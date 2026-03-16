Casi el 80% de los españoles cree que podría haber una guerra con armas nucleares

Los miedos y temores de la sociedad española son variados y de diversa índole- personal, familiar, social, de salud, presentes o futuros- y por ellos ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en una encuesta en la que consulta por estos miedos, por preocupaciones diarias y por diversos conflictos sociales y políticos bajo el título 'Temores de la sociedad actual', realizado entre el 20 y 27 de febrero, justo antes del estallido la guerra de Irán, que cumple este lunes su décimo séptimo día.

A pesar de que esta encuesta es previa a estas últimas semanas de máxima tensión en Oriente Próximo y con un escenario futuro incierto, cuando se pregunta por la posibilidad de que haya una guerra en la que se utilicen armas nucleares, el 78,9% de los españoles afirma que sí podría pasar, frente a un 19,4% que cree que no. El 41,7% asegura que el uso de armas nucleares supondría el fin de la humanidad, mientras que el 54,1% indica que no lo sería.

Un 67,7% de los más de 5.000 entrevistados considera que tener unas Fuerzas Armadas bien dotadas y entrenadas es una garantía necesaria para evitar ser objeto de una agresión o abuso por parte de otro país, mientras que el 29,6% no lo cree.

Un abrumador 89,9% cree que la violencia, la polarización y los enfrentamientos van en aumento, frente a un escaso 9% que piensa que no.

El 76,6% de los españoles cree además que la democracia en España ha sufrido "mucho o bastante deterioro", mientras que un 20,2% asegura que no lo ha sufrido. Entre los que opinan que existe ese deterioro, un 82,4% dice sentirse muy preocupado por esa cuestión.

Además, un 77,1% indica que los medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la sensación de miedo y temor en la sociedad, frente a un 20,1% que piensa que no.

La muerte de un familiar, el mayor miedo Perder a un familiar cercano supone el mayor miedo de los españoles, con un 8,18 de media, seguido de perder la salud, perder la vista y contraer un cáncer, por este orden. El temor a una guerra mundial también preocupa a los encuestados y se sitúa en 8,01, seguido del miedo a "ser juzgado o perseguido por un delito que no ha cometido" con un 7,33 y, muy cerca, el miedo a "una crisis económica" con el 7,30. Coincide en porcentaje- un 31,4%- el número de personas que dice tener miedos o temores con "cuestiones personales" con los que lo tienen relacionados "asuntos que conciernen a la sociedad española actual". Baja a un 16,2% los miedos relacionados con "cuestiones internacionales y el mundo de nuestros días". Un 13,8% de los españoles dice que, en las dos últimas semanas, el miedo o las preocupaciones le han quitado el sueño, frente a un 62,3% que dice que "rara vez o nunca". Y un 23% reconoce que "a veces" si le han quitado el sueño. Todo ello en el marco de una sociedad que ante la pregunta "en líneas generales, se considera una persona más bien optimista o más bien pesimista", contesta en un 79,4% que es optimista, en un 15,5% pesimista y en un 3,5, ni lo uno ni lo otro; y con un 86,8% que cree que, haga lo que haga, hay factores que se escapan al control de uno.