Sánchez tilda de "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas y pide una solución "pacífica"
- Considera que son "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional"
- Llama a encontrar "vías de diálogo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "inaceptables" los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, y ha considerado que son "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional".
"Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", ha dicho en una entrevista en la revista italiana L'Espresso después de haberle designado como "Persona del Año".
Ante los ataques de Washington a esas supuestas narcolanchas, el presidente se muestra tajante: "El cuestionamiento del Derecho Internacional es, una vez más, preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se habla de dobles raseros".
Reforzar el pilar europeo
En poco más de tres meses, Estados Unidos ha matado a 87 personas en más de una veintena de ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia. Un inédito operativo militar que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que ha tensado la cuerda principalmente con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump.
El gobernante venezolano niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo.
"En mi opinión, son inaceptables estas operaciones extrajudiciales que debilitan el derecho internacional", ha recalcado Sánchez en la entrevista, en la que hace un repaso de la situación económica de España y de diversos asuntos internacionales.
Lamenta también que cuando es más necesario que nunca el europeísmo haya más gobiernos de corte nacionalista y reaccionario que debilitan el proyecto europeo. Y al referirse a la relación de Europa con Estados Unidos asegura que la mejor manera de reforzar el vínculo transatlántico en la etapa de Trump es reforzar el pilar europeo para que esa relación sea más equilibrada.
La situación de Gaza
A juicio de Sánchez, el "gran fracaso" de la respuesta de Occidente respecto a Gaza, y que debería hacer reflexionar, es que "ha sido incoherente". "No podemos pedir a otros países que nos apoyen en Ucrania, como estamos haciendo, y al mismo tiempo permitir que se aplique un doble rasero con Israel y Palestina", ha sostenido.
"No es aceptable. Debemos ser coherentes y constantes porque defendemos el mismo principio, que es el Derecho Internacional" y en este caso tanto Rusia como Israel cuentan con gobiernos que "no respetan los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional". Por ello, ha considerado "incoherente" que Israel pueda participar en los Juegos Olímpicos de Invierno y ha expresado su discrepancia con el Comité Olímpico Internacional.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Sánchez ha insistido una vez más en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "se equivoca al creer que la lucha contra el terrorismo puede tener solo una dimensión de seguridad".
"No basta", ha recalcado, defendiendo que "es necesario plantear soluciones políticas a aquellas sociedades en las que la ideología terrorista se ha desarrollado, de modo que esas mismas sociedades marginen a las organizaciones terroristas".
"Si no se ofrece un horizonte político de coexistencia y de paz a Palestina, lamentablemente esa semilla de terrorismo seguirá difundiéndose", ha prevenido.