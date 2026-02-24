Estados Unidos incauta en el océano Índico un tercer petrolero por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

Fuerzas militares estadounidenses han incautado en el océano Índico un petrolero, con el nombre de Bertha, que violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo relacionadas con Venezuela y Cuba y que había sido rastreado desde aguas del Caribe, según ha informado el Pentágono este martes. Esta es la tercera operación de este tipo en esa región.

"Tres barcos intentaron huir y ahora los tres han sido capturados. Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes", ha expresado el Departamento de Defensa de EE.UU. en un mensaje en su cuenta de X en el que ha indicado que la operación se ha realizado en el área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM).

La embarcación, agrega el texto, operaba en "desafío a la cuarentena establecida por el presidente (Donald) Trump" de buques sancionados en el Caribe.

"Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia o la voluntad para hacer cumplir sanciones a esta distancia. Las aguas internacionales no son un refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas te encontrarán y impartirán justicia", asevera la publicación, que incluye un video en el que se muestra la interceptación.

Según especifica la agencia Reuters , el Bertha, que enarbola bandera de las Islas Cook, está vinculado a Shanghai Legendary Ship Management Company Limited y está sujeto a las sanciones impuestas en enero de 2020, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El petrolero partió a principios de enero de aguas venezolanas como parte de una flotilla que ha sido incautada casi en su totalidad por EE.UU. El buque transportaba unos 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey con destino a China, según informes de envío de la empresa estatal venezolana PDVSA. Su última posición reportada fue el 24 de febrero, navegando en el océano Índico frente a las Maldivas, en base a datos de MarineTraffic.

Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar el 3 de enero pasado en Caracas, y su traslado a Nueva York para ser juzgado por presuntos delitos de narcotráfico, Washington ha intensificado su bloqueo a los buques sancionados que se dirigen hacia y desde el país sudamericano, miembro de la OPEP.

El tercer barco interceptado en el Índico A principios de febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fuerzas militares estadounidenses habían abordado el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico. A esa embarcación le siguió la incautación del Verónica III en la misma región el 15 de febrero. Los buques incautados han estado sujetos a sanciones estadounidenses o formaban parte de una "flota fantasma" de barcos que ocultan su origen para transportar petróleo de los principales productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela. Según un análisis de Reuters, desde diciembre las fuerzas estadounidenses han interceptado diez petroleros. Y han devuelto al menos dos de ellos al nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que desde la captura de Maduro se encuentra en una suerte de tutelaje por parte de EE.UU.