Kast elige un gabinete poco político para Chile, con muchos empresarios y dos exabogados de Pinochet
- Formado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia en partidos y vinculados al sector privado
- Se convertirá en el primer presidente pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia
El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha anunciado este martes a su futuro gabinete de ministros, un equipo poco político, formado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia en partidos y vinculados al sector privado, y entre los que hay dos antiguos abogados del general Augusto Pinochet (1973-1990).
"Vamos a recuperar y reconstruir Chile", ha expresado el exdiputado ultracatólico, que sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo. El anuncio ha tenido lugar en una ceremonia sobria, debido al luto por los 20 muertos en los recientes incendios en la zona centro-sur, celebrada en las oficinas de la capital en las que se instaló Kast cuando ganó las elecciones en diciembre, con el 58% de los votos.
La mayoría de los nombres se habían ido filtrando en los últimos días, menos el de Seguridad, una de las carteras que más peso tendrá debido a que Kast prometió hacer de la lucha contra la delincuencia y la migración irregular una de sus banderas. El cargo, el primero en anunciarse, lo ocupará Trinidad Steinert, hasta hoy fiscal de la región de Tarapacá (en la frontera norte) y conocida por lograr condenas para miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua. "Este Gobierno va a recuperar el control del territorio y de nuestras fronteras", ha asegurado Kast.
Hacienda será otra de las carteras clave y estará liderada por Jorge Quiroz, el economista ultraliberal que ideó otra de las promesas de campaña de Kast: un megarrecorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin tocar beneficios sociales.
La sombra de Pinochet y el gran empresariado
Padre de nueve hijos, Kast se convertirá en el primer presidente de extrema derecha y en el primer pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia. Aunque en campaña evitó a toda costa mostrar su simpatía por el régimen -a diferencia de sus otros intentos por llegar a La Moneda- y pronunciarse sobre posibles indultos a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, dos de los nombramientos de este martes han despertado temor entre organizaciones de derechos humanos.
Española
seguridad y en la lucha contra la inmigración.
Esta vez sí ha funcionado a José Antonio Kass, añadiendo a la ola
conservadora del continente un surfero más, Chile.
El futuro presidente
sabe dónde están sus amigos y sus referentes
Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica.
¡Viva la libertad, carajo!
Mucho que analizar.
Un miércoles más y lo hacemos con la periodista de RTVE, Ana Vos.
Muy buenas tardes. Hola, buenas
tardes. Pues Chile es un país más que se suma a esa ola de la derecha en el continente
efectivamente y el titular desde el domingo es que al sumarse un
país más, casi se puede decir que aquella ola rosa de la que se habló cuando había muchos países,
del continente de centroamérica y sudamérica que estaban gobernados
por la izquierda, a esa marea rosa, como se la llamó, ahora le sigue una marea azul,
una marea conservadora, en algunos casos ultra conservadora
Y hemos visto que han caído, las piezas que han caído de ese lado, del lado de la derecha, recientemente han sido Argentina
en Ecuador ha revalidado el poder y Honduras,
que todavía no tenemos claro quién va a ser el presidente porque los datos finales no están, pero está claro
todo se dirime entre dos candidatos de derecha.
En total, a día de hoy, 11
de los países en Latinoamérica están gobernados por la derecha o
la extrema derecha, pero no es ni mucho menos todo el panorama, porque no hay que olvidar..
algo importante, y es que los tres países más poblados, que son México,
Brasil y Colombia, están todavía gobernados por la izquierda
Los resultados en Chile desde luego han sido una sacudida más a este mapa.
Tenemos en este punto ya la oportunidad
de hablar desde Santiago de Chile con Felipe González McConnell, que es actor de Cast La
video!
ultraderecha, la chilena.
Muy buenas tardes, buenos días por allí
presidente electo. Cuéntanos, explícanos cómo es la ultraderecha a la chilena, qué la distingue a esa ultraderecha..
de otras en América Latina o en Europa?
Bueno, tiene varios puntos.
Uno muy importante, creo yo, es que José Antonio Castro no es un outsider.
Él es un político que tiene una
trayectoria de 30 años, su concejal, después diputado, hasta su tercera candidatura presidencial.
Entonces él tampoco viene a
romper con lo ya establecido, como si podía ser el caso de Argentina con Javier Milei o tal vez incluso
Donald Trump en Estados Unidos.
Él tiene una beta también conservadora muy inspirada
en el tristenismo, él es un profundo cristiano, entonces también su proyecto tiene matices,
culturales ultraconservadores que vienen desde esa vertiente.
Él no es libertario tampoco, a
diferencia de Javier Milei, y su discurso, sobre todo en nuestra campaña, principalmente
se ha enfocado en temas de seguridad, a diferencia de otras campañas donde él tal vez sí, por ejemplo,
hablaba de reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet, por ejemplo, o se metía en temas valóricos en contra de..
políticas progresistas o feministas también.
En esta, como lo señalaba antes,
su discurso estuvo centrado exclusivamente en seguridad y en el vínculo que él establece también directo con la migración
irregular.
Sí, hola Felipe. Otra pregunta que es
de las obvias, de las que nos hacemos muchos, sobre todo en la distancia
Tan rápidamente se ha olvidado la dictadura de Pinochet que cast reivindican
Han pasado solo 35 años del referéndum, del final de la dictadura,
Miles de desaparecidos, miles de asesinados.
Tan rápido
se ha olvidado para elegir clarísimamente, sin dudas, con un
58% a alguien que defiende esa dictadura?
Yo creo que no. José Antonio casi sacó un 58%, pero en la primera vuelta sacó un 23%
O sea, tiene muchos votos prestados
en esta segunda vuelta, a eso voy.
También yo eso lo atribuyo a que José Antonio Casas en primer lugar está
en campaña desde el 2016 fuera de los partidos tradicionales.
O sea, siempre ha sido el candidato que se opone al statu quo, a las fuerzas
gobernantes, que han sido también la derecha liberal que representaba a Piñera, que era una derecha que buscaba ser moderno, buscaba alejarse
también de la dictadura.
Piñera, por ejemplo, había votado por el no en el plebiscito contra Pinochet
y siempre lo recordaba.
Y bueno, también lo asocio a la gran
grandes frustraciones tal vez que han habido en los procesos políticos que han liderado los
en los últimos gobiernos o sea si hasta en piñera tuvo un estallido social que detenció no mucho a la derecha
porque la derecha más radical ahí tomó fuerza, que es la que representa José Antonio Ecaz, que pedía más mano dura en temas de..
orden público, por ejemplo.
Después hubo un proceso constitucional también fallido,
donde concurrió la derecha liberal, la centroizquierda y la izquierda.
Entonces, todos los
sectores políticos que también fueron a ese pacto quedaron a descrédito después de
ese proceso. Y bueno, el gobierno de Gabriel Boric, que también entró un poco..
con este influjo transformador que venía desde el estallido social, también tuvo grandes frustraciones, no
pudo implementar sus reformas.
Entonces, ahí, con una derecha liberal que salió quinta en
esta última elección, o sea que tiene un proyecto que está muy debilitado, y con el resto también de las fuerzas políticas
institucionales en descrédito, José Antonio Kast, que es candidato hace casi 10 años, se
alza, claro, como este candidato que capitaliza un poco el voto protesta o el que se opone ya a las fuerzas que han conducido
estos procesos fallidos.
Felipe, aparte de esos evidentes votos prestados, ¿no?, de
la campaña, ¿en esta campaña tú crees que se han camuflado
algunas de las ideas, por ejemplo estoy pensando en el aborto, de las intenciones para en cualquier caso
hacer que un 58% de la población chilena le vote?
Sí, bueno, esta campaña, a diferencia de las anteriores, José Antonio Castro no se refirió a ningún
tema que excediera la seguridad.
O sea, él no habló de su antiprogresismo, no habló de, claro, de..
aborto, de matrimonio igualitario, de identidad de género, por ejemplo, que eran temas que
estaban en las otras campañas y donde él ocupaba un espacio ultraconservador en esos debates.
En esta campaña no
él no se quiso referir a eso, no se refirió a sus vínculos con la dictadura, no se refirió a nada que no fuera
de seguridad, lo cual también hacía que los debates en general fueran bien monotemáticos y
no aportaban tanto en las ideas
No fue una campaña donde programáticamente hubiera alguna comparación entre las propuestas, sino que todo se centraba en seguridad
que es el discurso que tácticamente José Antonio Cácer eligió y que le resultó, creo yo, para
superar un poco el techo que tuvo en las elecciones pasadas, donde sí el voto femenino, el voto de los
jóvenes, que también para quienes los temas, estos temas progresistas que mencionamos son más importantes, ahora ya han estado
con él. Otra pregunta sobre el caso específico de
José Antonio Kast. Tú que lo has estudiado, que has escrito la biografía
sobre él, y en unos momentos en que la derecha y la extrema derecha, digamos, son movimientos al alza
en el mundo en general, ¿con qué otros líderes de una ideología más o
menos similar, nunca son idénticas, pero más o menos similar lo compararías?
Porque, por ejemplo,
ayer estuvo en Buenos Aires con Milley, pero también hay quien dice que es más pragmático y que
se parece más a la italiana Giorgia Meloni.
¿Qué perfil nos harías
tú del comparativo?
Bueno, José Antonio Gás tiene muchos referentes internacionales
Él fue el primer político chileno que empezó a acudir a la SIPAC o
a encuentros internacionales de extrema derecha para recularse con distintos líderes y ahí compartir experiencias.
Dentro de eso..
claro tiene algunas diferencias en temas de matices pero jose antonio cast también por ejemplo
busca hacer grandes, tal vez muy grandes, cortes al Estado
al gasto estatal, que es algo que en Chile no era tema antes de esta elección.
Y ahí también yo lo
veo interpretando un poco este influjo de la motosierra, por así decirlo, que viene de Argentina
Él se ha inspirado mucho también en Donald Trump para ciertas políticas
anti-migratorias. Hasta pocos días antes de la elección, por ejemplo, reivindicaba al presidente
de El Salvador, Dalí Bukele, en temas de seguridad.
Y, claro,
también muy cercano a Giorgia Meloni, donde también ahí se ve un poco más la faceta por la que
probablemente se decante, creo yo, dado las características de la política chilena, que es esta faceta más pragmática y tal
vez no tan ideológica o economicista como sí podría ser las
que mencionamos antes, como Javier Miller.
Con Jair Bolsonaro también buscó tener muchas similitudes antes
los procesos judiciales que están festando Bolsonaro ahora, principalmente para apelar al voto conservador y
al voto de la familia militar, por ejemplo.
Pues Felipe González McConnell, te agradecemos muchísimo este tiempo que has dedicado para entrar aquí
a la Televisión Pública Española.
Estoy pensando yo que tu libro, Cass, la ultraderecha a la chilena, ahora
mismo está despertando muchísimo interés
punto vamos a conectar con Ana Jiménez, corresponsal en
usted
Argentina. Hablábamos de esos referentes.
Vamos a preguntarte, Ana, lo primero, ¿cómo se ve desde Buenos Aires este crecimiento
Milei y todo su entorno lo están viviendo con mucha alegría, casi como una fiesta.
De hecho, en cuanto se supo la noticia de que José
Antonio Casa había ganado las elecciones en Chile, Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales que decía lo
siguiente, un paso más en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada
Añadido, estoy seguro de que vamos a trabajar para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo del socialismo
del siglo XXI. La victoria de José Antonio Cas en Chile supone también para el presidente argentino un gran
aliado aquí en esta zona, en esta parte del continente.
Los dos comparten el mismo ideario ultraconservador
...los dos se alaban mutuamente en las redes sociales...
...y los dos presumen de ser amigos, aunque es verdad, es cierto..
que los dos tienen procedencias distintas, tal y como decía este experto.
Por ejemplo, podríamos decir que José Antonio
Kass procede de una familia alemana de inmigrantes adinerada que pertenecería a esa casta contra la
que Javier Milei dice que quiere luchar.
En cualquier caso, a partir de ahora, las relaciones entre Argentina y
Chile van a ser mucho más fluidas que hasta ahora con el presidente saliente, con el progresista Gabriel Boric
Ana, te queremos preguntar también porque la llegada de Milei hace dos años fue un terremoto y un castigo al oficialismo
pero ¿cómo se está aceptando esa experiencia en el poder de la extrema derecha populista donde tú estás?
en Argentina?
Bueno, pues como en todas partes, depende a quién preguntes, nosotros hablamos mucho con los taxistas, con los conductores de las plataformas
en general, casi todos nos dicen lo mismo, que no están llegando a fin de mes.
Yo creo que ellos además son los mejores..
expertos, los mejores analistas en situaciones económicas y políticas de este país.
Nos dicen que tienen que tener varios
empleos para poder llegar a fin de mes.
Es verdad que también algunos taxistas nos dicen que vivían mejor con la anterior etapa,
con la etapa del kirchnerismo.
Por ejemplo, ayer un taxista aquí en Buenos Aires nos decía que es curioso
que este año, por ejemplo, hay menos consumismo, hay menos clientes tomando taxis, hay menos compras, que la gente no está
en las tiendas como en otras ocasiones, a pesar de que las Navidades está a la vuelta de la esquina.
Lo que sí está claro es que la gente en
general está esperando ese milagro económico que tanto ha prometido Javier Milei, está esperando que se consoliden esas reformas,
económicas, esos recortes que ha prometido Javier Milei.
Y un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que los consumidores
sí aprecian que Milley ha conseguido detener la inflación, aunque eso sí, a cambio, los precios están por
las nubes. Otro dato importante que yo creo que también hay que tener en cuenta es ese apoyo que obtuvo en las pasadas elecciones
legislativas de Argentina.
Miley ahora tiene más apoyos, tiene más respaldo en la Asamblea, más diputados, por lo tanto, va
a poder conseguir sacar adelante esas reformas que le quedaban pendientes.
Por ejemplo, la reforma más inmediata,
la reforma laboral, los sindicatos ya convocados para este jueves una gran manifestación porque dicen que esa reforma laboral..
recorta los derechos de los trabajadores
Gracias, Ana. ¿Qué factores comunes ves tú entre estos nuevos gobiernos conservadores en el continente?
Hay uno que es del modelo de democracia, del sistema electoral y
lo mencionaba antes el biógrafo de José Antonio Kast, que es que, a diferencia
de la mayoría de democracias europeas, no es un sistema parlamentario
sino un sistema presidencial, donde al final tienes que elegir, tienes dos opciones y
tienes que elegir o A o B, no hay más opciones y entonces en muchas ocasiones se
elige lo que se considera el mal menor, el castigo al que está en
el poder. De ahí que haya esos movimientos pendulares, porque van alternando quienes están en el poder..
y se les castiga. Entonces, mientras que en Europa ese incremento del voto
a la derecha y sobre todo la extrema derecha, la extrema derecha cuando llega al poder es en gobiernos
de coalición, en Latinoamérica como es un sistema presidencialista el presidente solo puede ser uno
que hay en común también al igual que en europa en latinoamérica
hay un estudio, hay un instituto en Chile que se dedica
a analizar la ultraderecha en sudamérica y entonces analizaron Brasil argentina y
Chile y encontraron que adeptos, gente que compartiera la ideología
de la extrema derecha, de hecho se mueven en un tercio de la población, que es más o menos lo que nos comentaba..
también Felipe al inicio del voto en la primera vuelta.
Claro. ¿Qué pasa?
Ese tercio de electores está sobre representando en la segunda vuelta,
donde tienes que elegir entre uno o dos.
Y luego también lo decía
el autor, el periodista chileno, el discurso de la seguridad y el de la
inmigración son los discursos.
Y también, lo decía él, tienen en común
que ponen, y eso también pasa en Europa, ponen sobre la mesa, ponen en el debate público cuestiones que no estaban
cuestiones, él decía, del recorte drástico del Estado, en Europa es, por ejemplo, cuestiones,
como el aborto o incluso la pena de muerte, que se supone que eran cuestiones
ya zanjadas y cerradas, y vuelven a poner estas cuestiones de valores
morales encima de la mesa.
Sí, además es que si esa falta de seguridad es real, es una cuestión también que es transversal
a la población en su día a día.
Bueno, esto puede ir más allá, es decir, esta ola que estamos analizando,
en el continente latinoamericano puede seguir agrandándose por las elecciones
que vienen? Pues en este próximo año lo vamos a saber, vamos a salir de dudas porque hay
algunas elecciones importantes.
Por ejemplo, en Colombia, en estos momentos, con un presidente de
izquierdas que parece, según las encuestas, que revalidaría el poder.
En Perú,
sin embargo donde de momento hay una presidencia interina habrá elecciones y ahí quien está más colocado
es el candidato de la derecha más radical.
Y luego está Brasil, en estos momentos
con Lula da Silva, es decir, en la izquierda las encuestas dicen que está bien posicionado,
que los partidarios de Jair Bolsonaro no tienen muchas fuerzas, pero en fin, no lo
sabremos hasta que tengamos los resultados electorales.
Y luego, en
este año que vamos a empezar, en dos semanas, tenemos la gran incógnita de Venezuela
cuando tenemos los movimientos del gobierno de Estados Unidos presionando para que haya un cambio de régimen
Veremos si derrocan de alguna manera el gobierno en Venezuela o no
Y es que lo que viene, esto que estabas mencionando, le interesa mucho a la administración Trump.
Trump tiene claro qué
ideología quiere para sus vecinos del sur?
Bueno, lo hemos visto, no solo lo tiene claro, sino que hasta ahora le ha salido bien
En las elecciones más recientes de este año hizo campaña en Honduras
no está el recuento final, pero parece indicar que su candidato es quien va a ganar
Y caso que no sea su candidato, lo que sí ha conseguido Trump es desbancar, que quede fuera de la
competición la candidata de izquierdas y el otro lugar donde le quedó bien fue en Argentina
que lo recordaba la corresponsal Ana Jiménez en las elecciones legislativas.
Trump,
vinculó la ayuda multimillonaria de Estados Unidos a Argentina,
la vinculó a que ganara esas elecciones legislativas el partido de
Milley y lo consiguió.
De todas maneras, está claro en esta nueva..
estrategia de seguridad que presentó hace un par de semanas el gobierno Trump,
dejan claro que su prioridad es lo que llaman el hemisferio occidental,
que fundamentalmente es el continente americano, que esa es su zona de influencia,
de interés y que van a intentar ampliar por todos los medios
la red de gobiernos afines.
Así que por ende no nos va a quedar otra que seguir mirando a
Latinoamérica en lo que pase en los próximos meses.
Muchas gracias Ana por habernos acompañado.
Buenas tardes
Se trata de los abogados Fernando Rabat (Justicia y Derechos Humanos) y Fernando Barros (Defensa), quienes formaron parte en distintas etapas de la defensa de Pinochet. "Los nombramientos de Barros y Rabat reflejan su política negacionista de los derechos humanos", ha señalado para EFE la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Uno de los objetivos de Kast es recuperar la inversión y para ello ha buscado al gran empresariado. Para Relaciones Exteriores, ha optado por Francisco Pérez Mackenna, ajeno al mundo diplomático y quien hasta ahora era gerente general de Quiñenco, una de las firmas de Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de Chile. También, ha designado a un alto ejecutivo para llevar conjuntamente los ministerios de Economía y Minería: Daniel Mas, actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal asociación empresarial del país.
Pocos políticos
El exdiputado ultracatólico, de 59 años, ha reservado pocos ministerios para miembros de su propio partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli).
De los 24 ministros, 16 no son militantes. Entre los pocos cargos que recayeron en los partidos está el de ministro del Interior y jefe del gabinete, que será ocupado por el exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Otro de los políticos que integrarán el gabinete como titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) será el exsenador de RN José García, que se encargará de las relaciones con el Parlamento y tendrá un rol clave debido a la fragmentación y la ausencia de mayorías claras en el hemiciclo.
El académico de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, ha indicado a EFE que es "habitual" que los mandatarios opten por un primer equipo poco político, pero ha reflejado que la experiencia demuestra que son gabinetes que duran poco y que se tambalean a la primera contingencia política. "Sebastián Piñera nombró a figuras muy cercanas al inicio de su segundo mandato y que, producto del estallido social y la pandemia, tuvo que remover para crear un gabinete de coalición", ha deslizado Espinoza.
Lo mismo le ocurrió a Boric, que se rodeó de sus compañeros de luchas estudiantiles e hizo un "gran cambio ministerial tras el fracaso del primer proceso constituyente", agregó. Quien finalmente ha quedado fuera del Gabinete es el Partido Nacional Libertario, de una ultraderecha más radical que Kast, que tiene una importante presencia parlamentaria y que le dio su apoyo en el balotaje.