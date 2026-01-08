El Senado de Estados Unidos aprueba una primera votación para impedir nuevos ataques a Venezuela sin autorización

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una primera resolución que impediría al presidente Donald Trump, de completarse todo el proceso, que tiene aún otra votación, llevar a cabo nuevas acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso.

La votación de este jueves sobre el procedimiento se ha saldado con 52 votos a favor y 47 en contra. De hecho, cinco senadores del Partido Republicano han roto filas con Trump y se han sumado a los demócratas en conjunto para respaldar esta iniciativa impulsada por el demócrata Tim Kaine.

El texto pasará ahora al debate en el pleno del Senado. Para llegar al despacho presidencial deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Trump podría vetarlo, y para revocar ese veto sería necesario el respaldo de dos tercios tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, actualmente controlados por los republicanos, un listón considerado difícil de alcanzar.

De aprobarse de forma definitiva, la resolución obligaría a Trump a retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier “participación inminente” en hostilidades “dentro o contra Venezuela” sin una autorización adicional del Congreso.

Hay que recordar que previamente las anteriores resoluciones impulsadas en ambas cámaras y relacionadas con el ámbito bélico han fracasado.

Trump amenaza a los díscolos republicanos La reacción no se ha hecho esperar. El presidente Donald Trump ha atacado muy duramente a sus compañeros republicanos en el Senado que este jueves han votado a favor de esta resolución que le prohibiría tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. "Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo", ha escrito Trump en una publicación en su red social.