pertenecería a esa casta contra la

que Javier Milei dice que quiere luchar.

En cualquier caso, a partir de ahora, las relaciones entre Argentina y

Chile van a ser mucho más fluidas que hasta ahora con el presidente saliente, con el progresista Gabriel Boric

Ana, te queremos preguntar también porque la llegada de Milei hace dos años fue un terremoto y un castigo al oficialismo

pero ¿cómo se está aceptando esa experiencia en el poder de la extrema derecha populista donde tú estás?

en Argentina?

Bueno, pues como en todas partes, depende a quién preguntes, nosotros hablamos mucho con los taxistas, con los conductores de las plataformas

en general, casi todos nos dicen lo mismo, que no están llegando a fin de mes.

Yo creo que ellos además son los mejores..

expertos, los mejores analistas en situaciones económicas y políticas de este país.

Nos dicen que tienen que tener varios

empleos para poder llegar a fin de mes.

Es verdad que también algunos taxistas nos dicen que vivían mejor con la anterior etapa,

con la etapa del kirchnerismo.

Por ejemplo, ayer un taxista aquí en Buenos Aires nos decía que es curioso

que este año, por ejemplo, hay menos consumismo, hay menos clientes tomando taxis, hay menos compras, que la gente no está

en las tiendas como en otras ocasiones, a pesar de que las Navidades está a la vuelta de la esquina.

Lo que sí está claro es que la gente en

general está esperando ese milagro económico que tanto ha prometido Javier Milei, está esperando que se consoliden esas reformas,

económicas, esos recortes que ha prometido Javier Milei.

Y un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que los consumidores

sí aprecian que Milley ha conseguido detener la inflación, aunque eso sí, a cambio, los precios están por

las nubes. Otro dato importante que yo creo que también hay que tener en cuenta es ese apoyo que obtuvo en las pasadas elecciones

legislativas de Argentina.

Miley ahora tiene más apoyos, tiene más respaldo en la Asamblea, más diputados, por lo tanto, va

a poder conseguir sacar adelante esas reformas que le quedaban pendientes.

Por ejemplo, la reforma más inmediata,

la reforma laboral, los sindicatos ya convocados para este jueves una gran manifestación porque dicen que esa reforma laboral..

recorta los derechos de los trabajadores

Gracias, Ana. ¿Qué factores comunes ves tú entre estos nuevos gobiernos conservadores en el continente?

Hay uno que es del modelo de democracia, del sistema electoral y

lo mencionaba antes el biógrafo de José Antonio Kast, que es que, a diferencia

de la mayoría de democracias europeas, no es un sistema parlamentario

sino un sistema presidencial, donde al final tienes que elegir, tienes dos opciones y

tienes que elegir o A o B, no hay más opciones y entonces en muchas ocasiones se

elige lo que se considera el mal menor, el castigo al que está en

el poder. De ahí que haya esos movimientos pendulares, porque van alternando quienes están en el poder..

y se les castiga. Entonces, mientras que en Europa ese incremento del voto

a la derecha y sobre todo la extrema derecha, la extrema derecha cuando llega al poder es en gobiernos

de coalición, en Latinoamérica como es un sistema presidencialista el presidente solo puede ser uno

que hay en común también al igual que en europa en latinoamérica

hay un estudio, hay un instituto en Chile que se dedica

a analizar la ultraderecha en sudamérica y entonces analizaron Brasil argentina y

Chile y encontraron que adeptos, gente que compartiera la ideología

de la extrema derecha, de hecho se mueven en un tercio de la población, que es más o menos lo que nos comentaba..

también Felipe al inicio del voto en la primera vuelta.

Claro. ¿Qué pasa?

Ese tercio de electores está sobre representando en la segunda vuelta,

donde tienes que elegir entre uno o dos.

Y luego también lo decía

el autor, el periodista chileno, el discurso de la seguridad y el de la

inmigración son los discursos.

Y también, lo decía él, tienen en común

que ponen, y eso también pasa en Europa, ponen sobre la mesa, ponen en el debate público cuestiones que no estaban

cuestiones, él decía, del recorte drástico del Estado, en Europa es, por ejemplo, cuestiones,

como el aborto o incluso la pena de muerte, que se supone que eran cuestiones

ya zanjadas y cerradas, y vuelven a poner estas cuestiones de valores

morales encima de la mesa.

Sí, además es que si esa falta de seguridad es real, es una cuestión también que es transversal

a la población en su día a día.

Bueno, esto puede ir más allá, es decir, esta ola que estamos analizando,

en el continente latinoamericano puede seguir agrandándose por las elecciones

que vienen? Pues en este próximo año lo vamos a saber, vamos a salir de dudas porque hay

algunas elecciones importantes.

Por ejemplo, en Colombia, en estos momentos, con un presidente de

izquierdas que parece, según las encuestas, que revalidaría el poder.

En Perú,

sin embargo donde de momento hay una presidencia interina habrá elecciones y ahí quien está más colocado

es el candidato de la derecha más radical.

Y luego está Brasil, en estos momentos

con Lula da Silva, es decir, en la izquierda las encuestas dicen que está bien posicionado,

que los partidarios de Jair Bolsonaro no tienen muchas fuerzas, pero en fin, no lo

sabremos hasta que tengamos los resultados electorales.

Y luego, en

este año que vamos a empezar, en dos semanas, tenemos la gran incógnita de Venezuela

cuando tenemos los movimientos del gobierno de Estados Unidos presionando para que haya un cambio de régimen

Veremos si derrocan de alguna manera el gobierno en Venezuela o no

Y es que lo que viene, esto que estabas mencionando, le interesa mucho a la administración Trump.

Trump tiene claro qué

ideología quiere para sus vecinos del sur?

Bueno, lo hemos visto, no solo lo tiene claro, sino que hasta ahora le ha salido bien

En las elecciones más recientes de este año hizo campaña en Honduras

no está el recuento final, pero parece indicar que su candidato es quien va a ganar

Y caso que no sea su candidato, lo que sí ha conseguido Trump es desbancar, que quede fuera de la

competición la candidata de izquierdas y el otro lugar donde le quedó bien fue en Argentina

que lo recordaba la corresponsal Ana Jiménez en las elecciones legislativas.

Trump,

vinculó la ayuda multimillonaria de Estados Unidos a Argentina,

la vinculó a que ganara esas elecciones legislativas el partido de

Milley y lo consiguió.

De todas maneras, está claro en esta nueva..

estrategia de seguridad que presentó hace un par de semanas el gobierno Trump,

dejan claro que su prioridad es lo que llaman el hemisferio occidental,

que fundamentalmente es el continente americano, que esa es su zona de influencia,

de interés y que van a intentar ampliar por todos los medios

la red de gobiernos afines.

Así que por ende no nos va a quedar otra que seguir mirando a

Latinoamérica en lo que pase en los próximos meses.

Muchas gracias Ana por habernos acompañado.

Buenas tardes