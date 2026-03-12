EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica
- El anuncio sigue al de la AIE, que ha decidido sacar 400 millones de barriles de crudo al mercado
- Directo: sigue la última hora de la guerra en Irán
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha informado este miércoles de que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", ha explicado el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en un comunicado.
El anuncio del Departamento sigue al de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha decidido este miércoles sacar gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado. El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.
"Compromiso con la seguridad energética"
El secretario ha asegurado que la decisión de Trump refleja "su compromiso con la promesa de proteger la seguridad energética" del país y de "gestionar de forma responsable la Reserva Estratégica de Petróleo".
Wright ha cargado también contra la Administración de Joe Biden por haber dejado "las reservas de petróleo agotadas y dañadas" y ha avanzado que, en su contra, el Gobierno de Trump reemplazará las existencias con "aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20% más de barriles de los que se extraerán".
Desde esta segunda etapa de Trump como presidente se han reunido siete veces
Siete veces en persona, seis en la Casa Blanca,
una en Israel. La buena relación es trabajada, es
evidente.
Tanto que hace 12 días..
lanzaron juntos su operación más arriesgada.
Netanyahu la perseguía desde siempre a Trump,
se la trataban de quitar de la cabeza las semanas previas, pero lo hicieron y
atacaron Irán
Pero 12 días después
encontramos bastantes evidencias de que sus intereses pueden ir por lados
distintos y los vamos a analizar ya con nuestra
compañera de internacional anabos muy buenas tardes Anna hola buenas tardes y
antes de entrar en esas divergencias sí que hay
algunos objetivos en los que han coincidido hasta ahora.
¿Cuáles son? Bueno, los objetivos son los que hemos
visto,
que es atacar Irán, bombardear Irán y acabar..
oficialmente, han dicho, con una amenaza inminente que había
Primero dijeron de armamento nuclear, detener la bomba atómica, luego lo
limitaron
a los misiles balísticos, y han recuperado un término que se usó mucho,
por los neocon en la invasión de Irak en 2003, que es lo del ataque
preventivo
Entonces la versión oficial de ambos es, iban a atacar ellos, antes de que
ataquen ellos atacamos nosotros
pero hemos visto como donald trump iba fluctuando hablaba de cambio de régimen
luego decía que le daba igual si luego
venía una democracia o no, hablaba ya digo del armamento nuclear, luego de
los misiles
balísticos. En el caso de Israel el objetivo está
mucho más claro porque, lo decías tú ahora
en los titulares, en concreto el primer ministro lleva persiguiendo el objetivo
de acabar
con el régimen de los Ayatolás en Irán desde hace décadas y en ese sentido..
Israel lo que quiere es acabar con esa presencia de una potencia como
es Irán, por la que se siente amenazada, considera que es una amenaza
existencial,
y quiere acabar con esa posibilidad y con sus intermediarios, con Hezbollah
en el Líbano y
con Hamas en Gaza. Pero que los objetivos, los planes, los
tiempos no parecen
caminar del todo de la mano a día de hoy no es solo una reflexión
periodística, lo dice alguien muy poco sospechoso
de no llevarse bien con las partes, el canciller alemán Merz
No
hay un plan
común. Escuchábamos y, Ana, es verdad que
tenemos ya, nos van llegando algunas informaciones
que apuntan a discrepancias en el campo de batalla.
A ver, en público, en público y en público,
se ha declarado ninguna discrepancia entre Washington y Tel Aviv, entre el
gobierno
de Donald Trump y el de Benjamin Netanyahu, pero es cierto que hay
muchas informaciones,
muchas fuentes que no dan su nombre, pero son fuentes fidedignas que dicen
que efectivamente..
hay divergencias en exactamente qué se pretende y cuánto va
a durar esta guerra
De hecho, luego lo vamos a escuchar, el presidente Trump dice que ya lo podrían
dar por terminado, que ya han tenido un éxito.
En cambio, Israel no.
Israel transmite más y está más convencido de que hasta que no
consideren que realmente
han erradicado ellos que Irán es una amenaza, no van a parar
con lo cual no les importa una guerra más larga.
Y luego también una información periodística de
Axios citaba fuentes de la Casa Blanca diciendo que, por ejemplo, el
bombardeo que vimos este fin de semana, esas humaredas negras sobre Teherán..
ese bombardeamiento de distintos depósitos de combustible que
llevó a cabo Israel, que Washington transmitió al gobierno de Netanyahu,
que les parecía excesivo, porque podía tener esas imágenes que estamos viendo
y que se
multiplicaron a lo largo de toda la ciudad, de todo Teherán, porque decía
que esto puede tener
un impacto muy negativo en la opinión pública de los iraníes contra los
Estados Unidos
Hablando de objetivos, ¿cuándo los darán por cumplidos Estados Unidos u
israeles?
Es una pregunta difícil porque no están siendo nada claros, pero se la vamos a
hacer a nuestros corresponsales en
estos dos países protagonistas.
Enseguida nos vamos a ir a Estados Unidos con Ángela García Romero, pero
vamos a empezar en Israel, en Haifa
¿Cuándo considerará Netanyahu que ha ganado esta guerra?
Pregunta difícil
bueno esa pregunta no es tan sencilla de responder
Lo que está claro es que Netanyahu y Donald Trump persiguen objetivos quizá
distintos, pero que Netanyahu ahora ha visto la oportunidad en esta guerra de
presidente
intentar cumplir por fin los tuyos.
Creo que lo comentaba ahora mismo Ana, para el gobierno y
eso en estas últimas horas Tanyahu ya está llamando también a la población
iraní para que
se levanten. En todo caso, si no consigue derribar
definitivamente al régimen, lo que quiere Israel
es debilitar muchísimo a Irán, tanto que Irán deje de ser un rival para
ellos en la región, no solo
una amenaza, sino que no sea un rival que les pueda hacer sombra en la
correlación de fuerzas
Aquí algunos expertos también recuerdan constantemente que Netanyahu al fin y
al cabo es un hombre pragmático, es decir, que puede parar cuando Estados
Unidos le diga que pare o cuando él crea que puede sacar rédito
electoral de esta guerra porque su popularidad está subiendo otra vez
mucho en
Israel porque cuenta con un apoyo social mayoritario.
El riesgo está en que se deje llevar también por
sus socios de gobiernos más radicales.
Hay un concepto aquí que es el concepto del Erech Israel, el Gran Israel
Es una política expansionista de esa parte de la sociedad, las más
ultraconservadoras, de ultraderecha, que creen de una forma casi bíblica que
las fronteras de Israel tienen que ir mucho más allá de las actuales
Por ejemplo, por ponerlo solo un ejemplo, Gran Israel ocuparía una de
las partes de
actual sur del
Líbano. Muchas gracias, Mar.
Vamos a confrontar esto con Estados Unidos.
Ángela García Romero, ¿cuándo considerará Trump que ha ganado esta
guerra?
Pues me sumo a lo que decía Mar, que esa es una gran pregunta
y de hecho Donald Trump desde el inicio de esta guerra ha dicho que continuaría
atacando Irán hasta que no
cumpla con todos sus objetivos, pero 12 días después Estados Unidos todavía
sigue sin concretar
cuáles son esos objetivos.
Hoy en una entrevista con un medio digital muy influyente aquí en Estados
Unidos..
con Axios, que también estaba citando a Ana, Donald Trump ha dicho que la
guerra podría terminar muy pronto porque dice literalmente que ya no
queda prácticamente nada por atacar en Irán
Eso sí, dice que en cualquier caso la guerra terminará cuando él decida que
termine y presume de que esta ofensiva..
está yendo mucho mejor y mucho más rápido de lo que ellos tenían previsto.
Eso sí, por ejemplo..
sobre el terreno, esa ofensiva continúa y el Pentágono dice que lo está
haciendo con más fuerza que nunca
y dentro de la administración no hay ninguna orden formal de cesar con esos
bombardeos y Washington
no ha explicado cuál sería esa salida.
Así que por el momento Trump parece que dice que terminaría
esta guerra muy pronto o cuando él lo decida, pero sigue sin explicar qué es
lo que tendría que
pasar para dar esta guerra
por
ganada. Gracias Ángela.
Vamos a quedarnos aquí, porque la última declaración de Trump dice algo
tan poco concreto como cuando quiera la guerra terminará
Lo ha dicho a la una del mediodía y también que han destruido de todo.
Es una declaración tan
clarificante como esta otra
Bueno,
por suerte, para clarificar las cosas en Televisión Española contamos con
Verifica RTVE. Borja Díaz, Mary, muy buenas tardes.
Creo que es normal que..
no tengamos claras las intenciones.
¿Cuántas veces, cuéntanos, ha cambiado Trump
de versión? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Marina.
Pues el gobierno estadounidense ha ofrecido al
menos, de acuerdo con la hemeroteca, 11 versiones distintas.
11 versiones con diferencias, con
matices para tratar de justificar esta guerra.
La primera versión la da el propio presidente Trump, lo hace en un vídeo
hace en un vídeo que publica en su red social y en ese vídeo asegura que la
que publica en su red social y en ese vídeo asegura que la guerra se lanza
guerra se lanza para defender al pueblo americano ante la amenaza inminente de
para defender al pueblo
americano ante la amenaza inminente de irán eso lo hace el 28 de febrero que
irán eso lo hace el 28 de febrero que es cuando empieza el ataque militar
es cuando empieza el ataque militar a
coordinado de eeuu Israel ese mismo día trump habla con el medio digital axios
al que
concede una entrevista y ahí introduce un nuevo argumento cambia de versión y
dice que
Irán estaba negociando y que se ha retirado de la mesa de negociaciones
como justificación para lanzar
esa guerra. Pero también el 28 de febrero habla por
teléfono con el diario de Washington Post y al Washington Post lo que
le declara es que él lo que busca es la paz para el pueblo de Irán.
Son tres cambios de
versión el mismo día, ese día que comienzan las operaciones.
En los días siguientes hay más cambios de versión por parte del
gobierno estadounidense.
Al día siguiente, el 1 de marzo, el Pentágono habla con congresistas
estadounidenses y a esos congresistas..
les comunica que no hay información de inteligencia que justifique una amenaza
inminente de irán eso contradice al primer argumento que habían dado en la
primera versión del presidente Trump
Tenemos más versiones.
El 4 de marzo el secretario de Guerra comparece en una rueda de prensa y
el secretario de guerra entonces, entre otros argumentos, habla de justificar
la guerra porque Irán intentó
matar al presidente estadounidense.
El último cambio de versión lo da el propio presidente
Trump cuando habla de que la guerra busca la rendición incondicional del
régimen
Como vemos, son más de 11 cambios de versión por parte del gobierno
estadounidense a lo largo de los
últimos días, recordemos que llevamos 12 días de conflicto.
Muchos cambios de versión también
sobre lo que todo el mundo quiere.
Necesita saber, Borja, cuánto va a durar.
Sí, así es. También ha habido
cambios de versión en cuanto a la duración del conflicto.
El propio presidente Trump, el 1 de marzo, habla de
que la guerra puede durar entre cuatro o cinco semanas.
Esa versión la contradice el propio Trump
y en una declaración posterior asegura que la guerra durará lo que tenga que
durar y ahora..
la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una declaración que hizo
este martes
habla de que la guerra durará hasta que el presidente de Estados Unidos
considere
que Irán está en esa situación de rendición incondicional.
Como vemos, son diferentes cambios
de versión para hablar de cuánto durará la guerra sin llegar a aclarar cuánto
va a durar este conflicto
Gracias Borja. Bueno, una de esas primeras versiones,
sobre todo al inicio
se hablaba del tema de un cambio de régimen.
Ayudar a que hubiera un cambio de régimen..
en Irán. ¿Eso en qué ha quedado?
Bueno, de momento en que les ha salido el tiro por la culata,
porque de momento mataron el primer día en los primeros bombardeos al líder
supremo, a la
ayatollah Ali Khamenei, y el sustituto es su hijo, que de la terna
que trascendió de Ayatollah para sustituirlo, es uno de la línea dura y
con mucha influencia y muy buenos contactos con la Guardia Revolucionaria
Es decir, no solo no ha caído el régimen, no solo no ha sustituido a Ali
Khamenei,
a alguien considerado moderado, sino que lo ha sustituido uno duro y todas
las informaciones
que llegan estas últimas horas de Irán es que el mensaje que está mandando el
gobierno es un mensaje de represión a cualquiera que salga a protestar y que
se manifieste, lo cual complica la fórmula
que lo comentaba además Marc desde Jerusalén, complica..
la opción que están dando la esperanza, el deseo, tanto de
Donald Trump como de Benjamin Netanyahu.
Y es que dicen ellos, os hemos puesto las condiciones..
ahora levantaos vosotros y encargaos vosotros, los iraníes, de derrocar al
régimen
Bueno, esa línea dura de Mostavá-Khamenei,
y esos anuncios de la policía de que cualquiera que proteste lo van
a considerar como un enemigo, no parece que vaya a ayudar a ese levantamiento
Por cerrar este tema del cambio de régimen, sobre esto Netanyahu decía
esto en las últimas horas
es
que claro, el
contexto
del que vienen por ahondar un poco en todo esto que les separa Trump y
Netanyahu
es muy diferente. Netanyahu viene de dos años y medio de
guerra brutal en Gaza.
Y Trump viene de decir..
que él no iba a hacer guerras.
Claro, vienen de dos
contextos distintos, vienen de una trayectoria distinta y se enfrentan
a realidades sociales y opiniones públicas distintas.
En el caso, Trump ha hecho..
campaña diciendo literalmente, conmigo no habrá nuevas guerras, conmigo
no habrá guerras, yo terminaré con guerras, no las empezaré y aquí
estamos.
Netanyahu, en
cambio es distinto y lo decía Mark, el corresponsal en Israel, para Beniamín
Netanyahu
desde hace por lo menos 30 años, desde que está en política, Irán es una
fijación
acabar con el gobierno, con el régimen de los Ayatolás es una
fijación. Y como decía Marc, ha conseguido
convencer por fin a un presidente de
los Estados Unidos, en este caso a Donald Trump, para que le acompañe en
la aventura
militar y lo ve como una ocasión única, como un ahora o nunca, o acabamos
ahora con Irán o no lo vamos a conseguir nunca.
Y ese es el contexto importante y
es la diferencia de fondo más importante entre la posición de los
Estados
Unidos y la de Israel.
Las relaciones y por tanto también los intereses que tienen Israel y Estados
Unidos
con los países de la región son también muy diferentes.
Vamos a introducir una voz más, es la de Haizam Amirah Fernández,
director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.
Muy buenas tardes
hola qué tal buenas tardes las monarquías árabes aliadas de Washington
están siendo golpeadas por irán así que tengo varias preguntas la primera es
cómo es la
relación comercial y diplomática de Estados Unidos con estos países?
Hablamos principalmente de los seis miembros del Consejo de Cooperación del
Golfo.
Son sistemas monárquicos con
grandes recursos, sobre todo de energía, hidrocarburos, pero que han
ido diversificando
gradualmente sus economías, sectores productivos y también intentando
dar una imagen de países atractivos, países con mucho poder blando, cada uno
a su manera
pero tienen estos elementos en común.
Estados Unidos tiene unas relaciones muy estrechas con los miembros del
Consejo
de Cooperación del Golfo, principalmente con Arabia Saudí, el
país más grande con el que tiene relaciones más antiguas, pero
también con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Kuwait, con Bahrein y con
Oman.
Y estos países..
le dijeron a Donald Trump, a la administración en Washington, que no
eran favorables a atacar a Irán,
que no lo veían como una solución a los problemas de la región porque el riesgo
era incendiar la región y que hubiese una respuesta de Irán contra ellos, que
es lo que habían advertido los
iraníes. Decían, en caso de ser atacados,
responderemos, según ellos, a los intereses estadounidenses en la región
bases militares, instalaciones, etc.
Y por desgracia esto es lo que está ocurriendo y estos países se
sienten enfadados con Estados Unidos, a pesar de que todavía están en medio de
la guerra y recibiendo misiles,
cohetes y drones iraníes, y sienten que esto no es una guerra suya, que es una
guerra que le han..
arrastrado tanto Benjamín Netanyahu como Donald Trump.
Exactamente. Estos países aliados por
ahí te iba a preguntar ahora, están siendo atacados por Irán por esa
decisión inicial de quién era su socio.
Es su socio, Estados Unidos
de atacar primero. ¿Qué se juega, por lo tanto, Trump en
la región?
Trump se está jugando muchas cosas en muchos sitios, pero no estoy seguro de
que tenga gente a su alrededor que
le cuente la verdad y no solamente lo que él quiere oír.
Los países árabes del gobierno..
Golfo, incluso algunos otros países también socios de Estados Unidos como
Jordania..
también Turquía, llevan tiempo advirtiendo que esto no era una buena
idea verse
arrastrados por la voluntad del gobierno israelí de abrir una guerra
contra Israel, que se podía convertir en una
guerra regional en Oriente Medio y podía tener un impacto sobre la
economía internacional,
sobre el comercio, la energía, etc.
Esto es algo que se ha repetido
y lo que hay ahora mismo en juego es, en primer lugar, que estos países
puedan defender su
territorio, su soberanía y a su población.
En segundo lugar minimizar los daños que
están recibiendo tanto económicos, en el sector energético, en el sector
comercio,
aeronáutico, petroquímico, etc.
Y luego también la imagen.
Son países que son muy
recelosos y que hacen mucha inversión en su imagen para transmitir
prosperidad, transmitir estabilidad,
oportunidades económicas, proyectos de desarrollo a gran escala.
Esta guerra
no ayuda en absoluto a crear este entorno favorable a su transformación
social,
económica y convertirse en un foco como buscan de muchos acontecimientos
deportivos, etc. La necesidad de proteger
esa relación no es tan importante para Netanyahu.
¿Cómo difieren los intereses, por lo tanto, de Israel y
Estados Unidos en estos vínculos?
Sí, para
Netanyahu, se comentaba antes, el objetivo ya no es solamente el colapso
del régimen iraní,
ya ni siquiera un cambio de régimen el objetivo de netanyahu es el colapso del
estado iraní que el estado colapse
que se convierta en un Estado fallido, que se maten entre ellos, para
entendernos, y de esa forma
presentarse ante la sociedad israelí como quien ha eliminado una amenaza
para
Israel. Esto no le interesa en absoluto a los
países árabes del entorno, incluso más allá, no debería
interesarle a la Unión Europea, ni mucho menos, porque unirán en caos, con
violencia,
con descomposición, con las fronteras porosas.
Es una fuente
de inestabilidad para el entorno inmediato y para mucho más allá.
Netanyahu
ha aplicado esta fórmula en otros países, la apoyó y de hecho alentó a la
la invasión de Irak en 2003, hablando de cambio de régimen cuando en realidad
invasión de Irak en 2016,
hablando de cambio de régimen cuando en realidad se buscaba el colapso del
se buscaba el colapso del Estado, cosa que se consiguió, y las consecuencias
Estado, cosa que se consiguió
y las consecuencias las seguimos viendo más de dos décadas después.
las seguimos viendo más de dos décadas después.
El caso de Irán es mucho más complejo y
El caso de Irán es mucho más complejo incluso y mucho más peligroso y en una
peligroso
situación donde todavía tienen capacidad de hacer mucho daño, como
claro, es que tampoco les interesa que Israel consiga su objetivo y se
consolide como actor hegemónico en la región,
¿no?
está desbocado, que es un país que está lanzando ataques, agresiones contra..
todo su entorno, que busca una hegemonía total para imponer su
voluntad y esa voluntad
puede pasar incluso contra los intereses de los países árabes socios
de Estados Unidos
La normalización de Israel, se hablaba de una normalización diplomática y de
relaciones por los llamados acuerdos de Abraham,
Lo que Israel parece que busca es una normalización mediante la imposición,
mediante la fuerza y mediante incluso la expansión territorial con ese plan
del que
antes se hablaba del gran Israel, que incluye ocupar territorios de varios
países vecinos
Jaysan Amirá Fernández, muchísimas gracias, siempre un lujo escucharte.
Buenas tardes. Un placer, gracias.
Bueno, lo cierto es que las sociedades que tienen
detrás, Trump y Netanyahu, son también muy diferentes y por ende no opinan lo
mismo sobre la
necesidad de esta guerra.
Laura Gómez, cuéntanos qué reflejan los datos.
Eso es. Aunque Estados Unidos..
e Israel comparten una alianza histórica, las encuestas más recientes
revelan una brecha creciente en cómo
sus ciudadanos perciben el conflicto actual.
Vamos a ver qué dicen esas encuestas
Al ser preguntados sobre si apoyan esa operación militar contra Irán, la
mayoría de los estadounidenses se
muestra en contra, concretamente el 56% de los estadounidenses
en comparación con el 44% que está a favor
Pero esa cifra cambia si el encuestado es demócrata o republicano.
Solo el 14% de los demócratas está a favor de la
operación militar frente al 84% de los republicanos.
Los israelíes, en cambio,
apoyan más esta guerra.
Más del 80% de la población de la sociedad israelí..
está a favor este apoyo también varía según la ideología el 76%
gestión de sus líderes?
de los israelíes de izquierdas está a favor y casi todos los de derechas, el
97%,
Pues el 54% de los estadounidenses apoya la gestión de
Trump en este conflicto y en cuanto a los israelíes es el 64% el que cree que
Netanyahu
está manejando bien la situación con Irán y por último al ser preguntados si
ven a Irán como
una amenaza, el 44% de los estadounidenses lo ve como una amenaza
menor,
amenaza importante y por su parte el 64% de los israelíes se siente
protegido
de los ataques iraníes
Ana, ¿en tu opinión estos datos que reflejan?
Porque las sociedades que tienen detrás son muy diferentes, piensan muy
distinto.
Claro, es que hay una máxima, esa unión desde que se creó
el Estado de Israel en 1948 entre Israel y sus políticas y los gobiernos
de Estados Unidos, esto tenía detrás además un consenso social
La mayoría de la población estaba en sintonía con el gobierno de los Estados
Unidos,
pero ya no lo está.
La sociedad ha cambiado, la sociedad es más diversa, hay poblaciones
musulmana, además los jóvenes, todo indica que los jóvenes, por
así decirlo, son menos pro-israelíes o distinguen entre defender
la existencia del Estado de Israel y las políticas de cada gobierno israelí
del
momento. Y además las acciones, la ofensiva, la
respuesta
del gobierno de Netanyahu sobre Gaza ha incidido en esa
irse diluyendo de ese apoyo mayoritario de los Estados Unidos
Además, como veíamos, lo enseñaba Laura, incide en la polarización, en
que los demócratas ven el mundo de una manera
y los republicanos lo ven de otra.
Y además, a lo que decía antes..
yo de que crece las críticas a Israel está haciendo mucho daño incluso
en un sector de los votantes de Donald Trump, que son recelosos,
de la influencia que tiene Israel en la política de Estados Unidos, esta idea
de que ha
sido Israel, de que ha sido Benjamin Netanyahu quien ha arrastrado a Trump,
eso le está
haciendo daño y Donald Trump tiene elecciones en noviembre, las de medio
mandato, las legislativas
Por lo tanto, por eso también se explica que Washington tenga más prisa
en acabar con esta guerra
En cambio, Benjamin Netanyahu, y lo veíamos también en estas encuestas de
opinión,
que se ha creado él un perfil, se ha autoeregido en el gran defensor del
Estado
de Israel, esta guerra él considera, y parece ser que las encuestas lo
respaldan,
le son muy favorables de cara a las elecciones que tiene en octubre
y además si consigue volver a ganar en esas elecciones,
una investigación y un juicio que hay pendiente por corrupción se alarga, una
posible investigación sobre los fallos de los sistemas de inteligencia
israelíes que no vieron venir
la matanza del 7 de octubre, todo eso se aplaza, con lo cual lo que vemos
es..
una sociedad que está más en sintonía con el gobierno y un dirigente
que tiene muchos más intereses que el otro en seguir con esta guerra.
Y por concluir, ¿quién tiene más que perder?
Esta es fácil. Lo acabo de decir, Donald Trump
Muchas gracias, Ana Voss.
De nada
La guerra en Oriente Medio ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.
"Durante 47 años, Irán y sus representantes terroristas han tenido la intención de matar a estadounidenses. Han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados. Bajo la presidencia de Trump, esos días están llegando a su fin", ha apuntado al respecto.
"La seguridad energética de Estados Unidos es tan sólida como siempre", ha agregado. Al término de la sesión, el petróleo intermedio de Texas subió este miércoles un 4,55%, hasta 87,25 dólares el barril.