Guerra de Irán, última hora en directo: Israel bombardea más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas
- La Guardia Revolucionaria iraní asegura que matará a Netanyahu
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 17 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 850 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
Estas son las últimas novedades:
- Israel dice que la ofensiva contra Irán durará hasta eliminar las "amenazas existenciales"
- Tel Aviv afirma haber destruido centros de mando de la unidad de élite de Hizbulá en Beirut
- Arabia Saudí afirma que cuatro drones han sido derribados en la zona de Riad
- Al menos 14 muertos, cuatro menores, en los últimos ataques israelíes contra el Líbano
- Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz
Guerra de Irán, última hora en directo
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Trump avisa de que la OTAN se arriesga a un futuro "muy malo" si sus miembros no ayudan a liberar Ormuz
La OTAN corre el riesgo de enfrentarse a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no les ayudan a liberar el estrecho de Ormuz, ha advertido el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en una entrevista con el Financial Times. "Es perfectamente normal que quienes se benefician de este estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada indeseable allí", ha declarado el mandatario estadounidense, que además ha señalado que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del Golfo, a diferencia de Estados Unidos. "Si no hay respuesta (a la solicitud estadounidense), o si la respuesta es negativa, creo que tendrá consecuencias muy negativas para el futuro de la OTAN", sentenció.
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Macron insta a su homólogo iraní a abrir "lo antes posible" el estrecho de Ormuz
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mantenido este domingo una conversación con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que le ha instado a que su país restablezca "lo antes posible" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y a que cese "de inmediato" los ataques contra países de la región.
"La libertad de navegación en el estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible", ha indicado Macron en sus redes sociales tras hablar con Pezeshkian, al que ha llamado a que "pusiera fin de inmediato a los inaceptables ataques que Irán está llevando a cabo contra países de la región, ya sea directamente o a través de grupos interpuestos, incluidos Líbano e Irak".
Macron afirmó que le ha avisado al presidente iraní que Francia actúa en un marco "estrictamente defensivo" para proteger sus intereses, a sus socios regionales y la libertad de navegación, y ha considerado igualmente "inaceptable" que su país sea blanco de agresiones.
El jefe de Estado francés ha advertido que la "escalada descontrolada" tiene graves consecuencias para la región, afectando tanto al pueblo iraní como a sus vecinos, y ha recalcado que solo un nuevo marco político y de seguridad puede garantizar paz y estabilidad. Ese marco debe impedir que Irán adquiera armas nucleares y controlar su programa de misiles balísticos y otras actividades desestabilizadoras, precisó el presidente francés.
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Israel vuelve a bombardear el Líbano, que cuenta al menos 10 muertos en las últimas horas
El Ejército de Israel ha vuelto a anunciar bombardeos contra el Líbano entre la noche del domingo y el lunes, en los que al menos 10 personas han perdido la vida según el Ministerio de Salud libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado en un breve mensaje en su cuenta de Telegram estar "atacando infraestructura terrorista de Hizbulá en Beirut", la capital libanesa.
Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano ha reportado bombardeos en las afueras del sur de Beirut, una de las zonas golpeadas con más constancia desde el inicio del conflicto. Horas antes también han informado de ataques en varias localidades del sur del país, también un objetivo repetido de las FDI, que han provocado la muerte de al menos 10 personas.
Según la información del Ministerio de Salud libanés, recogida por la ANN, dos personas han muerto en un ataque israelí contra la ciudad de Majdal Selm y tres han perdido la vida en la localidad de Aytit. Además, otro bombardeo ha matado a cinco personas en el distrito de Jezzine.
Los bombardeos de Israel contra el Líbano no cesan desde el pasado 2 de marzo, cuando se abrió este nuevo escenario del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y se han cobrado la vida de más de 800 personas hasta el momento. Los ataques de las FDI empezaron después de que el grupo chií Hizbulá, respaldado por Irán, atacara el norte de Israel como represalia a su ofensiva contra Teherán. Los bombardeos de Hizbulá contra el Estado israelí han tenido, hasta ahora, un alcance limitado.
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Macron reprocha al presidente iraní que es "inaceptable" que Francia fuese "atacada"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reprochado a su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, que ha sido "inaceptable" que Francia estuviera siendo "atacada" en la escalada regional provocada por la guerra en Irán y ha exigido el regreso "lo antes posible" de dos ciudadanos franceses detenidos en Irán.
"Le he recordado que Francia interviene dentro de un marco estrictamente defensivo para proteger sus intereses, sus socios regionales y la libertad de navegación, y que es inaceptable que nuestro país sea blanco de ataques", ha escrito en X tras la muerte de un soldado francés en Irak. "También he instado al presidente iraní a que permitiera a Cécile Kohler y Jacques Paris regresar a Francia sanos y salvos lo antes posible. Su calvario se ha prolongado demasiado y deben estar con sus familias", ha añadido.
“Je viens de m¿entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026
Je l¿ai appelé à mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l¿Iran mène contre les pays de la région, qu¿elles soient directes ou via des proxies, comme au Liban et en Irak.¿“
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El exvicepresidente de Trump asegura que los ataques en Irán son para "acabar con una guerra de décadas"
El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha asegurado este domingo que la intervención estadounidense en Oriente Medio, que llega ya a su día 16, está "poniendo fin" a una guerra de décadas con los líderes de Irán. "Una administración tras otra han cortado los tentáculos de Irán que han llevado la violencia contra las fuerzas estadounidenses, contra los ciudadanos estadounidenses, contra nuestros aliados en la región, muy especialmente contra Israel, pero no se trata de comenzar una guerra, sino de terminar una guerra que lleva casi 50 años gestándose", ha indicado Pence en una entrevista en el canal de noticias NewsNation.
El que fuera número dos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, ha salido al paso con estas declaraciones de algunas críticas en el entorno más duro del trumpismo a la intervención en Irán y su oportunidad. Trump ha centrado buena parte de la campaña electoral que le llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses.
"No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en Estados Unidos Primero", aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024. Pence defendió la decisión de Trump de iniciar los ataques a Irán remontándose 47 años atrás, cuando se produjo la conocida como crisis de los rehenes y estudiantes iraníes detuvieron a más de 50 estadounidenses que trabajaban en la embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron a los diplomáticos secuestrados durante 444 días.
Considera que desde entonces se ha estado en guerra con Irán y que ahora, tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí en los ataques del 28 de febrero, se abre una oportunidad para un cambio de régimen.
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Trump insta a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.
"La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena de televisión israelí C14 al ser interrogado por si los países árabes deben entrar en la guerra. En cualquier caso, ha destacado que la campaña contra Irán "está avanzando maravillosamente".
Trump ha argumentado que Estados Unidos no se beneficia directamente del petróleo que pasa por Ormuz. "Los países que sacan petróleo son los que deberían implicarse activamente en la pelea y la defensa", ha apuntado. Trump ha rechazado además las informaciones sobre tensiones entre Israel y Estados Unidos y en particular la publicada por el portal de noticias Axios. "Es un gran error, una mentira absoluta, noticias falsas", ha subrayado.
"Son noticias falsas de nivel tres", ya que la situación es la contraria a la descrita en esta noticia. "Las relaciones entre nuestros países nunca han sido mejores", ha recalcado. Además, ha expresado su apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con vistas a las próximas elecciones legislativas, previstas para el 27 de octubre ya que considera que "no existe" ningún dirigente que pueda hacer por Israel lo que ha hecho su actual primer ministro.
"No habría un Estado de Israel si el primer ministro Netanyahu no estuviera en ese cargo", ha asegurado antes de respaldar al mandatario israelí ante los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso. "Apoyo a Bibi", ha espetado empleando el apodo de Netanyahu. En cambio ha criticado al presidente israelí, Isaac Herzog, "un hombre débil e inútil" que "está aprovechando el tema del perdón" a Netanyahu.
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Israel bombardea más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han bombardeado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en las últimas 24 horas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el sistema de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", ha indicado el comunicado militar.
En estos ataques contra el "régimen terrorista iraní" han sido bombardeados "cuarteles generales donde operaban soldados del régimen, sistemas de defensa y centros de producción y almacenamiento de armas". "Nuestro objetivo es atacar todos los sistemas y capacidades del régimen y vamos a hacerlo hombro con hombro con las fuerzas militares estadounidenses para eliminar la amenaza existencial para el Estado de Israel", ha explicado el portavoz militar israelí Effie Defrin en rueda de prensa.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.