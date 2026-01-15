Estados Unidos anuncia la incautaciÃ³n en el Caribe de otro petrolero supuestamente vinculado a Venezuela

Estados Unidos ha incautado este jueves en aguas del Caribe otro petrolero supuestamente vinculado a Venezuela, el sexto en las últimas semanas, según han informado fuentes oficiales estadounidenses.

El Comando Sur del ejército estadounidense ha confirmado la operación afirmando que las fuerzas estadounidenses detuvieron al buque cisterna Verónica "sin incidentes". "El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", ha declarado el Comando Sur en un comunicado difundido en las redes sociales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha agregado que un equipo táctico de la Guardia Costera realizó "antes del amanecer" el abordaje y decomiso del buque en el Caribe.

"Como otro tanquero de la flota fantasma sancionada, el Motonave Verónica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente (Donald) Trump de buques sancionados en el Caribe", ha agregado, y ha apostillado que esta "operación ejecutada impecablemente" se ha hecho "de acuerdo con el derecho internacional".

"Como hemos demostrado ahora a través de múltiples abordajes, no hay forma de evadir o escapar de la justicia estadounidense —punto", ha sentenciado.