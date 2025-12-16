El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con Javier Milei en su primer viaje internacional

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se ha reunido este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, anticipando una muy buena relación entre ambos países. "Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto", ha expresado Kast a la prensa en la puerta de la Casa Rosada, la sede de Gobierno. En su corta declaración a los medios, Kast también ha explicado que está "en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos".

Poco después el nuevo Jefe del Estado chileno ha asegurado su apoyo a una intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver "problemas" en una situación "puntual generada por un narcodictador". "No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", ha dicho Kast al ser preguntado por una eventual intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño.

Por su parte, Milei ha felicitado a Kast por su "glorioso" triunfo electoral del pasado domingo y ha anunciado que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo "en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional", entre otros aspectos. Además, ha destacado que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que "da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales".

Asimismo, la Presidencia argentina también ha señalado en un comunicado que Milei participará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y ha anticipado su voluntad de "avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad" de ambos países.

01.31 min Milei afianza su poder en Argentina tras su victoria en las legislativas

"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", rezaba el texto.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast también ha mantenido un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.