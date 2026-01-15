Estados Unidos anuncia la incautaciÃ³n en el Caribe de otro petrolero supuestamente vinculado a Venezuela
- El ejército estadounidense afirma que se ha detenido al buque cisterna "sin incidentes"
- "El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", añade EE.UU
Estados Unidos ha incautado este jueves en aguas del Caribe otro petrolero supuestamente vinculado a Venezuela, el sexto en las últimas semanas, según han informado fuentes oficiales estadounidenses.
El Comando Sur del ejército estadounidense ha confirmado la operación afirmando que las fuerzas estadounidenses detuvieron al buque cisterna Verónica "sin incidentes". "El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", ha declarado el Comando Sur en un comunicado difundido en las redes sociales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha agregado que un equipo táctico de la Guardia Costera realizó "antes del amanecer" el abordaje y decomiso del buque en el Caribe.
"Como otro tanquero de la flota fantasma sancionada, el Motonave Verónica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente (Donald) Trump de buques sancionados en el Caribe", ha agregado, y ha apostillado que esta "operación ejecutada impecablemente" se ha hecho "de acuerdo con el derecho internacional".
"Como hemos demostrado ahora a través de múltiples abordajes, no hay forma de evadir o escapar de la justicia estadounidense —punto", ha sentenciado.
Sexto petrolero incautado
Las incautaciones comenzaron como parte de la campaña del mandatario estadounidense para forzar la salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, que culminó con la irrupción de las fuerzas de EE.UU el pasado 3 de enero en Caracas para capturarlo a él y a su esposa.
Desde entonces, Trump ha declarado que Estados Unidos planea controlar los recursos petroleros de Venezuela indefinidamente mientras busca reconstruir la deteriorada industria petrolera del país.
Los buques interceptados hasta el momento se encontraban bajo sanciones estadounidenses o formaban parte de una "flota fantasma" de buques no regulados que ocultan su origen para transportar petróleo de importantes productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela.
Ya la semana pasada, como parte de sus acuerdos con el Gobierno chavista tras la captura de Maduro, Trump anunció que el Ejecutivo que encabeza la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" sujeto a sanciones. Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por el propio presidente estadounidense, según dijo él mismo, para garantizar que se utilice "en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos".
La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa que estaba siendo seguido por un submarino ruso tras más de dos semanas a través del Atlántico.
Esta última incautación se ha producido poco antes de la reunión prevista este jueves entre Trump y la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Será su primer encuentro desde el ataque militar que se saldó con la captura de Maduro.