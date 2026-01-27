Familias de víctimas de los ataques de EE.UU. a narcolanchas en el Caribe denuncian al Gobierno de Trump

Familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago fallecidos en uno de los ataques perpetrados en los últimos meses por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe han demandado este martes a la Administración de Donald Trump. La acusan de causar la muerte por negligencia de las dos víctimas en ejecuciones extrajudiciales.

En concreto, la demanda, presentada a través de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), denuncia la muerte de los trinitenses Chad Joseph, de 26 años, y de Rishi Samaroo, de 41, dos de las seis víctimas mortales con las que se saldó un ataque estadounidense el pasado 14 de octubre enmarcado en la campaña antidroga del presidente, Donald Trump.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha matado a 116 personas en más de una treintena de ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental, cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia.

El último ataque hasta ahora fue el pasado viernes, cuando se destruyó un bote en el Pacífico y dos personas fueron asesinadas mientras que una tercera sobrevivió.

01.39 min La legalidad internacional no ampara los ataques de Trump contra supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico y el Caribe

El ataque denunciado La denuncia detalla, según publica la agencia de noticias EFE, que el 14 de octubre Joseph y Samaroo regresaban de Venezuela a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad y Tobago, cuando un misil impactó en su embarcación. La madre de Joseph, Lenore Burnley, y la hermana de Samaroo, Sallycar Korasingh, presentan sus demandas en virtud de dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar- que permite a los familiares demandar por homicidio culposo ocurrido en alta mar-, y la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a los ciudadanos extranjeros demandar en tribunales estadounidenses por violaciones del derecho internacional. En sus demandas aseguran que los ataques fueron ilegales: "Estos asesinatos premeditados e intencionados violan el derecho interno que prohíbe el asesinato y el derecho internacional que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales o la privación arbitraria o ilegal del derecho a la vida", han asegurado desde la asociación. Según los escritos, Joseph, para mantener a su familia, viajaba con frecuencia a Venezuela para pescar y trabajar en el campo, mientras que Samaroo trabajaba en una granja en Venezuela en las semanas previas a su muerte, cuidando cabras y vacas y elaborando queso. Dos días antes del ataque ambos llamaron a sus familiares para avisarles de que habían conseguido un viaje en barco de regreso a casa desde Venezuela. Fue la última vez que tuvieron noticias de las víctimas. Según detalla la agencia Reuters, las demandas solicitan una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno estadounidense por las dos muertes, no una orden judicial que impida futuros ataques. Sin embargo, el caso podría brindar una vía para que un tribunal evalúe si el ataque del 14 de octubre fue legal. El Senado de Estados Unidos aprueba una primera votación para impedir nuevos ataques a Venezuela sin autorización La administración Trump defiende que los ataques a esas presuntas narcolanchas se hacen contra grupos armados y cumplen con las normas internacionales. Sin embargo, esas acciones han suscitado el escrutinio de los demócratas y algunos republicanos en el Congreso, que no ha autorizado los ataques, así como la condena de grupos de derechos humanos. El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con los medios al salir de la Casa Blanca este martes EFE/EPA/WILL OLIVER