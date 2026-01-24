EE.UU. destruye un nuevo bote en el Pacífico supuestamente ligado al narcotráfico y mata a dos personas

Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

En un comunicado el Comando Sur indicó que "el 23 de enero, bajo las órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas. Los servicios de inteligencia confirmaron que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al superviviente.

01.39 min La legalidad internacional no ampara los ataques de Trump contra supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico y el Caribe

Estos ataques han sido ampliamente cuestionados ya que no están amparados por la legalidad internacional.