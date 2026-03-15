Los países de Asia y Oceanía miembros de la AIE liberarán de forma inmediata sus reservas de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha informado este domingo de que se van a liberar de forma inmediata las existencias procedentes de Asia y Oceanía para poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo, mientras que los volúmenes de América y Europa empezarán a llegar a partir de finales de marzo.

Según una actualización difundida por el organismo, los países miembros ya han presentado sus planes de implementación de la medida excepcional adoptada por el fuerte impacto que está teniendo en el mercado petrolero la guerra en Irán y especialmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo.

Hasta ahora, los miembros de la AIE han comprometido 271,7 millones de barriles de reservas gubernamentales, 116,6 millones de barriles procedentes de reservas obligatorias de la industria y 23,6 millones de otras existencias, según datos actualizados este 15 de marzo.

Por regiones, los países de América aportarán 172,2 millones de barriles de reservas públicas y 23,6 millones adicionales de otras fuentes, con una composición totalmente de crudo.

En Asia-Oceanía, los volúmenes comprometidos ascienden a 66,8 millones de barriles de reservas gubernamentales y 41,8 millones de reservas de la industria, con un reparto de 60% de crudo y 40% de productos petrolíferos.