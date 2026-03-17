España liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

El Gobierno ha acordado este martes liberar un total 11,5 millones barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional. Forma parte de la liberación acordada en el seno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con la que los países miembros pondrán conjuntamente en el mercado 400 millones de barriles, de los que a España le corresponden el 2,9%. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

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