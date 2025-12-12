Sánchez tilda de "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas y pide una solución "pacífica"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "inaceptables" los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, y ha considerado que son "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional".

"Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", ha dicho en una entrevista en la revista italiana L'Espresso después de haberle designado como "Persona del Año".

Ante los ataques de Washington a esas supuestas narcolanchas, el presidente se muestra tajante: "El cuestionamiento del Derecho Internacional es, una vez más, preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se habla de dobles raseros".

Reforzar el pilar europeo En poco más de tres meses, Estados Unidos ha matado a 87 personas en más de una veintena de ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia. Un inédito operativo militar que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que ha tensado la cuerda principalmente con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump. El gobernante venezolano niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. "En mi opinión, son inaceptables estas operaciones extrajudiciales que debilitan el derecho internacional", ha recalcado Sánchez en la entrevista, en la que hace un repaso de la situación económica de España y de diversos asuntos internacionales. Lamenta también que cuando es más necesario que nunca el europeísmo haya más gobiernos de corte nacionalista y reaccionario que debilitan el proyecto europeo. Y al referirse a la relación de Europa con Estados Unidos asegura que la mejor manera de reforzar el vínculo transatlántico en la etapa de Trump es reforzar el pilar europeo para que esa relación sea más equilibrada.