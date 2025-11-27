Dos de cada tres españoles piensan que España podría entrar en guerra en los próximos años

Dos de cada tres españoles (un 66,2%) ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años, y de ellos, más de la mitad (57%) cree que Rusia sería el país contra el que entraría en conflicto, seguido de Marruecos (42,2%) y Estados Unidos (30,2%). Así lo recoge el Estudio sobre miedos e incertidumbres que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El trabajo estadístico, basado en más de 2.000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre, retrata una ciudadanía mayoritariamente optimista, pero con una visión global más sombría sobre el rumbo del mundo. Según los datos, el 76,9% de los encuestados se considera optimista, frente a un 14,5% que se define como pesimista.

Al analizar el conjunto de la muestra —incluidos quienes sí reconocen sentir miedo de forma habitual (23%)—, las guerras y los conflictos actuales aparecen como la preocupación más extendida, mencionada por un 17,7%. Tras ella se sitúan los temores relacionados con la salud física (16,7%), la salud mental (16,1%), los familiares (16%), la delincuencia e inseguridad (14,6%), la ocupación ilegal (12,7%), las catástrofes o emergencias (12,4%) y el cambio climático (12,2%).

Pesimismo sobre la situación del mundo Pese al predominio del optimismo personal, cuando se pide un balance general sobre la situación del mundo, el pesimismo es mayoritario: el 68% cree que pesan más los factores negativos, frente a un 27,3% que mantiene una visión optimista. Aunque los entrevistados muestran satisfacción con la época que les ha tocado vivir: un 35,4% se siente bastante satisfecho, un 23,8% muy satisfecho y un 18,4% satisfecho. Además, existe un amplio consenso al valorar el progreso histórico: el 71,7% considera que hoy se vive mejor que en cualquier otro momento, frente a un 20,8% que lo cuestiona. El 37,1% de la población estima que ha recibido de la sociedad (asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales, servicios públicos, transporte, infraestructuras, pensiones, etc) más o menos lo que ha aportado con sus contribuciones, en tanto que el 25,6% cree que ha recibido más y el 35,8% menos de lo que ha aportado.