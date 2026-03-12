EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica

Desde esta segunda etapa de Trump como presidente se han reunido siete veces

Siete veces en persona, seis en la Casa Blanca,

una en Israel. La buena relación es trabajada, es

evidente.

Tanto que hace 12 días..

lanzaron juntos su operación más arriesgada.

Netanyahu la perseguía desde siempre a Trump,

se la trataban de quitar de la cabeza las semanas previas, pero lo hicieron y

atacaron Irán

Pero 12 días después

encontramos bastantes evidencias de que sus intereses pueden ir por lados

distintos y los vamos a analizar ya con nuestra

compañera de internacional anabos muy buenas tardes Anna hola buenas tardes y

antes de entrar en esas divergencias sí que hay

algunos objetivos en los que han coincidido hasta ahora.

¿Cuáles son? Bueno, los objetivos son los que hemos

visto,

que es atacar Irán, bombardear Irán y acabar..

oficialmente, han dicho, con una amenaza inminente que había

Primero dijeron de armamento nuclear, detener la bomba atómica, luego lo

limitaron

a los misiles balísticos, y han recuperado un término que se usó mucho,

por los neocon en la invasión de Irak en 2003, que es lo del ataque

preventivo

Entonces la versión oficial de ambos es, iban a atacar ellos, antes de que

ataquen ellos atacamos nosotros

pero hemos visto como donald trump iba fluctuando hablaba de cambio de régimen

luego decía que le daba igual si luego

venía una democracia o no, hablaba ya digo del armamento nuclear, luego de

los misiles

balísticos. En el caso de Israel el objetivo está

mucho más claro porque, lo decías tú ahora

en los titulares, en concreto el primer ministro lleva persiguiendo el objetivo

de acabar

con el régimen de los Ayatolás en Irán desde hace décadas y en ese sentido..

Israel lo que quiere es acabar con esa presencia de una potencia como

es Irán, por la que se siente amenazada, considera que es una amenaza

existencial,

y quiere acabar con esa posibilidad y con sus intermediarios, con Hezbollah

en el Líbano y

con Hamas en Gaza. Pero que los objetivos, los planes, los

tiempos no parecen

caminar del todo de la mano a día de hoy no es solo una reflexión

periodística, lo dice alguien muy poco sospechoso

de no llevarse bien con las partes, el canciller alemán Merz

No

hay un plan

común. Escuchábamos y, Ana, es verdad que

tenemos ya, nos van llegando algunas informaciones

que apuntan a discrepancias en el campo de batalla.

A ver, en público, en público y en público,

se ha declarado ninguna discrepancia entre Washington y Tel Aviv, entre el

gobierno

de Donald Trump y el de Benjamin Netanyahu, pero es cierto que hay

muchas informaciones,

muchas fuentes que no dan su nombre, pero son fuentes fidedignas que dicen

que efectivamente..

hay divergencias en exactamente qué se pretende y cuánto va

a durar esta guerra

De hecho, luego lo vamos a escuchar, el presidente Trump dice que ya lo podrían

dar por terminado, que ya han tenido un éxito.

En cambio, Israel no.

Israel transmite más y está más convencido de que hasta que no

consideren que realmente

han erradicado ellos que Irán es una amenaza, no van a parar

con lo cual no les importa una guerra más larga.

Y luego también una información periodística de

Axios citaba fuentes de la Casa Blanca diciendo que, por ejemplo, el

bombardeo que vimos este fin de semana, esas humaredas negras sobre Teherán..

ese bombardeamiento de distintos depósitos de combustible que

llevó a cabo Israel, que Washington transmitió al gobierno de Netanyahu,

que les parecía excesivo, porque podía tener esas imágenes que estamos viendo

y que se

multiplicaron a lo largo de toda la ciudad, de todo Teherán, porque decía

que esto puede tener

un impacto muy negativo en la opinión pública de los iraníes contra los

Estados Unidos

Hablando de objetivos, ¿cuándo los darán por cumplidos Estados Unidos u

israeles?

Es una pregunta difícil porque no están siendo nada claros, pero se la vamos a

hacer a nuestros corresponsales en

estos dos países protagonistas.

Enseguida nos vamos a ir a Estados Unidos con Ángela García Romero, pero

vamos a empezar en Israel, en Haifa

¿Cuándo considerará Netanyahu que ha ganado esta guerra?

Pregunta difícil

bueno esa pregunta no es tan sencilla de responder

Lo que está claro es que Netanyahu y Donald Trump persiguen objetivos quizá

distintos, pero que Netanyahu ahora ha visto la oportunidad en esta guerra de

presidente

intentar cumplir por fin los tuyos.

Creo que lo comentaba ahora mismo Ana, para el gobierno y

eso en estas últimas horas Tanyahu ya está llamando también a la población

iraní para que

se levanten. En todo caso, si no consigue derribar

definitivamente al régimen, lo que quiere Israel

es debilitar muchísimo a Irán, tanto que Irán deje de ser un rival para

ellos en la región, no solo

una amenaza, sino que no sea un rival que les pueda hacer sombra en la

correlación de fuerzas

Aquí algunos expertos también recuerdan constantemente que Netanyahu al fin y

al cabo es un hombre pragmático, es decir, que puede parar cuando Estados

Unidos le diga que pare o cuando él crea que puede sacar rédito

electoral de esta guerra porque su popularidad está subiendo otra vez

mucho en

Israel porque cuenta con un apoyo social mayoritario.

El riesgo está en que se deje llevar también por

sus socios de gobiernos más radicales.

Hay un concepto aquí que es el concepto del Erech Israel, el Gran Israel

Es una política expansionista de esa parte de la sociedad, las más

ultraconservadoras, de ultraderecha, que creen de una forma casi bíblica que

las fronteras de Israel tienen que ir mucho más allá de las actuales

Por ejemplo, por ponerlo solo un ejemplo, Gran Israel ocuparía una de

las partes de

actual sur del

Líbano. Muchas gracias, Mar.

Vamos a confrontar esto con Estados Unidos.

Ángela García Romero, ¿cuándo considerará Trump que ha ganado esta

guerra?

Pues me sumo a lo que decía Mar, que esa es una gran pregunta

y de hecho Donald Trump desde el inicio de esta guerra ha dicho que continuaría

atacando Irán hasta que no

cumpla con todos sus objetivos, pero 12 días después Estados Unidos todavía

sigue sin concretar

cuáles son esos objetivos.

Hoy en una entrevista con un medio digital muy influyente aquí en Estados

Unidos..

con Axios, que también estaba citando a Ana, Donald Trump ha dicho que la

guerra podría terminar muy pronto porque dice literalmente que ya no

queda prácticamente nada por atacar en Irán

Eso sí, dice que en cualquier caso la guerra terminará cuando él decida que

termine y presume de que esta ofensiva..

está yendo mucho mejor y mucho más rápido de lo que ellos tenían previsto.

Eso sí, por ejemplo..

sobre el terreno, esa ofensiva continúa y el Pentágono dice que lo está

haciendo con más fuerza que nunca

y dentro de la administración no hay ninguna orden formal de cesar con esos

bombardeos y Washington

no ha explicado cuál sería esa salida.

Así que por el momento Trump parece que dice que terminaría

esta guerra muy pronto o cuando él lo decida, pero sigue sin explicar qué es

lo que tendría que

pasar para dar esta guerra

por

ganada. Gracias Ángela.

Vamos a quedarnos aquí, porque la última declaración de Trump dice algo

tan poco concreto como cuando quiera la guerra terminará

Lo ha dicho a la una del mediodía y también que han destruido de todo.

Es una declaración tan

clarificante como esta otra

Bueno,

por suerte, para clarificar las cosas en Televisión Española contamos con

Verifica RTVE. Borja Díaz, Mary, muy buenas tardes.

Creo que es normal que..

no tengamos claras las intenciones.

¿Cuántas veces, cuéntanos, ha cambiado Trump

de versión? ¿Qué tal?

Buenas tardes, Marina.

Pues el gobierno estadounidense ha ofrecido al

menos, de acuerdo con la hemeroteca, 11 versiones distintas.

11 versiones con diferencias, con

matices para tratar de justificar esta guerra.

La primera versión la da el propio presidente Trump, lo hace en un vídeo

hace en un vídeo que publica en su red social y en ese vídeo asegura que la

que publica en su red social y en ese vídeo asegura que la guerra se lanza

guerra se lanza para defender al pueblo americano ante la amenaza inminente de

para defender al pueblo

americano ante la amenaza inminente de irán eso lo hace el 28 de febrero que

irán eso lo hace el 28 de febrero que es cuando empieza el ataque militar

es cuando empieza el ataque militar a

coordinado de eeuu Israel ese mismo día trump habla con el medio digital axios

al que

concede una entrevista y ahí introduce un nuevo argumento cambia de versión y

dice que

Irán estaba negociando y que se ha retirado de la mesa de negociaciones

como justificación para lanzar

esa guerra. Pero también el 28 de febrero habla por

teléfono con el diario de Washington Post y al Washington Post lo que

le declara es que él lo que busca es la paz para el pueblo de Irán.

Son tres cambios de

versión el mismo día, ese día que comienzan las operaciones.

En los días siguientes hay más cambios de versión por parte del

gobierno estadounidense.

Al día siguiente, el 1 de marzo, el Pentágono habla con congresistas

estadounidenses y a esos congresistas..

les comunica que no hay información de inteligencia que justifique una amenaza

inminente de irán eso contradice al primer argumento que habían dado en la

primera versión del presidente Trump

Tenemos más versiones.

El 4 de marzo el secretario de Guerra comparece en una rueda de prensa y

el secretario de guerra entonces, entre otros argumentos, habla de justificar

la guerra porque Irán intentó

matar al presidente estadounidense.

El último cambio de versión lo da el propio presidente

Trump cuando habla de que la guerra busca la rendición incondicional del

régimen

Como vemos, son más de 11 cambios de versión por parte del gobierno

estadounidense a lo largo de los

últimos días, recordemos que llevamos 12 días de conflicto.

Muchos cambios de versión también

sobre lo que todo el mundo quiere.

Necesita saber, Borja, cuánto va a durar.

Sí, así es. También ha habido

cambios de versión en cuanto a la duración del conflicto.

El propio presidente Trump, el 1 de marzo, habla de

que la guerra puede durar entre cuatro o cinco semanas.

Esa versión la contradice el propio Trump

y en una declaración posterior asegura que la guerra durará lo que tenga que

durar y ahora..

la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una declaración que hizo

este martes

habla de que la guerra durará hasta que el presidente de Estados Unidos

considere

que Irán está en esa situación de rendición incondicional.

Como vemos, son diferentes cambios

de versión para hablar de cuánto durará la guerra sin llegar a aclarar cuánto

va a durar este conflicto

Gracias Borja. Bueno, una de esas primeras versiones,

sobre todo al inicio

se hablaba del tema de un cambio de régimen.

Ayudar a que hubiera un cambio de régimen..

en Irán. ¿Eso en qué ha quedado?

Bueno, de momento en que les ha salido el tiro por la culata,

porque de momento mataron el primer día en los primeros bombardeos al líder

supremo, a la

ayatollah Ali Khamenei, y el sustituto es su hijo, que de la terna

que trascendió de Ayatollah para sustituirlo, es uno de la línea dura y

con mucha influencia y muy buenos contactos con la Guardia Revolucionaria

Es decir, no solo no ha caído el régimen, no solo no ha sustituido a Ali

Khamenei,

a alguien considerado moderado, sino que lo ha sustituido uno duro y todas

las informaciones

que llegan estas últimas horas de Irán es que el mensaje que está mandando el

gobierno es un mensaje de represión a cualquiera que salga a protestar y que

se manifieste, lo cual complica la fórmula

que lo comentaba además Marc desde Jerusalén, complica..

la opción que están dando la esperanza, el deseo, tanto de

Donald Trump como de Benjamin Netanyahu.

Y es que dicen ellos, os hemos puesto las condiciones..

ahora levantaos vosotros y encargaos vosotros, los iraníes, de derrocar al

régimen

Bueno, esa línea dura de Mostavá-Khamenei,

y esos anuncios de la policía de que cualquiera que proteste lo van

a considerar como un enemigo, no parece que vaya a ayudar a ese levantamiento

Por cerrar este tema del cambio de régimen, sobre esto Netanyahu decía

esto en las últimas horas

es

que claro, el

contexto

del que vienen por ahondar un poco en todo esto que les separa Trump y

Netanyahu

es muy diferente. Netanyahu viene de dos años y medio de

guerra brutal en Gaza.

Y Trump viene de decir..

que él no iba a hacer guerras.

Claro, vienen de dos

contextos distintos, vienen de una trayectoria distinta y se enfrentan

a realidades sociales y opiniones públicas distintas.

En el caso, Trump ha hecho..

campaña diciendo literalmente, conmigo no habrá nuevas guerras, conmigo

no habrá guerras, yo terminaré con guerras, no las empezaré y aquí

estamos.

Netanyahu, en

cambio es distinto y lo decía Mark, el corresponsal en Israel, para Beniamín

Netanyahu

desde hace por lo menos 30 años, desde que está en política, Irán es una

fijación

acabar con el gobierno, con el régimen de los Ayatolás es una

fijación. Y como decía Marc, ha conseguido

convencer por fin a un presidente de

los Estados Unidos, en este caso a Donald Trump, para que le acompañe en

la aventura

militar y lo ve como una ocasión única, como un ahora o nunca, o acabamos

ahora con Irán o no lo vamos a conseguir nunca.

Y ese es el contexto importante y

es la diferencia de fondo más importante entre la posición de los

Estados

Unidos y la de Israel.

Las relaciones y por tanto también los intereses que tienen Israel y Estados

Unidos

con los países de la región son también muy diferentes.

Vamos a introducir una voz más, es la de Haizam Amirah Fernández,

director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

Muy buenas tardes

hola qué tal buenas tardes las monarquías árabes aliadas de Washington

están siendo golpeadas por irán así que tengo varias preguntas la primera es

cómo es la

relación comercial y diplomática de Estados Unidos con estos países?

Hablamos principalmente de los seis miembros del Consejo de Cooperación del

Golfo.

Son sistemas monárquicos con

grandes recursos, sobre todo de energía, hidrocarburos, pero que han

ido diversificando

gradualmente sus economías, sectores productivos y también intentando

dar una imagen de países atractivos, países con mucho poder blando, cada uno

a su manera

pero tienen estos elementos en común.

Estados Unidos tiene unas relaciones muy estrechas con los miembros del

Consejo

de Cooperación del Golfo, principalmente con Arabia Saudí, el

país más grande con el que tiene relaciones más antiguas, pero

también con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Kuwait, con Bahrein y con

Oman.

Y estos países..

le dijeron a Donald Trump, a la administración en Washington, que no

eran favorables a atacar a Irán,

que no lo veían como una solución a los problemas de la región porque el riesgo

era incendiar la región y que hubiese una respuesta de Irán contra ellos, que

es lo que habían advertido los

iraníes. Decían, en caso de ser atacados,

responderemos, según ellos, a los intereses estadounidenses en la región

bases militares, instalaciones, etc.

Y por desgracia esto es lo que está ocurriendo y estos países se

sienten enfadados con Estados Unidos, a pesar de que todavía están en medio de

la guerra y recibiendo misiles,

cohetes y drones iraníes, y sienten que esto no es una guerra suya, que es una

guerra que le han..

arrastrado tanto Benjamín Netanyahu como Donald Trump.

Exactamente. Estos países aliados por

ahí te iba a preguntar ahora, están siendo atacados por Irán por esa

decisión inicial de quién era su socio.

Es su socio, Estados Unidos

de atacar primero. ¿Qué se juega, por lo tanto, Trump en

la región?

Trump se está jugando muchas cosas en muchos sitios, pero no estoy seguro de

que tenga gente a su alrededor que

le cuente la verdad y no solamente lo que él quiere oír.

Los países árabes del gobierno..

Golfo, incluso algunos otros países también socios de Estados Unidos como

Jordania..

también Turquía, llevan tiempo advirtiendo que esto no era una buena

idea verse

arrastrados por la voluntad del gobierno israelí de abrir una guerra

contra Israel, que se podía convertir en una

guerra regional en Oriente Medio y podía tener un impacto sobre la

economía internacional,

sobre el comercio, la energía, etc.

Esto es algo que se ha repetido

y lo que hay ahora mismo en juego es, en primer lugar, que estos países

puedan defender su

territorio, su soberanía y a su población.

En segundo lugar minimizar los daños que

están recibiendo tanto económicos, en el sector energético, en el sector

comercio,

aeronáutico, petroquímico, etc.

Y luego también la imagen.

Son países que son muy

recelosos y que hacen mucha inversión en su imagen para transmitir

prosperidad, transmitir estabilidad,

oportunidades económicas, proyectos de desarrollo a gran escala.

Esta guerra

no ayuda en absoluto a crear este entorno favorable a su transformación

social,

económica y convertirse en un foco como buscan de muchos acontecimientos

deportivos, etc. La necesidad de proteger

esa relación no es tan importante para Netanyahu.

¿Cómo difieren los intereses, por lo tanto, de Israel y

Estados Unidos en estos vínculos?

Sí, para

Netanyahu, se comentaba antes, el objetivo ya no es solamente el colapso

del régimen iraní,

ya ni siquiera un cambio de régimen el objetivo de netanyahu es el colapso del

estado iraní que el estado colapse

que se convierta en un Estado fallido, que se maten entre ellos, para

entendernos, y de esa forma

presentarse ante la sociedad israelí como quien ha eliminado una amenaza

para

Israel. Esto no le interesa en absoluto a los

países árabes del entorno, incluso más allá, no debería

interesarle a la Unión Europea, ni mucho menos, porque unirán en caos, con

violencia,

con descomposición, con las fronteras porosas.

Es una fuente

de inestabilidad para el entorno inmediato y para mucho más allá.

Netanyahu

ha aplicado esta fórmula en otros países, la apoyó y de hecho alentó a la

la invasión de Irak en 2003, hablando de cambio de régimen cuando en realidad

invasión de Irak en 2016,

hablando de cambio de régimen cuando en realidad se buscaba el colapso del

se buscaba el colapso del Estado, cosa que se consiguió, y las consecuencias

Estado, cosa que se consiguió

y las consecuencias las seguimos viendo más de dos décadas después.

las seguimos viendo más de dos décadas después.

El caso de Irán es mucho más complejo y

El caso de Irán es mucho más complejo incluso y mucho más peligroso y en una

peligroso

situación donde todavía tienen capacidad de hacer mucho daño, como

claro, es que tampoco les interesa que Israel consiga su objetivo y se

consolide como actor hegemónico en la región,

¿no?

está desbocado, que es un país que está lanzando ataques, agresiones contra..

todo su entorno, que busca una hegemonía total para imponer su

voluntad y esa voluntad

puede pasar incluso contra los intereses de los países árabes socios

de Estados Unidos

La normalización de Israel, se hablaba de una normalización diplomática y de

relaciones por los llamados acuerdos de Abraham,

Lo que Israel parece que busca es una normalización mediante la imposición,

mediante la fuerza y mediante incluso la expansión territorial con ese plan

del que

antes se hablaba del gran Israel, que incluye ocupar territorios de varios

países vecinos

Jaysan Amirá Fernández, muchísimas gracias, siempre un lujo escucharte.

Buenas tardes. Un placer, gracias.

Bueno, lo cierto es que las sociedades que tienen

detrás, Trump y Netanyahu, son también muy diferentes y por ende no opinan lo

mismo sobre la

necesidad de esta guerra.

Laura Gómez, cuéntanos qué reflejan los datos.

Eso es. Aunque Estados Unidos..

e Israel comparten una alianza histórica, las encuestas más recientes

revelan una brecha creciente en cómo

sus ciudadanos perciben el conflicto actual.

Vamos a ver qué dicen esas encuestas

Al ser preguntados sobre si apoyan esa operación militar contra Irán, la

mayoría de los estadounidenses se

muestra en contra, concretamente el 56% de los estadounidenses

en comparación con el 44% que está a favor

Pero esa cifra cambia si el encuestado es demócrata o republicano.

Solo el 14% de los demócratas está a favor de la

operación militar frente al 84% de los republicanos.

Los israelíes, en cambio,

apoyan más esta guerra.

Más del 80% de la población de la sociedad israelí..

está a favor este apoyo también varía según la ideología el 76%

gestión de sus líderes?

de los israelíes de izquierdas está a favor y casi todos los de derechas, el

97%,

Pues el 54% de los estadounidenses apoya la gestión de

Trump en este conflicto y en cuanto a los israelíes es el 64% el que cree que

Netanyahu

está manejando bien la situación con Irán y por último al ser preguntados si

ven a Irán como

una amenaza, el 44% de los estadounidenses lo ve como una amenaza

menor,

amenaza importante y por su parte el 64% de los israelíes se siente

protegido

de los ataques iraníes

Ana, ¿en tu opinión estos datos que reflejan?

Porque las sociedades que tienen detrás son muy diferentes, piensan muy

distinto.

Claro, es que hay una máxima, esa unión desde que se creó

el Estado de Israel en 1948 entre Israel y sus políticas y los gobiernos

de Estados Unidos, esto tenía detrás además un consenso social

La mayoría de la población estaba en sintonía con el gobierno de los Estados

Unidos,

pero ya no lo está.

La sociedad ha cambiado, la sociedad es más diversa, hay poblaciones

musulmana, además los jóvenes, todo indica que los jóvenes, por

así decirlo, son menos pro-israelíes o distinguen entre defender

la existencia del Estado de Israel y las políticas de cada gobierno israelí

del

momento. Y además las acciones, la ofensiva, la

respuesta

del gobierno de Netanyahu sobre Gaza ha incidido en esa

irse diluyendo de ese apoyo mayoritario de los Estados Unidos

Además, como veíamos, lo enseñaba Laura, incide en la polarización, en

que los demócratas ven el mundo de una manera

y los republicanos lo ven de otra.

Y además, a lo que decía antes..

yo de que crece las críticas a Israel está haciendo mucho daño incluso

en un sector de los votantes de Donald Trump, que son recelosos,

de la influencia que tiene Israel en la política de Estados Unidos, esta idea

de que ha

sido Israel, de que ha sido Benjamin Netanyahu quien ha arrastrado a Trump,

eso le está

haciendo daño y Donald Trump tiene elecciones en noviembre, las de medio

mandato, las legislativas

Por lo tanto, por eso también se explica que Washington tenga más prisa

en acabar con esta guerra

En cambio, Benjamin Netanyahu, y lo veíamos también en estas encuestas de

opinión,

que se ha creado él un perfil, se ha autoeregido en el gran defensor del

Estado

de Israel, esta guerra él considera, y parece ser que las encuestas lo

respaldan,

le son muy favorables de cara a las elecciones que tiene en octubre

y además si consigue volver a ganar en esas elecciones,

una investigación y un juicio que hay pendiente por corrupción se alarga, una

posible investigación sobre los fallos de los sistemas de inteligencia

israelíes que no vieron venir

la matanza del 7 de octubre, todo eso se aplaza, con lo cual lo que vemos

es..

una sociedad que está más en sintonía con el gobierno y un dirigente

que tiene muchos más intereses que el otro en seguir con esta guerra.

Y por concluir, ¿quién tiene más que perder?

Esta es fácil. Lo acabo de decir, Donald Trump

Muchas gracias, Ana Voss.

De nada