Asia, la más expuesta al cierre del estrecho de Ormuz: falta gas licuado mientras el barril de petróleo se dispara

La crisis en el estrecho de Ormuz empieza a sentirse con fuerza en Asia, el continente más afectado por el bloqueo de la vía marítima por parte de Irán cuando se cumplen dos semanas del inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

El cierre de este paso comercial - por el que circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo— ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril y amenaza con retirar millones de barriles diarios del mercado global, obligando a los países asiáticos, destinatarios del 80% del petróleo que pasa por Ormuz, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), a activar reservas estratégicas, buscar suministros alternativos y ajustar su consumo energético.

Así está sucediendo en China, Japón, Corea del Sur y, Pakistán o India, donde esta semana ya se producían las primeras protestas tras las primeras restricciones por la escasez de suministro de gas licuado de petróleo (GLP), vital para el funcionamiento de comercios, cocinas y restaurantes.

Miembros de partidos de la oposición protestan en Nueva Delhi contra el aumento de precio y la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) AFP'

India: restaurantes sin gas y presión en los mercados En algunas ciudades indias el impacto ya es visible en la vida cotidiana. En Bombay y otras grandes ciudades, restaurantes y hoteles advierten de que la escasez de gas licuado de petróleo (GLP), esencial para cocinar, está provocando una crisis en el sector. La Asociación Nacional del país, que representa a más de 500.000 establecimientos, asegura que muchos negocios están al borde del cierre por la dificultad para conseguir bombonas de gas. En algunos casos, los restaurantes han reducido sus menús o eliminado platos que requieren más tiempo de cocción, mientras que otros - en Nueva Delhi se calcula que hasta un 20% - se han visto obligados a cerrar temporalmente. El problema tiene una explicación estructural: India importa cerca del 60% del gas de cocina que consume y alrededor del 90% procede de Oriente Medio, una región directamente afectada por el conflicto. El país consumió más de 33 millones de toneladas de GLP el último año, lo que hace extremadamente sensible su economía a cualquier interrupción en el suministro, según datos de la agencia Reuters. En Nueva Delhi las autoridades intentan transmitir calma. Sostienen que alrededor del 70% de las importaciones de crudo del país llegan ahora por rutas que no pasan por Ormuz y que las petroleras han asegurado cargamentos procedentes de unos 40 países, incluido petróleo ruso. Pero el Gobierno también se prepara para un escenario regional más complicado. India confirmó esta semana que está evaluando solicitudes de combustible de países vecinos como Bangladés, Sri Lanka y Maldivas, preocupados por posibles interrupciones del suministro. Bangladés, por ejemplo, ha solicitado 50.000 toneladas adicionales de diésel para los próximos meses. Billetes de rupias, moneda nacional de India Getty Images La presión también empieza a sentirse en los mercados financieros. La rupia india ha caído a mínimos históricos, reflejando la preocupación de los inversores por el impacto del encarecimiento del petróleo sobre el déficit comercial del país. En paralelo, el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ha mantenido en los últimos días varias conversaciones con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en medio de la escalada en Oriente Medio y la preocupación por la seguridad de las rutas energéticas.

China: recorte en refinerías y giro estratégico hacia Rusia En China, la segunda economía mundial, la respuesta combina medidas de emergencia y cambios estratégicos. La petrolera estatal Sinopec, la mayor refinería del mundo, planea reducir más del 10% su procesamiento de crudo, lo que equivale a entre 600.000 y 700.000 barriles diarios, ante la incertidumbre sobre los suministros procedentes del golfo Pérsico. El impacto de la crisis también se está extendiendo a otras cadenas de suministro. Pekín ha comenzado a liberar reservas estatales de fertilizantes antes de lo habitual para garantizar el abastecimiento agrícola, después de que el cierre de Ormuz afectara al comercio internacional de productos petroquímicos y a las rutas marítimas, según informó Reuters. Un petrolero es guiado a un muelle en la terminal petrolera del puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, el 7 de marzo de 2026 AFP Al mismo tiempo, el gobierno liderado por Xi Jinping, que recibirá en su país al presidente norteamericano, Donald Trump, entre el 31 de marzo y el 2 de abril - ha reforzado su apuesta por diversificar sus fuentes de energía. El Parlamento chino aprobó esta semana el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que contempla nuevas infraestructuras para aumentar las importaciones de gas desde Rusia. Entre ellas figura el gasoducto del Lejano Oriente y los trabajos preparatorios para la llamada "ruta central", vinculada al futuro gasoducto Fuerza de Siberia 2, que podría transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año durante varias décadas.

Corea del Sur y Japón tiran de reservas Otros grandes importadores energéticos de Asia también han activado medidas de emergencia. Corea del Sur, que importa alrededor del 70% de su petróleo y el 20% de su gas natural licuado de Oriente Medio, anunció la liberación de 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, la mayor en su historia. La medida forma parte de un plan coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha aprobado liberar 400 millones de barriles para aliviar las tensiones en el mercado global. Estados Unidos, por su parte, liberará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, en parte para ayudar a estabilizar el suministro a refinerías asiáticas en países como India, Corea del Sur, Japón y Tailandia. 01.23 min Volatilidad en los precios del petróleo por el conflicto en Oriente Medio

Bolsas en caída y temor a inflación El impacto también se refleja en los mercados financieros asiáticos. Las principales bolsas del continente han registrado caídas generalizadas a medida que subían los precios del petróleo. En Tokio, el índice Nikkei perdió más de un 1%, mientras que los parqués de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen también cerraron en negativo. En India, el índice Sensex cayó alrededor de un 1%, con fuertes descensos en valores industriales y automovilísticos. Los inversores temen que un petróleo por encima de los 100 dólares por barril vuelva a impulsar la inflación y ralentice el crecimiento económico en una región que depende en gran medida de las importaciones energéticas. Además, aunque Irán no haya decretado oficialmente un bloqueo total del estrecho, el tráfico se ha reducido de forma significativa, si bien Teherán está permitiendo el acceso limitado a buques con bandera turca, india o china. El resto sufre el aumento de los riesgos de seguridad y de las primas de seguro marítimo, lo que ha llevado a muchas navieras a evitar la zona. En la práctica, la principal ruta energética del mundo está casi paralizada. Lo peor es que las tensiones podrían prolongarse. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó el jueves, en el primer mensaje transmitido desde que asumiera el cargo como líder supremo de Irán, que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, lo que alimenta los temores de una interrupción prolongada del comercio energético mundial. ““